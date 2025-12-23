Χριστουγεννιάτικοι λαχανοντολμάδες

Οι λαχανοντολμάδες δεν είναι μόνο ένα από τα διαμάντια της ελληνικής κουζίνας αλλά και ένα πραγματικό φαγητό της σπιτικής θαλπωρής (comfort food), μια εξαιρετική επιλογή για ένα καθημερινό δείπνο, αλλά και αναπόσπαστο κομμάτι του Χριστουγεννιάτικου τραπεζιού.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τη γέμιση

400 γραμμάρια κιμά χοιρινό ή ανάμικτο

200 γραμμάρια ρύζι καρολίνα ή αρμπόριο

1 κρεμμύδι ξερό, ψιλοκομμένο

½ ματσάκι μαϊντανό, ψιλοκομμένο

½ ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

1 λάχανο αφράτο

2 δαφνόφυλλα

Λίγο νερό

Χυμό από 1 λεμόνι

Για το αυγολέμονο

2 λεμόνια, χυμό και το ξύσμα από το 1

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

2 αυγά

2 κουταλάκια του γλυκού κορν φλάουρ

Για το σερβίρισμα

½ ματσάκι άνηθο, ψιλοκομμένο

Μερικές φέτες λεμονιού

Εκτέλεση

1. Για τη γέμιση, ανακατέψτε σε ένα μπολ τον κιμά με το ρύζι, το κρεμμύδι και τα ψιλοκομμένα μυρωδικά. Αλατοπιπερώστε, προσθέστε το λάδι, το χυμό λεμονιού και λίγο νεράκι και ζυμώστε καλά το μίγμα με τα χέρια σας. Αφήστε τη γέμιση στην άκρη να δέσουν οι γεύσεις.

2. Κόψτε το κοτσάνι του λάχανου, αφαιρέστε τα εξωτερικά φύλλα και βάλτε το σε ελαφρά αλατισμένο νερό που βράζει, με το κομμένο μέρος προς τα κάτω. Μόλις τα φύλλα αποκολλώνται εύκολα από το κοτσάνι, περίπου 7 με 10 λεπτά, αφαιρέστε το λάχανο και αφήστε το να κρυώσει. Κρατήστε και το υγρό μαγειρέματος του λάχανου στην άκρη.

3. Πάρτε ένα φύλλο, κόψτε το χοντρό, κεντρικό στέλεχος και βάλτε 1-2 κουταλάκια από τη γέμιση. Διπλώστε τα πλαϊνά προς τα μέσα και τυλίξτε τα σε ρολάκια.

4. Με τα υπόλοιπα φύλλα λάχανου στρώστε τον πάτο μιας κατσαρόλας. Προσθέστε τα φύλλα δάφνης και το ξύσμα ενός λεμονιού, έπειτα στρώστε προσεκτικά τους λαχανοντολμάδες, τον έναν κοντά στον άλλον. Καλύψτε με μερικά ακόμη ολόκληρα φύλλα λάχανου, ραντίστε με ελαιόλαδο και ρίξτε αρκετό από το νερό του μαγειρέματος που έχετε κρατήσει, ίσα να σκεπάσει τους ντολμάδες. Καλύψτε με ένα πιάτο ανάποδα και φέρτε σε βρασμό. Αλατοπιπερώστε.

5. Μόλις βράσει, χαμηλώστε τη φωτιά και μαγειρέψτε το φαγητό, σκεπασμένο με καπάκι, για 40 λεπτά.

6. Ετοιμάστε τη σάλτσα αυγολέμονο. Σε ένα μπολ, χτυπήστε τα αυγά με τον χυμό από τα δύο λεμόνια και με το κορν φλάουρ. Με μια κουτάλα βάλτε λίγο από το καυτό υγρό μαγειρέματος της κατσαρόλας μέσα στα αυγά και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο χτυπώντας συνεχώς. Μόλις ζεσταθεί το αυγολέμονο, περιχύστε με αυτό το φαγητό στην κατσαρόλα. Ανακινήστε λίγο την κατσαρόλα μέχρι να πάει παντού το αυγολέμονο, ζεστάνετε μέχρι να πάρει μερικές βράσεις, προσέχοντας να ανακινείτε το σκεύος προσεκτικά ώστε να μην διαλυθούν οι λαχανοντολμάδες. Σβήστε τη φωτιά και σερβίρετε με άνηθο και φέτες λεμονιού.

Διαβάστε επίσης:

Χριστουγεννιάτικο λευκό μοχίτο

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

Γαλοπούλα με αρωματικό σκορδοβούτυρο και δεντρολίβανο