Τραγικές ελλείψεις στις δομές θεραπείας ατόμων με νευρική ανορεξία και άλλες διατροφικές διαταραχές

Με ιδιαίτερη ανησυχία και αγωνία παρακολουθούν οι γονείς και οι φίλοι των πασχόντων από Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής (ΔΠΤ) τις εξελίξεις στο χώρο της Υγείας και ιδιαίτερα στις Δημόσιες Δομές Ψυχικής Υγείας.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Φίλων Πασχόντων απο Διαταραχές Προσληψης Τροφής «Επιστρέφω» οι ελλείψεις σε προσωπικό, (ιδιαίτερα νοσηλευτικό) και υποδομές έχουν προκαλέσει μεγάλες αναμονές στη θεραπεία, ψυχοθεραπεία και τη νοσηλεία τους στις ψυχιατρικές κλινικές Παιδιών, Εφήβων και Ενηλίκων.

Λόγω αυτών των ελλείψεων:

Ηδη η Β Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο ΑΤΤΙΚΟ δεν μπορεί να κάνει νέες εισαγωγές.

Η Α Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική στο Αιγινήτειο επίκειται να σταματήσει για ένα τουλάχιστον τρίμηνο την εισαγωγή νέων περιστατικών.

Η Ψυχιατρική Κλινική Ψυχογενούς Ανορεξίας του Σισμανογλείου πιέζεται εξαιρετικά με κίνδυνο να σταματήσει και αυτή την εισαγωγή νέων περιστατικών.

Η κατάργηση της θεραπείας των πασχόντων από ΔΠΤ και της υποστήριξης των Οικογενειών τους από την μεταφερθείσα δομή του 18 ΑΝΩ στον ΕΟΠΑΕ έχει ως αποτέλεσμα την μεταφορά των περιστατικών στο Αιγινήτειο.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένες Δημόσιες Δομές περίθαλψης των ΔΠΤ στην χώρα εκτός απο την Αττική, η κατάσταση είναι τραγική οπως καταγγέλει ο Σύλλογος «Επιστρέφω» και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξουν ακόμη και θανάτοι από Ψυχογενή Ανορεξία λόγω έλλειψης νοσηλείας.

«Ως γονείς και φροντιστές των πασχόντων με τις διεκδικήσεις μας προς το υπουργείο Υγείας για την θεραπεία των Πασχόντων και την στήριξη των Οικογενειών τους προσπαθούμε να στηρίξουμε το έργο των θεραπευτών και τις δυνατότητες των Δομών», αναφέρει στην ανακοινωσή του ο Συλλογος «Επιστρέφω» και συνεχίζει: «Δυστυχώς οι προσπάθειες μας αυτές προσκρούουν στις κυβερνητικές επιλογές για την Υγεία, που συνεχώς την εμπορευματοποιεί. Είναι χαρακτηριστική η αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας αφού παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες μας αρνείται να μας συναντήσει εδώ και δύο χρόνια».

Ο Σύλλογος «Επιστρέφω» απευθυνεται στην κυβέρνηση προκειμένου «να αναλάβει τις ευθύνες της στην Πρόληψη και Θεραπεία απέναντι στη νέα κυρίως γενιά κυρίως κοριτσιών αλλά πλέον και αγοριών που ταλανίζονται από το τέρας των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής».

Τα αιτήματα

Οι γονείς και οι φίλοι των ατόμων με ΔΠΤ ζητούν:

την άμεση αντιμετώπιση των επειγουσών ελλείψεων,

την δημιουργία δομών στην υπόλοιπη χώρα, -την ανάπτυξη Α! βάθμιας Φροντίδας Ψυχικής Υγείας με τη δημιουργία Κέντρων Ημέρας για τις ΔΠΤ.

Μαλιστα οπως ενημερώνουν τις επόμενες μέρες θα οργανώσουν παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας και καλούν τους γονείς , εκπαιδευτικούς και θεραπευτές να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

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