25.12.2025 20:00

Ρωσία: Χαροπαλεύει 38χρονος που ήπιε κοκτέιλ με υγρό άζωτο – Έπαθε ρήξη στομάχου (Video)

Μάχη για τη ζωή του δίνει ένας 38χρονος στη Ρωσία, μετά την κατανάλωση κοκτέιλ που περιείχε υγρό άζωτο.

Το απίστευτο περιστατικό συνέβη στο στούντιο μαγειρικής Igra Stolov «Game of Tables», όπου οι καλεσμένοι διασκέδαζαν με μία επίδειξη με υγρό άζωτο από τον σεφ. Ο σεφ ετοίμασε εντυπωσιακά κοκτέιλ χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο, μία ουσία που χρησιμοποιείται συνήθως σε επαγγελματικές κουζίνες για την άμεση κατάψυξη των συστατικών. Ωστόσο, αυτή η ουσία είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη αν καταναλωθεί πριν εξατμιστεί εντελώς.

Ο σεφ ενθάρρυνε τον άνδρα να πιει αμέσως το κοκτέιλ και σε βίντεο ο 38χρονος Σεργκέι φαίνεται να πίνει το κοκτέιλ με υγρό άζωτο και αμέσως μετά να κρατάει το στομάχι του από τον πόνο, ενώ στη συνέχεια καταρρέει. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι το υγρό άζωτο προκάλεσε ρήξη στομάχου στον άτυχο άνδρα, ο οποίος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική και οι χειρουργοί πραγματοποίησαν επείγουσα επέμβαση για να επιδιορθώσουν το σχισμένο όργανο.

To υγρό άζωτο βρίσκεται σε θερμοκρασία -210 βαθμών Κελσίου και χρησιμοποιείται στη μαγειρική για την ταχεία κατάψυξη προϊόντων, αλλά και κοκτέιλ. Ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση των ποτών, πρέπει να εξατμιστεί πλήρως πριν την κατανάλωσή τους καθώς παγωνει μέσα σε ελάχιστο χρόνο τους ζωντανούς ιστούς.

