Οι τελευταίες εκκρεμότητες του έτους: Έως 31 Δεκεμβρίου φόροι, ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας – Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για το 2025

Η έκτη δόση του φόρου εισοδήματος, η 10η δόση ΕΝΦΙΑ, τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 και οι εκκρεμότητες που αφορούν σε τροποποιητικές δηλώσεις και ρυθμίσεις οφειλών είναι μεταξύ των υποχρεώσεων που καλούνται να καλύψουν οι φορολογούμενοι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ο φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου δήλωσε στην ΕΡΤ ότι οι τρέχουσες δόσεις φόρου εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ θα συνεχιστούν έως τον Φεβρουάριο του 2026. Ο νέος κύκλος ΕΝΦΙΑ ξεκινά τον Μάρτιο του 2026, με 12 μηνιαίες δόσεις. «Κάθε μήνα υπάρχει υποχρέωση, εκτός αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να πληρώσει νωρίτερα και να ξεμπερδέψει», σημείωσε.

Τέλη κυκλοφορίας χωρίς καμία παράταση

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 έως τις 31 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγεωργίου, δεν θα υπάρξει καμία δυνατότητα παράτασης.

Το νέο καθεστώς προστίμων λειτουργεί κλιμακωτά:

25% πρόστιμο για πληρωμή τον Ιανουάριο

50% πρόστιμο για πληρωμή τον Φεβρουάριο

100% πρόστιμο από τον Μάρτιο και μετά

«Από πέρυσι δεν δίνεται καμία παράταση, λόγω της αλλαγής στον τρόπο επιβολής προστίμων», υπογράμμισε.

Τροποποιητικές δηλώσεις και δηλώσεις θανόντων

Παράλληλα, έως τις 31 Δεκεμβρίου πρέπει να υποβληθούν:

Τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά εισοδήματα, κυρίως από συνταξιούχους και μισθωτούς του Δημοσίου

Δηλώσεις θανόντων φορολογουμένων για εισοδήματα του 2024 ή προηγούμενων ετών, από τους κληρονόμους

Δηλώσεις φορολογουμένων που αλλάζουν φορολογική κατοικία, για το εισόδημα που αποκτήθηκε στην Ελλάδα

Επιπλέον, παραμένει υποχρεωτική η εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων ρυθμίσεων, ώστε να μη χαθούν οι ρυθμισμένες οφειλές.

Νέα φορολογική κλίμακα από 1/1/2026

Από την 1η Ιανουαρίου 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα φορολογική κλίμακα, όπως εξαγγέλθηκε στη ΔΕΘ. Οι αλλαγές αφορούν κυρίως μισθωτούς και συνταξιούχους, οι οποίοι θα δουν άμεσα τη διαφορά, λόγω της μεταβολής στην παρακράτηση φόρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν:

Για εισοδήματα έως 10.000 ευρώ, ο συντελεστής διαμορφώνεται στο 9%, με αφορολόγητο για φορολογούμενους έως 25 ετών και για οικογένειες με τέσσερα τέκνα

Για το κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ, ο συντελεστής μειώνεται από 22% σε 20%

Προβλέπεται μείωση 2% για κάθε προστατευόμενο τέκνο

Για τρίτεκνους και φορολογούμενους 26–30 ετών προβλέπονται επιπλέον ελαφρύνσεις

Η μηνιαία αύξηση εισοδήματος, μέσω μειωμένης παρακράτησης, ξεκινά από 4–5 ευρώ, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις –όπως πολύτεκνοι ή φορολογούμενοι με υψηλότερα εισοδήματα– μπορεί να φτάσει τα 100–150 ευρώ μηνιαίως.

Τι ισχύει για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις δεν θα δουν άμεσα τη διαφορά, καθώς η φορολογική ελάφρυνση θα αποτυπωθεί κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2026, δηλαδή το 2027.

«Πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, ειδικά μετά από χρόνια αυξήσεων και έμμεσων φόρων», σημείωσε ο κ. Χατζηγεωργίου, εκφράζοντας την προσδοκία για περαιτέρω μειώσεις και καταργήσεις φόρων στο μέλλον.

