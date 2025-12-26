Συγκινεί η Μαρία Ηλιάκη για τον θάνατο της μητέρας της: Η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη

Για τον θάνατο της μητέρας της μίλησε η Μαρία Ηλιάκη, τονίζοντας ότι όταν την έχασε ένιωσε την ορφάνια και τον φόβο που δεν την είχε πια δίπλα της.

Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube και αναφέρθηκε στον τρόπο που τη μεγάλωσε η μητέρα της, αλλά και στον φόβο που ένιωσε όταν δεν την είχε πλέον στο πλευρό της για να τη βοηθάει.

Για τον θάνατο της μητέρας της, η Μαρία Ηλιάκη ανέφερε: «Είχαμε αναλάβει όλοι τη φροντίδα της. Ήρθαμε σίγουρα πιο κοντά με τον πατέρα μου μετά τον θάνατό της αλλά -χωρίς να θέλω να μειώσω τον ρόλο των πατεράδων- όταν χάνεις τη μάνα σου κάπως αισθάνεσαι πολλή μοναξιά και αυτή η μοναξιά δεν αναπληρώνεται, είναι η μοναξιά η ψυχική. Για μένα η ορφάνια είναι πολύ σοβαρή λέξη, είναι κάτι παραπάνω από μοναξιά. Την αισθάνθηκα την ορφάνια, κάπως σαν να με πετάξανε κάπου. Δεν είχα κανέναν να με βοηθήσει, μόνη μου βοηθήθηκα. Ήταν πολύ μετέωρο συναίσθημα. Έχω τον άνθρωπό μου, την οικογένειά μου, αλλά κάποιες φορές λέω ότι θα την ήθελα εδώ. Δεν ήταν πολύ τρυφερός άνθρωπος, αλλά πάντα μου έδινε λύσεις και πολλές φορές λέω “αχ να ήταν εδώ, κάτι θα μου έλεγε, κάπως θα μου έδινε λύση”».

Δείτε το βίντεο

Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε ακόμη και τον τρόπο που τη μεγάλωσε η μητέρα της, λέγοντας: «Η μαμά μου δεν με είχε προετοιμάσει για τη μητρότητα. Δεν είχε φτάσει μέχρι εκεί η κουβέντα. Γιατί όταν η μαμά μου αρρώστησε, ήμουν πολύ μέσα στη δουλειά. Η μάνα μου είχε ένα πολύ περίεργο πράγμα. Και ο πατέρας μου. Ενώ ήταν άνθρωποι πολύ απλοί, δεν ήταν “ψαγμένοι”, με το ένστικτό τους μας μεγάλωσαν και ήταν παλιάς σχολής, δεν τους θυμάμαι ποτέ να με ρωτάνε πότε θα παντρευτώ και πότε θα τους κάνω εγγόνι και γιατί ασχολούμαι μόνο με τη δουλειά. Δεν ξέρω γιατί. Το μόνο πράγμα που μου έλεγε η μάνα μου ήταν να είμαι πάντα ανεξάρτητη και μου έχει μείνει αυτό. Γι’ αυτό μάλλον δεν θέλω ποτέ να σταματήσω να δουλεύω. Δεν εργαζόταν για πολλά χρόνια. Μόλις μας έκανε, σταμάτησε. Ήταν πολύ καλή μοδίστρα, αλλά μετά δεν προλάβαινε».

