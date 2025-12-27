Αναιμικός τζίρος στη χριστουγεννιάτικη αγορά που «άντεξε» – Η ακτινογραφία της κατανάλωσης

Με οριακά θετικό πρόσημο κλείνει η χριστουγεννιάτικη αγορά για το 2025, προσφέροντας μια μικρή «ανάσα» στον εμπορικό κόσμο της χώρας. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ), Βασίλη Κορκίδη, ο συνολικός τζίρος του λιανεμπορίου κατά την εορταστική περίοδο παρουσίασε άνοδο της τάξεως του 5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες για μια αγορά που «άντεξε» και αναπτύχθηκε.

Η ακτινογραφία της κατανάλωσης

Η φετινή άνοδος δεν ήταν οριζόντια, αλλά αποτυπώθηκε με σαφήνεια σε όλες τις βασικές κατηγορίες προϊόντων, με το «εορταστικό τραπέζι» και την ένδυση να κρατούν τα σκήπτρα. Η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, εν μέρει λόγω της καταβολής του δώρου Χριστουγέννων και της αύξησης της απασχόλησης, λειτούργησε ως καταλύτης για την αγοραστική κίνηση.

Σύμφωνα με τα ενδεικτικά στοιχεία της αγοράς για το 2025:

Τρόφιμα και Ποτά: Αποτέλεσαν τον μεγάλο πρωταγωνιστή, με τις δαπάνες να φτάνουν τα 1,53 δισ. ευρώ, έναντι 1,46 δισ. το 2024. Η αύξηση αυτή αντανακλά την επιθυμία των νοικοκυριών να μην κάνουν εκπτώσεις στο γιορτινό τραπέζι.

Ένδυση: Ο κλάδος της μόδας κατέγραψε σημαντική ανάκαμψη με τζίρο 620 εκατ. ευρώ (από 600 εκατ. πέρυσι), καθώς τα ρούχα παρέμειναν η πρώτη επιλογή για προσωπικά δώρα.

Υπόδηση και Δερμάτινα: Η κατηγορία κινήθηκε στα 310 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο από τα 300 εκατ. του 2024.

Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Είδη: Παρά τον έντονο ανταγωνισμό της Black Friday που προηγήθηκε, ο κλάδος πέτυχε τζίρο 310 εκατ. ευρώ (έναντι 300 εκατ.), με τα gadgets και τις οικιακές μικροσυσκευές να βρίσκονται ψηλά στη λίστα των αγορών.

Παιχνίδια: Ο τομέας των παιδιών παρέμεινε σταθερός και αυξημένος, αγγίζοντας τα 270 εκατ. ευρώ από 260 εκατ. το προηγούμενο έτος.

Οι παράγοντες της επιτυχίας

Όπως επισήμανε ο Κορκίδης, η αγορά λειτούργησε σε «δύο ταχύτητες», με τα μεγάλα αστικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα να απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης. Παράλληλα, το ηλεκτρονικό εμπόριο συνέχισε την ανοδική του πορεία, με 6 στους 10 καταναλωτές να πραγματοποιούν μέρος των αγορών τους online.

Είναι αξιοσημείωτο ότι η αύξηση του τζίρου κατά 5% θεωρείται ιδιαίτερα ικανοποιητική, δεδομένου ότι ο όγκος πωλήσεων κινήθηκε επίσης σε θετικά επίπεδα, δείχνοντας ότι η κατανάλωση δεν τροφοδοτήθηκε μόνο από τις πληθωριστικές ανατιμήσεις, αλλά και από την πραγματική ζήτηση.

Το βλέμμα στην Πρωτοχρονιά

Αν και τα Χριστούγεννα έδωσαν τον ρυθμό, ο εμπορικός κόσμος ευελπιστεί ότι η κίνηση θα παραμείνει υψηλή μέχρι και τα Θεοφάνεια. Η αγορά της Πρωτοχρονιάς παραδοσιακά ενισχύει τον κλάδο των τροφίμων και των δώρων της τελευταίας στιγμής, ενώ η αισιοδοξία που εκπέμπει ο Κορκίδης δημιουργεί προσδοκίες για το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2025, προετοιμάζοντας το έδαφος για τις χειμερινές εκπτώσεις που ακολουθούν τον Ιανουάριο.

