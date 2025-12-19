search
19.12.2025 15:58

ΟΠΑΠ: Φρέσκια και δυναμική καμπάνια για το Υπεύθυνο Παιχνίδι με Χριστουγεννιάτικη διάθεση

19.12.2025 15:58
1920x1080_

Τη νέα καμπάνια του για το Υπεύθυνο Παιχνίδι λάνσαρε ο ΟΠΑΠ, μέλος της Allwyn, με αφορμή την Χριστουγεννιάτικη περίοδο, που μόλις έχει ξεκινήσει. Με νεανική, σύγχρονη γλώσσα και αισθητική, η καμπάνια τοποθετεί το Υπεύθυνο Παιχνίδι και την ασφάλεια των παικτών στο επίκεντρο της διασκέδασης.

Πρόκειται για μία εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, που προτρέπει τους παίκτες – και ειδικότερα τις νεότερες γενιές – να θέτουν όρια, ώστε το παιχνίδι να παραμένει ασφαλές και διασκεδαστικό.

Ως ηγέτης στον τομέα του Υπεύθυνου Παιχνιδιού, ο ΟΠΑΠ παρέχει στους πελάτες του, τόσο στο δίκτυο των καταστημάτων του όσο και στο online κανάλι, τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να παίζουν με μέτρο και να διατηρούν τον έλεγχο.

Μάλιστα, οι καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες της εταιρείας έχουν επισφραγιστεί με τις κορυφαίες πιστοποιήσεις διεθνών οργανισμών (WLA και European Lotteries), ενώ παράλληλα έχουν βραβευτεί και διακριθεί σε παγκόσμιους θεσμούς (EGR Awards).

Ισχυρό πλέγμα προστασίας των παικτών

Παράλληλα, η νέα καμπάνια του ΟΠΑΠ για το Υπεύθυνο Παιχνίδι αναδεικνύει τις πολιτικές και τις πρωτοβουλίες της εταιρείας για την προστασία των παικτών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση προηγμένης τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (AI) για την πρόληψη της υπερβολικής ενασχόλησης με τα παίγνια, καθώς και ειδικές ενημερωτικές δράσεις στα καταστήματα ΟΠΑΠ και PLAY και σε μεγάλα πολιτιστικά και αθλητικά γεγονότα.

Στον ιστότοπο του ΟΠΑΠ υπάρχει ειδική ενότητα, στην οποία είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα παιχνίδια της εταιρείας και το Υπεύθυνο Παιχνίδι. Μεταξύ άλλων, οι παίκτες μπορούν να βρουν και ένα ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης, που τους βοηθά να ανακαλύψουν εάν η ενασχόλησή τους με τα τυχερά παιχνίδια υπερβαίνει το πλαίσιο της διασκέδασης.

Σημειώνεται ότι το Υπεύθυνο Παιχνίδι αποτελεί διαχρονική προτεραιότητα για τον ΟΠΑΠ, η οποία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με το rebranding του σε Allwyn, από τις αρχές του 2026.

