ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 19:05
29.12.2025 13:15

Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα

29.12.2025 13:15
Ένας ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Σύμφωνα με το thebest, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.

To συμβάν σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου.

