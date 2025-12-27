search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:56
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

27.12.2025 06:58

Αναιμικός τζίρος στη χριστουγεννιάτικη αγορά που «άντεξε» – Η ακτινογραφία της κατανάλωσης

27.12.2025 06:58
katastimata_ermou

Με οριακά θετικό πρόσημο κλείνει η χριστουγεννιάτικη αγορά για το 2025, προσφέροντας μια μικρή «ανάσα» στον εμπορικό κόσμο της χώρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλη Κορκίδη, ο συνολικός τζίρος του λιανεμπορίου κατά την εορταστική περίοδο παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για μια αγορά που «άντεξε» και αναπτύχθηκε.

Η ακτινογραφία της κατανάλωσης

Η φετινή άνοδος δεν ήταν οριζόντια, αλλά αποτυπώθηκε με σαφήνεια σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, με το «εορταστικό τραπέζι» και την ένδυση να κρατούν τα σκήπτρα. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, εν μέρει λόγω της καταβολής του δώρου Χριστουγέννων και της αύξησης της απασχόλησης, λειτούργησε ως καταλύτης για την αγοραστική κίνηση.

Σύμφωνα με τα ενδεικτικά στοιχεία της αγοράς για το 2025:

  • Τρόφιμα και Ποτά: Αποτέλεσαν τον μεγάλο πρωταγωνιστή, με τις δαπάνες να φτάνουν τα 1,53 δισ. ευρώ, έναντι 1,46 δισ. το 2024. Η αύξηση αυτή αντανακλά την επιθυμία των νοικοκυριών να μην κάνουν εκπτώσεις στο γιορτινό τραπέζι.
  • Ένδυση: Ο κλάδος της μόδας κατέγραψε σημαντική ανάκαμψη με τζίρο 620 εκατ. ευρώ (από 600 εκατ. πέρυσι), καθώς τα ρούχα παρέμειναν η πρώτη επιλογή για προσωπικά δώρα.
  • Υπόδηση και Δερμάτινα: Η κατηγορία κινήθηκε στα 310 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο από τα 300 εκατ. του 2024.
  • Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Είδη: Παρά τον έντονο ανταγωνισμό της Black Friday που προηγήθηκε, ο κλάδος πέτυχε τζίρο 310 εκατ. ευρώ (έναντι 300 εκατ.), με τα gadgets και τις οικιακές μικροσυσκευές να βρίσκονται ψηλά στη λίστα των αγορών.
  • Παιχνίδια: Ο τομέας των παιδιών παρέμεινε σταθερός και αυξημένος, αγγίζοντας τα 270 εκατ. ευρώ από 260 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Οι παράγοντες της επιτυχίας

Όπως επισήμανε ο Κορκίδης, η αγορά λειτούργησε σε «δύο ταχύτητες», με τα μεγάλα αστικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης. Παράλληλα, το ηλεκτρονικό εμπόριο συνέχισε την ανοδική του πορεία, με 6 στους 10 καταναλωτές να πραγματοποιούν μέρος των αγορών τους online.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η αύξηση του τζίρου κατά 5% θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική, δεδομένου ότι ο όγκος πωλήσεων κινήθηκε επίσης σε θετικά επίπεδα, δείχνοντας ότι η κατανάλωση δεν τροφοδοτήθηκε μόνο από τις πληθωριστικές ανατιμήσεις, αλλά και από την πραγματική ζήτηση.

Το βλέμμα στην Πρωτοχρονιά

Αν και τα Χριστούγεννα έδωσαν τον ρυθμό, ο εμπορικός κόσμος ευελπιστεί ότι η κίνηση θα παραμείνει υψηλή μέχρι και τα Θεοφάνεια. Η αγορά της Πρωτοχρονιάς παραδοσιακά ενισχύει τον κλάδο των τροφίμων και των δώρων της τελευταίας στιγμής, ενώ η αισιοδοξία που εκπέμπει ο Κορκίδης δημιουργεί προσδοκίες για το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις χειμερινές εκπτώσεις που ακολουθούν τον Ιανουάριο.

Διαβάστε επίσης:

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Λαγκάρντ στους FT: Η Ευρώπη βιώνει μια υπαρξιακή κρίση αλλά ταυτόχρονα διαθέτει μια ιστορική ευκαιρία

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 29 Δεκεμβρίου έως 2 Ιανουαρίου

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:55
nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

1 / 3