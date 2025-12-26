«Η εξοχή» του Μάρτιν Κριμπ

Προσφέρει άραγε η ύπαιθρος μια πηγή διαφυγής σε έναν προβληματικό γάμο ή πρόκειται για μια μεγάλη αυταπάτη;

Αυτό το ερώτημα θέτει ο Μάρτιν Κριμπ στο έργο του «Η εξοχή» (The country), που έδωσε την πρεμιέρα του στο Royal Court του Λονδίνου το 2000 και παρουσιάζεται τώρα στο θέατρο Αποθήκη, σε σκηνοθεσία Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

Ο Βρετανός συγγραφέας, γνωστός για τη συναισθηματική αποστασιοποίηση των ηρώων του και τη σκληρότητα των διαλόγων, δημιουργεί εδώ ένα ψυχολογικό θρίλερ με στόχο να «επιτεθεί» στον ποιμενικό μύθο που υμνεί την ιδανική ζωή στην ύπαιθρο.

Με γλώσσα στιλιζαρισμένη, ελλειπτική, υπαινικτική και επαναληπτική, που παραπέμπει στο λεκτικό ύφος του Χάρολντ Πίντερ, ο Κριμπ αφηγείται την ιστορία ενός ζευγαριού μεσοαστικής τάξης, που, αναζητώντας την ηρεμία και την επαφή του με τη φύση, έχει μετακομίσει μαζί με τα παιδιά του στην αγγλική επαρχία. Όμως οι προσδοκίες του Ρίτσαρντ (Μιχάλης Βαλάσογλου) και της Κορίν (Κίττυ Παϊταζόγλου) διαψεύδονται όταν εκείνος φέρνει στο σπίτι μέσα στη νύχτα μία νέα γυναίκα, τη Ρεβέκκα (Μαρία Κυρώζη), ισχυριζόμενος ότι τη βρήκε αναίσθητη στην άκρη του δρόμου και, λόγω της επαγγελματικής του ηθικής (είναι γιατρός), θεώρησε πως οφείλει να την περιθάλψει. Η Κορίν αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι περίεργο συμβαίνει, καθώς οι δικαιολογίες του άνδρα της δεν είναι πειστικές. Μέχρι που η Ρεβέκκα συνέρχεται και αποκαλύπτει την αδυσώπητη αλήθεια.

Η ταλαντούχα Αικατερίνη Παπαγεωργίου δημιούργησε μια ενδιαφέρουσα παράσταση, γεμάτη απειλητικές εντάσεις και συνεχή κινητικότητα (κινησιολογία Χρυσηίς Λιατζιβίρη), υπονομεύοντας μ’ αυτόν τον τρόπο τους μακροσκελείς, παραληρηματικούς και φαινομενικά ασήμαντους (σε κάποια σημεία ακόμα και κουραστικούς) διαλόγους του κειμένου. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, ωστόσο, έκανε σαφές το μήνυμα του συγγραφέα: Δεν είναι η ύπαιθρος μια πηγή διαφυγής για τις δυσλειτουργικές σχέσεις, καθώς οι ήρωες του έργου έχουν απλώς μεταφέρει εκεί τις ήδη υπάρχουσες αστικές τους νευρώσεις.

Καθοριστικό ρόλο στην αινιγματική ατμόσφαιρα της παράστασης παίζουν τόσο η σκηνογραφία της Μαρίας Φιλίππου όσο και η μουσική του Διαμαντή Αδαμαντίδη.

Και οι τρεις ηθοποιοί αξιοποίησαν στο έπακρο τις ερμηνευτικές και κινησιολογικές τους δυνατότητες.

