Google: Το χριστουγεννιάτικο δώρο στους χρήστες Gmail

Η Google αποκάλυψε χθες ότι θα κάνει ένα χριστουγεννιάτικο δώρο για τους χρήστες του Gmail και συγκεκριμένα σε όσους έχουν ξεμείνει με κάποια ντροπιαστική διεύθυνση email που δημιούργησαν στο λύκειο.

Οι κάτοχοι λογαριασμών μπορούν πλέον να αντικαταστήσουν την υπάρχουσα διεύθυνση @gmail.com με μια νέα, διατηρώντας όλα τα δεδομένα και τις υπηρεσίες τους.

Σύμφωνα με το CNBC η δυνατότητα εμφανίστηκε σε ενημέρωση της σελίδας υποστήριξης της Google, ωστόσο –προς το παρόν– είναι ορατή μόνο στη χίντι έκδοση των οδηγιών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πιλοτική διάθεση ξεκινά από την Ινδία ή αγορές όπου η γλώσσα αυτή είναι διαδεδομένη.

Η σελίδα υποστήριξης αναφέρει ότι η λειτουργία διατίθεται σταδιακά σε όλους τους χρήστες, κάτι που δείχνει ότι έρχεται πλήρης παγκόσμια υιοθέτηση, αν και μπορεί να χρειαστεί χρόνος.

Η αγγλόφωνη σελίδα εξακολουθεί να διατηρεί την προηγούμενη καθοδήγηση, σύμφωνα με την οποία οι διευθύνσεις @gmail.com «συνήθως δεν μπορούν να αλλάξουν». Η Google δεν απάντησε άμεσα στο ερώτημα του CNBC σχετικά με το ποιες περιοχές θα λάβουν πρώτες τη νέα λειτουργία.

Τι αλλάζει για τους χρήστες – Τι πρέπει να προσέξουν

Σύμφωνα με τη νέα πολιτική, οι χρήστες που αλλάζουν τη διεύθυνσή τους θα διατηρούν αυτόματα την αρχική διεύθυνση ως ψευδώνυμο (alias). Τα email που αποστέλλονται στην παλιά διεύθυνση θα συνεχίσουν να φτάνουν στα εισερχόμενα, και η αρχική διεύθυνση θα εξακολουθεί να λειτουργεί για τη σύνδεση σε υπηρεσίες της Google όπως το Drive, οι Χάρτες και το YouTube.

Μέχρι τώρα, οι χρήστες που ήθελαν νέα διεύθυνση Gmail έπρεπε να δημιουργήσουν νέο λογαριασμό και να μεταφέρουν τα δεδομένα τους χειροκίνητα μέσω μιας περίπλοκης και επισφαλούς διαδικασίας.

Η Google δήλωσε ότι τα υπάρχοντα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, μηνυμάτων και email, θα παραμείνουν αμετάβλητα μετά την αλλαγή διεύθυνσης.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να επαναχρησιμοποιήσουν την παλιά διεύθυνση email του λογαριασμού Google οποιαδήποτε στιγμή.

Ωστόσο, οι λογαριασμοί που αλλάζουν τη διεύθυνση Gmail δεν θα μπορούν να δημιουργήσουν άλλη νέα διεύθυνση Gmail για τους επόμενους 12 μήνες και δεν θα μπορούν να διαγράψουν τη νέα διεύθυνση που επέλεξαν.

Η Google δεν έχει εκδώσει επίσημο δελτίο Τύπου ή ανακοίνωση για την αλλαγή, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκε αρχικά σε φόρουμ χρηστών και τεχνολογικές κοινότητες.

