19.12.2025 13:24

ΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΕΜΕΙΣ – Μια πολυαισθητηριακή performance σε μορφή περιήγησης για νήπια από 24 έως 36 μηνών – Είσοδος δωρεάν – 28 Δεκεμβρίου 2025 | 11:00 | Space Baby

19.12.2025 13:24
tospiti-emeis

Όπως αναφέρει ο G. Bachelard: “Το σπίτι είναι η γωνιά μας μέσα στον κόσμο. Είναι το πρώτο μας σύμπαν. Είναι -αυτό το έχουν πει πολλές φορές- ένας κόσμος. Ένας κόσμος στην κυριολεξία του όρου”.

Ένα όραμα τριετίας ανοίγει τις πόρτες του: ένα σπίτι αλλιώτικο, γεμάτο χρώματα, σχήματα, ηχοτοπία και φως, καλεί μικρούς και μεγάλους σε μια βιωματική εξερεύνηση που αγγίζει όλες τις αισθήσεις και μας καλεί να ανακαλύψουμε εκ νέου την έννοια του Σπιτιού.

Στον ζεστό και άνετο χώρο SPACE BABY βρίσκεται ένα σπίτι διαφορετικό. Δεν αποτελείται από δωμάτια, όπως ένα κανονικό σπίτι, αλλά από μια εικαστική εγκατάσταση που δημιουργήθηκε ειδικά για νήπια και τους γονείς/φροντιστές τους.

Το κοινό εισέρχεται στον χώρο κι ακολουθεί τις εικόνες-δράσεις με οδηγό έναν performer-ακροβάτη. Ο performer καλεί το κοινό να αντικρίσει με νέο βλέμμα την έννοια του σπιτιού και το μυεί σε έναν περίπατο-πολυαισθητηριακή εμπειρία μέσα από όπου ξεδιπλώνονται σύμβολα, αισθήσεις και συναισθήματα. Κεντρικό ρόλο στη δράση έχει η επαφή του ενήλικα με το μικρό παιδί καθώς και η σταδιακή και μυσταγωγική περιήγησή τους στον χώρο. Απαλά υλικά, ευχάριστα στην αφή, ήχοι και μελωδίες, εικόνες, αλληλεπίδραση διαμορφώνουν μια αίσθηση άνεσης και θαλπωρής και ενθαρρύνουν τη διάθεση για εξερεύνηση των συμμετεχόντων.

“Το Σπίτι, Εμείς” είναι μια πρωτότυπη διαδραστική performance-εμπειρία με τη μορφή περιήγησης. Ο σχεδιασμός της πρότασης έχει βασιστεί στα αναπτυξιακά ορόσημα του συγκεκριμένου ηλικιακού φάσματος και στοχεύει στην ενεργοποίηση αισθητηριακών (κινητικών, απτικών, ακουστικών, οπτικών) δικτύων.

Πρόκειται για ένα ταξίδι με οδηγό τη δίψα των παιδιών για εξερεύνηση και αλληλεπίδραση σ’ ένα ασφαλές περιβάλλον, συντροφιά με έναν ενήλικα που εμπιστεύονται. Η δράση δεν περιορίζεται μόνο στα παιδιά αλλά συνιστά μια μοναδική ευκαιρία και για τους ενήλικες να συνδεθούν -εκτός από το παιδί τους- και με το παιδί μέσα τους.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ:

Ιδέα-Δραματουργία: Στέλλα Σερέφογλου

Performer-Εμψυχωτής: Πάνος Σολδάτος

Μουσική: Βασίλης Μαντζούκης

Σκηνικά-Κοστούμια: Ηλιάνα Σκουλάκη

Υπεύθυνη Επικοινωνίας: Βάσω Σωτηρίου – We Will

Σχεδιασμός Αφίσας: Βασίλης Γεωργίου

Πρεμιέρα: Κυριακή 28/12/2025 11:00 π.μ.
Πού: Space Baby Μ. Αλεξάνδρου 80-82, Κεραμεικός, Αθήνα


Πότε: Κυριακή 28/12/2025 11:00 π.μ.
Εισιτήρια: Δωρεάν
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 20 άτομα
Απαραίτητη η κράτηση θέσεων 6971 642 660 (σε περίπτωση που συμπληρωθεί η πρώτη ομάδα, θα ακολουθήσει ο σχηματισμός κι άλλων)
Διάρκεια δράσης: 25’

Συνολική διάρκεια: 45’

Από μέσα Ιανουαρίου, η δράση θα αποκτήσει μόνιμη διάρκεια και παρουσία. Μπορείτε να ανατρέξετε από 10 Ιανουαρίου και μετά στο ticketservices βάζοντας στην εύρεση τον τίτλο Το σπίτι, Εμείς.

Ευχαριστούμε θερμά: την ψυχολόγο Κατερίνα Υδραίου, καθώς και τον μικρό Πάνο Μποζώνη, για την ενεργή συμμετοχή και τις πολύτιμες παρατηρήσεις στη διαδικασία των προβών. Την ψυχολόγο Μαριλένα Τζαννετάτου για την επιστημονική αρωγή και τη φιλία. Τους Τώνια Ράλλη και Νικήτα Σινιόσογλου για την εμπιστοσύνη. Τον Αχιλλέα Παπακώστα για την παραχώρηση του ζωγραφικού έργου της αφίσας. Την Αγγελική Πούλου για την ενθάρρυνση.

﻿

﻿

