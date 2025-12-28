Τηλεφωνικές διεργασίες πριν την συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι – Επαφή του Ουκρανού με Στάρμερ

Στις 20:00 ώρα Ελλάδος είναι η συνάντηση του Βολόντιμιρ Ζελένσκι με τον Ντόναλντ Τραμπ για το ειρηνευτικό σχέδιο στην Ουκρανία, αλλά πριν τη συνάντηση υπάρχει… οργασμός επαφών με Συμμάχους.

Ο Ουκρανός πρόεδρος είχε μια “ενδελεχή” τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ενόψει της προγραμματισμένης συνάντησης στη Φλόριντα.

«Συζητήσαμε για τις προετοιμασίες για τη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ αλλά και για όλες τις επαφές μας με ευρωπαίους εταίρους. Τον ενημέρωσα για την κατάσταση στο μέτωπο του πολέμου και για τις συνέπειες των ρωσικών πληγμάτων», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο Χ.

Σε ανοιχτή γραμμή είναι και η ΕΕ, ενώ όπως έγινε γνωστό, μετά τη συνάντηση στη Φλόριντα, Ζελένσκι και Τραμπ θα επικοινωνήσουν με τους Ευρωπαίους ηγέτες για να τους ενημερώσουν στο πού κατέληξαν.

