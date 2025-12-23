Nova: Γιορτές με αθλητική πανδαισία στα κανάλια Novasports και στα κανάλια Cosmote Sport!

Συναρπαστικό αθλητικό θέαμα έρχεται και αυτές τις γιορτές στις οθόνες των συνδρομητών της Nova από την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025 έως και τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026 με συναρπαστικούς αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και άλλα αθλητικά γεγονότα όπως προσφέρονται μέσα από το ασυναγώνιστο μπουκέτο που περιλαμβάνει όλες τις αθλητικές αναμετρήσεις των καναλιών Novasports και Cosmote Sport, όλα στην πλατφόρμα EON.

H Premier League, το κορυφαίο πρωτάθλη Σμα στον κόσμο και τη φωνή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου στα κανάλια Novasports, συνεχίζεται non stop (40 αγώνες μέσα σε 16 ημέρες) με την παραδοσιακή BoxingDay (18η αγωνιστική) που φέτος περιλαμβάνει μία αναμέτρηση αυτή ανάμεσα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Νιουκάστλ (26/12, 22:00), ενώ από το υπόλοιπο πρόγραμμα ξεχωρίζουν οι αγωνες Νότιγχαμ Φόρεστ – Μάντσεστερ Σίτι (27/12, 14:30), Λίβερπουλ – Γουλβς (27/12, 17:00), Άρσεναλ – Μπράιτον (27/12, 17:00) και Τσέλσι – Άστον Βίλα (27/12, 19:30). Η συνέχεια είναι καταιγιστική με την 19η αγωνιστική και τα παιχνίδια Τσέλσι – Μπόρνμουθ (30/12, 21:30), Νότιγχαμ Φόρεστ – Έβερτον (30/12, 21:30), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Γουλβς (30/12, 22:15), Άρσεναλ – Άστον Βίλα (30/12, 22:15), Λίβερπουλ – Λιντς (1/1, 19:30) και Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι (1/1, 22:00), ενώ για την 20η αγωνιστική δεσπόζουν οι αναμετρήσεις Άστον Βίλα – Νότγχαμ Φόρεστ (3/1, 14:30), Μπόρνμουθ – Άρσεναλ (3/1, 19:30), Λιντς – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (4/1, 14:30), Φούλαμ – Λίβερπουλ (4/1, 17:00) και φυσικά το ντέρμπι της αγωνιστικής Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι (4/1, 19:30). Η Premier League θα πλαισιωθεί με τις εκπομπές «PremierLeagueKickOff» και «PremierLeagueTheShow» με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά.

Η LaLiga παίζει μπάλα στα κανάλια Novasports και τα φώτα πέφτουν στο ντέρμπι της Βαρκελώνης, Εσπανιόλ – Μπαρτσελόνα (3/1, 22:00), αλλά και στους αγώνες Ρεάλ Μαδρίτης – Μπέτις (4/1, 17:15) και Ρεάλ Σοσιεδάδ – Ατλέτικο Μαδρίτης (4/1, 22:00).

Οι αγώνες που ξεχωρίζουν στα κανάλια Cosmote Sport

Στα κανάλια Cosmote Sport, ξεχωρίζει η αγωνιστική δράση στην ιταλική Serie A με την 17η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Πίζα – Γιουβέντους (27/12, 21:45), Μίλαν – Ελλάς Βερόνα (28/12, 13:30), Κρεμονέζε – Νάπολι (28/12, 16:00), Αταλάντα – Ίντερ (28/12, 21:45). Για την 18η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος θα αναμετρηθούν Κάλιαρι – Μίλαν (2/1, 21:45), Γιουβέντους – Λέτσε (3/1, 19:00), Αταλάντα – Ρόμα (3/1, 21:45), Λάτσιο – Νάπολι (4/1, 13:30), Ίντερ – Μπολόνια (4/1, 21:45). Στα υπόλοιπα πρωταθλήματα ξεχωρίζει το Old Firm της Σκωτίας, Σέλτικ – Ρέιντζερς (3/1, 14:30) για την 21η αγωνιστική, ενώ στην πορτογαλική Λίγκα, δεσπόζουν οι αγώνες Σπόρτιγκ Λισαβόνας – Ριο Αβε (28/12, 22:30), Μπράγκα – Μπενφίκα (28/12, 20:00), Πόρτο – Άβες (29/12, 22:15) για την 16η αγωνιστική. Για την 17η αγωνιστική στην Ιβηρική χώρα θα αναμετρηθούν Μπενφίκα – Εστορίλ (3/1, 20:00) και Σάντα Κλάρα – Πόρτο (4/1, 20:00).

Παράλληλα, οι φίλοι του μπάσκετ θα απολαύσουν ΝΒΑ με τους αγώνες να ξεχωρίζουν New York Knicks-Cleveland Cavaliers (25/12, 19:00), Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs (25/12, 21:30), Golden State Warriors-Dallas Mavericks (26/12, 24:00), Los Angeles Lakers-Houston Rockets (26/12, 03:00), Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns (31/12, 22:30), Brooklyn Nets-Houston Rockets (2/1, 01:00), ενώ στο ισπανικό πρωτάθλημα μπάσκετ ξεχωρίζει το El Clasico Ρεάλ Μαδρίτης – Μπαρτσελόνα (4/1, 13:30).

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών Novasports έχει ως εξής:

Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου

22:00 Premier League – 18η αγωνιστική: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νιουκάστλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

13:30 PremierLeagueKickOff Novasports Premier League με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

14:30 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

17:00 Premier League: Λίβερπουλ-Γουλβς Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Μπέρνλι-Έβερτον Novasports2 σε περιγραφή του Αποστόλη Λάμπου

17:00 Premier League: Γουέστ Χαμ-Φούλαμ Novasports4 σε περιγραφή του Άρη Γεωργίου

17:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:00 Premier League: Άρσεναλ-Μπράιτον Novasports Premier League σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

19:30 Premier League: Τσέλσι-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

Κυριακή 28 Δεκεμβρίου

16:00 Premier League: Σάντερλαντ-Λιντς Novasports Premier League σε περιγραφή του Άκη Κουζούλη

18:30 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

21:30 Premier League The Show Novasports Prime με τον ΆγγελοΣτυλιάδηκαιτονΓιώργοΣαμαρά

Τρίτη 30 Δεκεμβρίου

21:30 Premier League: Τσέλσι-Μπόρνμουθ Novasports5 σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

21:30 Premier League: Νότιγχαμ Φόρεστ-Έβερτον Novasports Start σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

21:30 Premier League: Γουέστ Χαμ-Μπράιτον Novasports News σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

21:30 Premier League: Μπέρνλι-Νιούκαστλ Novasportsextra2 σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:15 Premier League: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουλβς Novasports2 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:15 Premier League: Άρσεναλ-Άστον Βίλα Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου

19:30 Premier League: Κρίσταλ Πάλας-Φούλαμ Novasports Prime σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

19:30 Premier League: Λίβερπουλ-Λιντς Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

22:00 Premier League: Μπρέντφορντ-Τότεναμ Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

22:00 Premier League: Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Σίτι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

Παρασκευή 2 Ιανουαρίου

21:30 La Liga 2 – 20ή αγωνιστική: Εϊμπάρ-Μιραντές Novasports2 σε περιγραφή του Βασίλη Κωνσταντόπουλου

22:00 La Liga: Βαγιεκάνο-Χετάφε Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

Σάββατο 3 Ιανουαρίου

13:30 Premier League Kick Off Novasports Premier League με τον ΆγγελοΣτυλιάδη

14:30 Premier League – 20η αγωνιστική: ΆστονΒίλα–ΝότιγχαμΦόρεστ Novasports Premier League σε περιγραφή του ΓιαννίκουΔούσκα

15:00 La Liga: Θέλτα-Βαλένθια Novasports1 σε περιγραφή του Γιώργου Βασιλείου

17:00 Premier League: Μπράιτον-Μπέρνλι Novasports Prime σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:00 Premier League: Γουλβς-Γουέστ Χαμ Novasports Premier League σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

17:15 La Liga: Οσασούνα-Μπιλμπάο Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 La Liga: Έλτσε-Βιγιαρεάλ Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 Premier League: Μπόρνμουθ-Άρσεναλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 La Liga: Εσπανιόλ-Μπαρτσελόνα Novasports Prime σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

Κυριακή 4 Ιανουαρίου

14:30 Premier League: Λιντς-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Novasports Premier League σε περιγραφή του Χρήστου Σωτηρακόπουλου

15:00 La Liga: Σεβίλλη-Λεβάντε Novasports1 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

17:00 Premier League: Τότεναμ-Σάντερλαντ Novasports Prime σε περιγραφή του Ισίδωρου Πρίντεζη

17:00 Premier League: Νιουκάστλ-Κρίσταλ Πάλας Novasports2 σε περιγραφή του Μιχάλη Κατσαφάδου

17:00 Premier League: Έβερτον-Μπρέντφορντ Novasports Start σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

17:00 Premier League: Φούλαμ-Λίβερπουλ Novasports Premier League σε περιγραφή του Άγγελου Στυλιάδη

17:15 La Liga: Ρεάλ Μαδρίτης-Μπέτις Novasports1 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 La Liga: Μαγιόρκα-Χιρόνα Novasports1 σε περιγραφή του Διονύση Στρούμπου

19:30 La Liga: Αλαβές-Οβιέδο Novasports Start σε περιγραφή του Νίκοτ Τζουάννη

19:30 Premier League: Μάντσεστερ Σίτι-Τσέλσι Novasports Premier League σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου

22:00 La Liga: Ρεάλ Σοσιεδάδ-Ατλέτικο Μαδρίτης Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

22:00 La Liga 2: Λα Κορούνια-Κάδιθ Novasports2 σε περιγραφή του Νίκου Παολίνου

Δευτέρα 5 Ιανουαρίου

21:30 PremierLeagueTheShow Novasports Prime με τον Άγγελο Στυλιάδη και τον Γιώργο Σαμαρά

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshiftπου δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EONSportsMode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.