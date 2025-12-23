search
ΤΡΙΤΗ 23.12.2025 13:52
23.12.2025 12:31

Novacinema: Sunday Premiere «Karate Kid: Legends» Παραμονή Πρωτοχρονιάς με την Pop Star, Dua Lipa καθώς και τα μεγαλύτερα US TV Show στο Novalifε!

23.12.2025 12:31
karate_kid_nova
  • Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε το αγαπημένο σας πρόγραμμα, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Τις καλύτερες επιλογές για την εορταστική περίοδο θα απολαύσουν όσοι συντονιστούν στα κανάλια Novacinema, τον απόλυτο κινηματογραφικό προορισμό και στο Novalifε, το αγαπημένο κανάλι ψυχαγωγίας!

Οι σινεφίλ θα έχουν τη δυνατότητα να δουν στο Novacinema1 την ταινία Karate Kid: Legends” (28/12, 22:00) στη ζώνη SundayPremiere, την Παραμονή Πρωτοχρονιάς (31/12, 22:00) θα απολαύσουν μια μοναδική παράσταση τηςPopStar, DuaLipa «An Evening With Dua Lipa», ενώ στο Novalife θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα μεγαλύτερα TVShowτης Αμερικής «America’s Got Talent» (ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί το βράδυ των Χριστουγέννων, 25/12, 21:30), «TheTonightShowstarringJimmyFallon».

Tην Κυριακή 28 Δεκεμβρίου (22:00) θα προβληθεί στο Novacinema1 στη ζώνη Sunday Premiere, η ταινία δράσης «Karate Kid: Legends» (2025, 90’) με τους Jackie Chan, Ralph Macchio, Joshua Jackson σε σκηνοθεσία του Jonathan Entwistle. Ένας νεαρός μαχητής αναζητά τον δρόμο του όταν δύο δάσκαλοι από διαφορετικούς κόσμους μπαίνουν στη ζωή του. Οι συγκρούσεις δυναμώνουν κι εκείνος πρέπει να σταθεί αντάξιος μιας μεγάλης κληρονομιάς.

Την Παραμονή Πρωτοχρονιάς στις 22.00 στο Novacinema1 θα προβληθεί μια special βραδιά με την Pop Star Dua Lipa «An Evening With Dua Lipa» η οποία ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της στο Royal Albert Hall, με ξεχωριστή στιγμή το ντουέτο με τον θρυλικό Sir Elton John!

Ταυτόχρονα στο Novalifεθα μεταδοθούν τα μεγαλύτερα TV Show της Αμερικής, όπως το «Americas Got Talent» με τον μεγάλο τελικό να διεξάγεται το βράδυ των Χριστουγέννων, (25/12, 21:30) καθώς και το «The Tonight Show starring  Jimmy Fallon».

Απόλαυσε τις Sunday Premiere και την παράσταση της Dua Lipa στο Novacinema1 και τα TV Show στο Novalifε αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

