search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 05:59
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 17:55

Τηλεφωνικές διεργασίες πριν την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι – Επαφή του Ουκρανού με Στάρμερ

28.12.2025 17:55
ZELENSKY_macron_starmer

Στις 20:00 ώρα Ελλάδος είναι η συνάντηση του Βολόντιμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία, αλλά πριν τη συνάντηση υπάρχει… οργασμός επαφών με Συμμάχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε μια “ενδελεχή” τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης στη Φλόριντα.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Σε ανοιχτή γραμμή είναι και η ΕΕ, ενώ όπως έγινε γνωστό, μετά τη συνάντηση στη Φλόριντα, Ζελένσκι και Τραμπ θα επικοινωνήσουν με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσουν στο πού κατέληξαν.

Διαβάστε επίσης:

Ισπανία: Πλημμύρες και καταρρακτώδεις βροχές στη Μάλαγα – «Βούλιαξαν» ολόκληρες περιοχές (Video)

Ο Μακρόν αποχαιρετά την Μπριζίτ Μπαρντό – «Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα»

Σομαλός πρόεδρος: «Η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ απειλεί τη σταθερότητα της περιοχής»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

jones partizan
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Για συμφωνία Τζόουνς και Ολυμπιακού κάνουν λόγο οι Σέρβοι – Εκκρεμεί η λύση με την Παρτιζάν

spain floods
ΚΟΣΜΟΣ

Τουλάχιστον ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος από τις σφοδρές πλημμύρες στη νότια Ισπανία (Videos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 05:45
oaxaca mexico train
ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε εκτροχιασμό επιβατικού συρμού, 36 στο νοσοκομείο (Video)

NewJersey_Helicopters1
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σύγκρουση ελικοπτέρων στο Νιού Τζέρσεϊ – Ένας νεκρός (Video)

trampZelenski
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι: «Το σχέδιο ειρήνης 20 σημείων έχει συμφωνηθεί κατά 90%», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος – «Μένουν μερικά ακανθώδη ζητήματα», πρόσθεσε ο Τραμπ (Video)

1 / 3