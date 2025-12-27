search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:18
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

27.12.2025 06:15

Συκώτι χοιρινό, φούρνου, τυλιγμένο σε μπέικον

27.12.2025 06:15
s1

Μια απλή και γρήγορη συνταγή που ετοιμάζεται με χοιρινό ή και μοσχαρίσιο συκώτι,που τυλίγεται σε φέτες μπέικον και ψήνεται στο φούρνο πάνω σε κρεβατάκι από ροδέλες κρεμμυδιού. Συνοδέψτε αυτόν τον πεντανόστιμο μεζέ με τηγανητές πατάτες, σπιτικό πουρέ πατάτας ή ένα αφράτο και σπυρωτό πιλάφι μαζί με τα γλασαρισμένα ψητά κρεμμύδια και απογειώστε το γιορτινό αυτό έδεσμα.

Υλικά για τη Συνταγή
500 γραμμάρια συκώτι χοιρινό
1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα
1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου
2 κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένη μαντζουράνα
Φρεσκοτριμμένο πιπέρι
200 γραμμάρια μπέικον σε φέτες
1 ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες
2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, λιωμένο ή ελαιόλαδο
Αλάτι κατά βούληση

Εκτέλεση
1. Αρχικά ετοιμάστε το συκώτι ή ζητήστε το από τον κρεοπώλη σας. Αφαιρέστε προσεκτικά τη λεπτή μεμβράνη από το συκώτι και κόψτε το σε περίπου 8 φέτες.
2. Αλείψτε τις φέτες με μουστάρδα και πασπαλίστε με το σκόρδο, την μαντζουράνα και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο αλάτισμα, καθώς μπορεί εύκολα να σκληρύνει το συκώτι. Για αυτόν τον λόγο, προτιμήστε να το αλατίσετε στο τέλος.
3. Τυλίξτε τις καρυκευμένες φέτες στις λωρίδες του μπέικον.
4. Στρώστε τον πάτο ενός μικρού ταψιού με το λεπτοκομμένο κρεμμύδι και τοποθετήστε από πάνω τα τυλιγμένα συκώτια. Ραντίστε με βούτυρο λιωμένο ή ελαιόλαδο και σκεπάστε το ταψί με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο.
5. Τοποθετήστε το ταψί σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180 ο C και ψήστε το φαγητό για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο και ψήστε για άλλα 15 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ωραία το μπέικον. 
6. Σερβίρετε με πουρέ πατάτας ή σπυρωτό πιλάφι και τηγανητές πατάτες, γαρνίρετε με μερικά από τα κρεμμύδια σε κάθε πιάτο και φυσικά μην ξεχάσετε να αλατίσετε το συκώτι όταν το σερβίρετε.

Διαβάστε επίσης:

Λεμονόπιτα σιροπιαστή, με φύλλο κρούστας, σε φόρμα

Χριστουγεννιάτικοι λαχανοντολμάδες

Χριστουγεννιάτικο λευκό μοχίτο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

irakleio11
ΕΛΛΑΔΑ

Hράκλειο: Σφαίρα από τις μπαλωθιές «καρφώθηκε» σε παράθυρο σπιτιού

glaskovi nosokomeio (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Γλασκώβη: Νοσοκομείο ξεκινά έρευνα μετά από αποτέφρωση λάθος σορού

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 18:17
thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

irakleio11
ΕΛΛΑΔΑ

Hράκλειο: Σφαίρα από τις μπαλωθιές «καρφώθηκε» σε παράθυρο σπιτιού

1 / 3