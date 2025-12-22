search
ΔΕΥΤΕΡΑ 22.12.2025
22.12.2025

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Λιγότερες από 10 ημέρες για την πληρωμή τους

22.12.2025 11:13
kifisos_kinisi

Αντίστροφα κυλά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες οχημάτων προκειμένου να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας 2026, τα οποία είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Φέτος, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας γίνεται πιο απλή και χωρίς την ανάγκη χρήσης κωδικών TAXISnet, χάρη στη νέα δυνατότητα της ΑΑΔΕ που επιτρέπει την άμεση εκτύπωση του ειδοποιητηρίου μόνο με τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και το ΑΦΜ.

Όσοι δεν επιθυμούν να εισέλθουν στο σύστημα με κωδικούς TAXISnet, μπορούν να κατεβάσουν και να πληρώσουν το ποσό χρησιμοποιώντας μόνο το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός τους.

Η τελευταία ημέρα για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας είναι η 31/12/25.

Τέλη κυκλοφορίας: Πώς τα πληρώνω εύκολα online

Η διαδικασία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας είναι η εξής:

Για συντομία θα πρέπει να έχετε πρόχειρους τους κωδικούς του Taxisnet, τον προσωπικό σας ΑΦΜ, καθώς και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος.

Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.
Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.
Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.
Τσουχτερά τα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής, οι ιδιοκτήτες οχημάτων έρχονται αντιμέτωποι με κλιμακωτά πρόστιμα, ανάλογα με τον μήνα καθυστέρησης.

Συγκεκριμένα:

25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026
50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026
100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά

