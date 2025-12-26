Το νέο βιβλίο του Τσάρλι Μακέσι «Always Remember» πρώτο σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Τσάρλι Μακέσι κατέκτησε την πρώτη θέση σε πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο την εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα με το βιβλίο του «Always Remember», τη συνέχεια του μπεστ σέλερ του 2019 «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse» (Το αγόρι, ο τυφλοπόντικας, η αλεπού και το άλογο).

Συνολικά πουλήθηκαν 43.825 αντίτυπα του «Always Remember» στις επτά ημέρες έως τις 20 Δεκεμβρίου, που αντιστοιχεί σε μια πώληση περίπου κάθε 14 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με το NielsenIQ BookData. Ο εικονογραφημένος μύθος – με υπότιτλο «The Boy, the Mole, the Fox, the Horse and the Storm» – ακολουθεί τους τέσσερις απίθανους φίλους καθώς περιηγούνται σε μετεωρολογικά και μεταφορικά σκοτεινά σύννεφα.

Ο Βρετανός συγγραφέας και εικονογράφος βρίσκεται για πρώτη φορά στην κορυφή, στην οποία έφτασε πολύ κοντά το 2019, όταν το «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse» έμεινε στη δεύτερη θέση με πρώτο σε πωλήσεις το «The Beast of Buckingham» του Ντέιβιντ Γουίλιαμς, δήλωσε στην εφημερίδα The Guardian o Φίλιπ Στόουν, της NielsenIQ.

Aπό την ημέρα έκδοσης του νέου βιβλίου του Μακέσι τον Οκτώβριο πωλήθηκαν 365.000 αντίτυπα, «περίπου ένα αντίτυπο πωλείται κάθε 17 δευτερόλεπτα», δήλωσε ο Στόουν.

Ο Βρετανός καλλιτέχνης, εικονογράφος και συγγραφέας ξεκίνησε την καριέρα του ως σκιτσογράφος, προτού γίνει εικονογράφος βιβλίων για τις Εκδόσεις του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Τα βραβευμένα έργα του έχουν παρουσιαστεί σε γκαλερί, σχολικές τάξεις, νοσοκομειακούς θαλάμους, φυλακές και δημόσιους χώρους σε όλο τον κόσμο.

Το «The Boy, the Mole, the Fox and the Horse» εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2019 και οι αναγνώστες του είναι πλέον πάνω από 10 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο.

Ο Μακέσι έγραψε το σενάριο μαζί με τον Τζον Κρόκερ και σκηνοθέτησε με τον Πίτερ Μπέιντον τη μεταφορά του σε ταινία κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους το 2022.

