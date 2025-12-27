Συκώτι χοιρινό, φούρνου, τυλιγμένο σε μπέικον

Μια απλή και γρήγορη συνταγή που ετοιμάζεται με χοιρινό ή και μοσχαρίσιο συκώτι,που τυλίγεται σε φέτες μπέικον και ψήνεται στο φούρνο πάνω σε κρεβατάκι από ροδέλες κρεμμυδιού. Συνοδέψτε αυτόν τον πεντανόστιμο μεζέ με τηγανητές πατάτες, σπιτικό πουρέ πατάτας ή ένα αφράτο και σπυρωτό πιλάφι μαζί με τα γλασαρισμένα ψητά κρεμμύδια και απογειώστε το γιορτινό αυτό έδεσμα.

Υλικά για τη Συνταγή

500 γραμμάρια συκώτι χοιρινό

1 κουταλιά της σούπας μουστάρδα

1 κουταλάκι του γλυκού σκόνη σκόρδου

2 κουταλάκια του γλυκού αποξηραμένη μαντζουράνα

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

200 γραμμάρια μπέικον σε φέτες

1 ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε λεπτές φέτες

2 κουταλιές της σούπας βούτυρο, λιωμένο ή ελαιόλαδο

Αλάτι κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε το συκώτι ή ζητήστε το από τον κρεοπώλη σας. Αφαιρέστε προσεκτικά τη λεπτή μεμβράνη από το συκώτι και κόψτε το σε περίπου 8 φέτες.

2. Αλείψτε τις φέτες με μουστάρδα και πασπαλίστε με το σκόρδο, την μαντζουράνα και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο αλάτισμα, καθώς μπορεί εύκολα να σκληρύνει το συκώτι. Για αυτόν τον λόγο, προτιμήστε να το αλατίσετε στο τέλος.

3. Τυλίξτε τις καρυκευμένες φέτες στις λωρίδες του μπέικον.

4. Στρώστε τον πάτο ενός μικρού ταψιού με το λεπτοκομμένο κρεμμύδι και τοποθετήστε από πάνω τα τυλιγμένα συκώτια. Ραντίστε με βούτυρο λιωμένο ή ελαιόλαδο και σκεπάστε το ταψί με λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο.

5. Τοποθετήστε το ταψί σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180 ο C και ψήστε το φαγητό για 15 λεπτά. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τη λαδόκολλα και το αλουμινόχαρτο και ψήστε για άλλα 15 λεπτά, μέχρι να ροδίσει ωραία το μπέικον.

6. Σερβίρετε με πουρέ πατάτας ή σπυρωτό πιλάφι και τηγανητές πατάτες, γαρνίρετε με μερικά από τα κρεμμύδια σε κάθε πιάτο και φυσικά μην ξεχάσετε να αλατίσετε το συκώτι όταν το σερβίρετε.

