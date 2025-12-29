Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ένας ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Σύμφωνα με το thebest, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο.
To συμβάν σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου.
