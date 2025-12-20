search
ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη

20.12.2025

Χριστουγεννιάτικο λευκό μοχίτο

20.12.2025 06:20
christmas_mohito

Το χριστουγεννιάτικο λευκό μοχίτο είναι μια παραλλαγή του κλασικού μοχίτο, αλλά με γεύση που μας φέρνει στο νου τροπικά νησιά και με εμφάνιση που μας μεταφέρει στο πνεύμα των εορτών.

Ιδανικό για το γιορτινό σας τραπέζι, αυτό το ελαφρύ και δροσιστικό κοκτέιλ συνδυάζει τη γλυκύτητα, χάρη στο ρούμι και την κρέμα καρύδας, με τη φρεσκάδα της μέντας και του λάιμ.

Συστατικά

(για 2 κοκτέϊλ)

Χυμό από 1 λάϊμ

1 χούφτα φρέσκα φύλλα δυόσμου

1 κουταλιά της σούπας απλό σιρόπι ζάχαρης

100 ml λευκό ρούμι καρύδας (τύπου Malibu)

50 ml κρέμα καρύδας

100 ml ανθρακούχα σόδα, παγωμένη

Για το σερβίρισμα

Σπόροι ροδιού

Φύλλα δυόσμου

Εκτέλεση

1. Γεμίστε δύο ποτήρια μέχρι τη μέση με θρυμματισμένο πάγο.

2. Βάλτε το χυμό λάιμ και μια μεγάλη χούφτα φύλλα δυόσμου σε ένα σέικερ και ανακατέψτε τα όλα μαζί. 

3. Προσθέστε μια μεγάλη χούφτα πάγο στο σέικερ και ρίξτε μέσα το σιρόπι ζάχαρης, το ρούμι καρύδας και την κρέμα καρύδας. Ανακινήστε καλά μέχρι ανακατευτούν τα υλικά και να κρυώσουν και στη συνέχεια σουρώστε στα προετοιμασμένα ποτήρια. 

4. Συμπληρώστε με 50 ml ανθρακούχα σόδα ανά ποτήρι. Γαρνίρετε με μερικούς σπόρους ροδιού και λίγα φυλλαράκια επιπλέον δυόσμου.

michalis-aerakis-new
LIFESTYLE

Μιχάλης Αεράκης: Από τον «Σασμό» στο... Χόλιγουντ - Η πρόταση από το εξωτερικό που τον εξέπληξε (Video)

kovesi_1912_1920-1080_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Η Κόβεσι φεύγει, οι εισαγγελείς (στην Ελλάδα) μένουν…

kourabiedes_sintagi
CUCINA POVERA

Η αυθεντική συνταγή για τους φημισμένους κουραμπιέδες Ν. Καρβάλης και όλα τα μυστικά τους

trakter xristougenna 88- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε αδιέξοδο η κυβέρνηση μετά το «όχι» των αγροτών – «Ξήλωσαν» το επιχείρημα για μπλόκο των χριστουγεννιάτικων διελεύσεων

trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Δεύτερος γύρος πληρωμών σήμερα το απόγευμα - Ποιοι θα πάνε στα ΑΤΜ (video)

