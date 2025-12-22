Ο Ανδρουλάκης βγαίνει μπροστά για να κινηθεί η “βελόνα”- Τα τρία ανοιχτά μέτωπα του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση

Στο κλείσιμο της χρονιάς το ΠΑΣΟΚ είναι αντιμέτωπο με την κολλημένη βελόνα των ποσοστών του. Κινείται σταθερά κοντά στο 14% στην εκτίμηση ψήφου, χωρίς να έρχεται εδώ και αρκετά καιρό η πολυπόθητη άνοδος των ποσοστών.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βγαίνει μπροστά με περιοδείες και ένα γεμάτο πρόγραμμα με επισκέψεις σε περιοχές όπως στο Μοσχάτο σήμερα, προκειμένου να βάλει ο ίδιος μπροστά τον κομματικό μηχανισμό. Ενόψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ θα απευθύνει ένα πλατύ προσκλητήριο σε δυνάμεις και στελέχη, ελπίζοντας να υπάρξουν σημαντικές εισροές.

Μάλιστα το προσκλητήριο αυτό όπως έχει δηλώσει ο Κώστας Σκανδαλίδης που έχει αναλάβει την ευθύνη της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ θα απευθύνεται και σε στελέχη που έχουν αποχωρήσει από το κόμμα τα προηγούμενα χρόνια. Αρκεί όπως διευκρίνισε να μην έχουν εκτοξεύσει στο παρελθόν ύβρεις και προσβολές κατά της παράταξης.

Στόχος είναι το συνέδριο του κόμματος να φέρει ξανά το ΠΑΣΟΚ στο προσκήνιο της επικαιρότητας και να αποδείξει ότι παραμένει ο κορμός της προοδευτικής παράταξης και η εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη ΝΔ. Στις 27-29 Μαρτίου που θα εξελίσσεται το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ θα κυλά η τελευταία προεκλογική χρονιά επισήμως. Ωστόσο στη Χαριλάου Τρικούπη εκτιμούν ότι το ενδεχόμενο του προεκλογικού αιφνιδιασμού από τον Κυριάκο Μητσοτάκη το Φθινόπωρο είναι πολύ πιθανό. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο θα μπουν με την έναρξη της νέας χρονιάς σε καθαρά προεκλογικούς ρυθμούς.

Η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θεωρείται προνομιακό πεδίο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση καθώς οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν με την Μιλένα Αποστολάκη στην πρώτη γραμμή, έχουν στριμώξει με τις ερωτήσεις ούκ ολίγες φορές την κυβέρνηση. Στην Εξεταστική ωστόσο πρωτοστατεί η Ζωή Κωνσταντοπούλου η οποία σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ καταγράφει αυτή την περίοδο σημαντικά δημοσκοπικά κέρδη που χρεώνονται στην παρουσία της στην Επιτροπή. “Έχουν κάνει μια πολύ συστηματική και ουσιαστική δουλειά, με καίριες ερωτήσεις χωρίς να προσβάλλουν κανέναν μάρτυρα” σημειώνει για τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Αφήνει παράλληλα αιχμές για τον τρόπο που τοποθετείται κερδίζοντας τις εντυπώσεις η Ζωή Κωνσταντοπούλου συμπληρώνοντας: “σε αντίθεση με βουλευτές και Προέδρους άλλων κομμάτων που προσπαθούν να κάνουν σόου και ροντέο την εξεταστική, ώστε να μη βγει ουσία. Η ουσία πρέπει όμως να βγει και να μάθουμε τι συνέβη. Και, νομίζω, ότι από τις μαρτυρίες όλοι πλέον έχουν πειστεί πως είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο”.

Στο ΠΑΣΟΚ γνωρίζουν ότι στις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις αλλά και τώρα στα ποιοτικά στοιχεία διατηρείται ως δυνατό χαρτί του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οικονομία. Και σε αυτό το πεδίο στρέφουν τα πυρά τους για να αποδομήσουν τα μηνύματα της κυβέρνησης, επικεντρώνοντας στον προϋπολογισμό. Το μήνυμα που δίνουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ είναι ότι με την πολιτική της κυβέρνησης διευρύνονται οι ανισότητες και ότι οι οικονομικοί δείκτες δεν αφορούν την κοινωνία. “Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδας: των λίγων που καλοπερνούν και των πολλών που αγκομαχούν” σημειώνουν σε κάθε ευκαιρία.

Παράλληλα στοχεύουν στο σπάσιμο της μεγάλης γαλάζιας δεξαμενής του 48% που αποτελούσαν μέχρι σήμερα οι αγρότες για την ΝΔ. Εκτιμούν ότι η κυβέρνηση θα έχει σημαντικές ρωγμές και ότι ένα μέρος αυτών των δυνάμεων θα κοιτάξει προς την αξιωματική αντιπολίτευση. “Η κυβέρνηση δεν δείχνει διάθεση για διάλογο, τορπιλίζει κάθε συννενόηση με απειλές και ωμό εκβιασμό στους αγρότες” τονίζεται στις ανακοινώσεις της Χαριλάου Τρικούπη. Με αυτά τα δεδομένα το ΠΑΣΟΚ κρατά τρία ανοιχτά μέτωπα με την κυβέρνηση: της οικονομίας, του αγροτικού και του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπαθώντας από τη μια πλευρά να τις προκαλέσει ρήγματα και από την άλλη να είναι πάντα εκείνο στο δίπολο απέναντι της.

