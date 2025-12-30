Αγροτικά μπλόκα: Αναβρασμός μετά τη δήλωση Μητσοτάκη για «τραμπουκισμούς» – Σκηνικό μάχης ενόψει πρωτοχρονιάς  

Στους αγρότες που επιθυμούν να μιλήσουν με την κυβέρνηση απευθύνθηκε χθες κατα την διάρκεια της συνέντευξης του στο ACTION24 ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ζητώντας μάλιστα από τους εκπροσώπους των μπλόκων να μην τους τραμπουκίζουν.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι και από τους αγρότες που είναι στα μπλόκα υπάρχουν κάποιοι, αρκετοί, οι οποίοι θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι ουσιαστικά, να το πω πολύ απλά, τους «τραμπουκίζουν», σε μία λογική «να μη σπάσει το μέτωπο και να βρεθούν συστηματικά απέναντι στην κυβέρνηση», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η λύση μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από έναν ειλικρινή διάλογο και όχι μέσα από μία αντίδραση, η οποία θα έχει ως τελικό σκοπό δήθεν να βλάψει την κυβέρνηση, αλλά τελικά να ταλαιπωρεί ολόκληρη την κοινωνία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέστησε ακόμα στους αγρότες να επιδείξουν κατανόηση στην ανάγκη των πολιτών να μετακινηθούν για την Πρωτοχρονιά και τα Φώτα και προκειμένου να λειτουργήσει η αγορά και η τροφοδοσία στη χώρα και ταυτόχρονα επισήμανε ότι «όσο πιο πολύ ταλαιπωρούνται οι πολίτες, τόσο οι αγρότες χάνουν το δίκιο των αιτημάτων τους, πόσο μάλλον όταν αρνούνται να προσέλθουν σε έναν διάλογο».

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε ωστόσο για μια ακόμη φορά τα μεγάλα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα αλλά και τις κυβερνητικές ευθύνες για το γεγονός ότι σημαντικές μεταρρυθμίσεις δεν υλοποιήθηκαν με την ταχύτητα που θα ήθελε. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι όλες οι πληρωμές οι οποίες επρόκειτο να γίνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνουν μέχρι το τέλος του έτους. Σημείωσε, δεν ότι θα πρέπει να συζητηθούν μεσομακροπρόθεσμα οι προοπτικές του πρωτογενούς τομέα, ώστε οι αγρότες να μην είναι μόνο αποδέκτες επιδοτήσεων, αλλά να μπορούν να επενδύσουν, να βελτιώσουν την παραγωγικότητά τους, να είναι πιο ανταγωνιστικοί…

«Εμείς παίζουμε με «ανοιχτά χαρτιά». Και νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλό αν μπορούσαμε να έχουμε την ίδια ανταπόκριση και από τους αγρότες. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ» διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Μέσα από τα όσα είπε ο πρωθυπουργός φαίνεται ότι η κυβέρνηση συνεχίζει να επιμένει στον κοινωνικό αυτοματισμό παίζοντας μάλιστα το χαρτί της ταλαιπωρίας, ενώ ψάχνει… πρόθυμους για διάλογο.

Την ίδια στιγμή ωστόσο οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να φύγουν από τα μπλόκα. «Θα κοπεί η Ελλάδα στα δύο», δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Ρίζος Μαρούδας, προειδοποιώντας πως οι αγρότες «μπορούμε να αποκλείσουμε λιμάνια και τελωνεία». «Είναι ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι δεν αρνηθήκαμε να πάμε σε μια συνάντηση, εφόσον αυτή η συνάντηση έχει κάτι ουσιαστικό να προσφέρει. Το πρόβλημα είναι ότι έχουμε στείλει 14 αιτήματα και η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει ούτε ένα, δεν έχει απαντήσει ουσιαστικά σε κανένα από τα αιτήματά μας. Δεν μπορεί να ξεκινάει ο διάλογος ότι “έχετε δίκιο το κόστος παραγωγής είναι υψηλό, υπάρχει πρόβλημα στα προϊόντα, υπάρχει πρόβλημα στην τιμή αλλά δεν υπάρχουν οι δημοσιονομικές συνθήκες, δεν το επιτρέπει η ΕΕ” και να σας πω το πιο απλό όλοι οι αγρότες σε όλες τις χώρες της ΕΕ έχουν αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην Ελλάδα γιατί δεν υπάρχει;», σημείωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι «Δεν υπάρχει καμία διάσπαση στο αγροτικό κίνημα. 11 μπλόκα από αυτά που αναφερόταν ότι συμμετείχαν στην σύσκεψη στην Επανομή έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και είπαν ότι συντάσσονται με την Πανελλαδική επιτροπή των μπλόκων και με όλα τα μπλόκα της υπόλοιπης Ελλάδας. Τα 11 μπλόκα από αυτά έχουν διαχωρίσει τη θέση τους και πιστεύω ότι θα υπάρχουν και άλλα ένα- δύο μπλόκα που θα διαχωριστούν μέχρι σήμερα το βράδυ οπότε δεν υπάρχει καμία διάσπαση. Ήταν μια προσπάθεια από την πλευρά της κυβέρνησης ή μια προσπάθεια που ήταν βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης για αυτό βγήκε ο κ. Μαρινάκης να την πατρονάρει αμέσως, βιάστηκε πάρα πολύ, όμως δεν υπάρχει ρήγμα στο αγροτικό κίνημα», πρόσθεσε.

Να σημειώσουμε ότι σε αυτήν την κατεύθυνση κλιμάκωσης συνεχίζουν τα μπλόκα που είχαν συναντηθεί στις συσκέψεις στη Νίκαια της Λάρισας, στις Σέρρες κ.α. μετά από κάλεσμα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για αγρότες: Κάποιοι «τραμπουκίζουν» αυτούς που θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας

Ελλάδα, Ισραήλ και Κύπρος εντείνουν τις κοινές ασκήσεις στην ανατολική Μεσόγειο

Τάκης Θεοδωρικάκος: Ρεκόρ πληρωμών για αναπτυξιακούς νόμους το 2025