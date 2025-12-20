Το χριστουγεννιάτικο λευκό μοχίτο είναι μια παραλλαγή του κλασικού μοχίτο, αλλά με γεύση που μας φέρνει στο νου τροπικά νησιά και με εμφάνιση που μας μεταφέρει στο πνεύμα των εορτών.

Ιδανικό για το γιορτινό σας τραπέζι, αυτό το ελαφρύ και δροσιστικό κοκτέιλ συνδυάζει τη γλυκύτητα, χάρη στο ρούμι και την κρέμα καρύδας, με τη φρεσκάδα της μέντας και του λάιμ.

Συστατικά

(για 2 κοκτέϊλ)

Χυμό από 1 λάϊμ

1 χούφτα φρέσκα φύλλα δυόσμου

1 κουταλιά της σούπας απλό σιρόπι ζάχαρης

100 ml λευκό ρούμι καρύδας (τύπου Malibu)

50 ml κρέμα καρύδας

100 ml ανθρακούχα σόδα, παγωμένη

Για το σερβίρισμα

Σπόροι ροδιού

Φύλλα δυόσμου

Εκτέλεση

1. Γεμίστε δύο ποτήρια μέχρι τη μέση με θρυμματισμένο πάγο.

2. Βάλτε το χυμό λάιμ και μια μεγάλη χούφτα φύλλα δυόσμου σε ένα σέικερ και ανακατέψτε τα όλα μαζί.

3. Προσθέστε μια μεγάλη χούφτα πάγο στο σέικερ και ρίξτε μέσα το σιρόπι ζάχαρης, το ρούμι καρύδας και την κρέμα καρύδας. Ανακινήστε καλά μέχρι ανακατευτούν τα υλικά και να κρυώσουν και στη συνέχεια σουρώστε στα προετοιμασμένα ποτήρια.

4. Συμπληρώστε με 50 ml ανθρακούχα σόδα ανά ποτήρι. Γαρνίρετε με μερικούς σπόρους ροδιού και λίγα φυλλαράκια επιπλέον δυόσμου.

