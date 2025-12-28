Σε εξέλιξη η συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «’Η θα τελειώσει τώρα ή θα πάμε σε μακρύ πόλεμο με εκατομμύρια νεκρούς» – Μόσχα: Παραδώστε το Ντονμπάς (Live)

Στη Φλόριντα βρίσκεται ο Βολόντιμιρ Ζελένσκι για το κρίσιμο ραντεβού με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ζελένσκι έφτασε με μισή ώρα καθυστέρηση και σε σύντομες δηλώσεις έξω από την οικία του Τραμπ, αμφότεροι είπαν πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και θέλουν να καταλήξουν σε μία συμφωνία που θα είναι προς το συμφέρον της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε για τις επιθέσεις της Ρωσίας τα τελευταία 24ωρα, απάντησε πως και η Ουκρανία έκανε το ίδιο, διευκρινίζοντας πως «δεν το λέω με αρνητικό τρόπο, αλλά είναι μέρος του πολέμου».

«Είμαστε στα τελικά στάδια των συζητήσεων. Ή θα τελειώσει, ή θα πάμε σε μακρύ πόλεμο και θα σκοτωθούν εκατομμύρια ανθρώπων και δεν το θέλουμε αυτό» είπε ο Τραμπ.

Λίγο πριν τη συνάντησή τους ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επαφή με τον Βλάντιμιρ Πούτιν, ενώ ο Ζελένσκι μίλησε με ευρωπαίους ηγέτες.

Ο Τραμπ και ο Ρώσος ομόλογός του ίχαν τηλεφωνική επικοινωνία για 1 ώρα και 15 λεπτά και σύμφωνα με το Κρεμλίνο συμφώνησαν ότι ο Ζελένσκι πρέπει να παραδώσει «χωρίς καθυστέρηση» το Ντονμπάς.

Το Κρεμλίνο κάλεσε συγκεκριμένα την Ουκρανία να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση» συμφωνώντας να αποσύρει τα στρατεύματά της από το Ντονμπάς προκειμένου να «τερματιστεί» ο πόλεμος κάτι που αναμένεται να ζητήσει και ο Τραμπ στον Ζελένσκι.

«Για να τερματιστεί (ο πόλεμος), το Κίεβο πρέπει να λάβει μια θαρραλέα απόφαση. Θα ήταν σοφό να ληφθεί αυτή η απόφαση σχετικά με το Ντονμπάς χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ.

Τραμπ και Πούτιν συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.

Ο Ζελένσκι πάντως έχει πάει με σκοπό να αποσπάσει συμφωνία από τον Τραμπ πάνω στο τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο με τα 20 σημεία που είχε παρουσιάσει πριν από περίπου ένα μήνα.

Δείτε live:

