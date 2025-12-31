Μεταμοσχεύσεις: Ρεκόρ στο «Λαϊκό» – Πρωτοχρονιάτικα «δώρα ζωής» από 44χρονο δότη στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Ιστορικό ρεκόρ μεταμοσχεύσεων ήπατος καταγράφηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», τη φετινή χρονιά επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του νοσοκομείου στην παροχή υψηλού επιπέδου εξειδικευμένης φροντίδας όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Παράλληλα τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς κάποιοι συμπολίτες μας θα λάβουν «δώρα ζωής» από έναν 44χρονο δότη. Η μεταμόσχευση θα γίνει από γιατρούς και νοσηλευτές του Ιπποκράτειου της Θεσσαλονίκης που εργάζονται άοκνα χωρίς ωράρια και γιορτές για να σώσουν ζωές.

Αναλυτικά στο Λαϊκό Νοσοκομείο, το 2025 πραγματοποιήθηκαν 33 μεταμοσχεύσεις ήπατος από αποβιώσαντα δότη και 1 από ζώντα δότη, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ. Σημειώνεται ότι το 2024 πραγματοποιήθηκαν 24 μεταμοσχεύσεις ήπατος από αποβιώσαντα δότη και 2 από ζώντα δότη.

Το 2025 μεταμοσχεύθηκαν 20 άνδρες και 13 γυναίκες από αποβιώσαντα δότη, με μέση ηλικία τα 50 έτη (από 18 έως 67 ετών). Η επιβίωση εντός 2 μηνών από την μεταμόσχευση ξεπέρασε το 90%.

Οι ενδείξεις των μεταμοσχεύσεων ήταν:

12 για στεατοηπατίτιδα

4 για χολοστατικά νοσήματα

3 για μεταβολικά νοσήματα

3 για ηματοκυτταρικό καρκίνο

3 για μεταστάσεις από καρκίνο παχέος εντέρου

3 για οξεία ηπατική ανεπάρκεια

3 για πολυκυστική νόσο ήπατος

2 για ιογενείς ηπατίτιδες.

«Προχωράμε δυνατά για το 2026», αναφέρει στο Χ ο υπουργός Υγείας.

Και στο Λαϊκό Νοσοκομείο ξεπεράσαμε φέτος στις μεταμοσχεύσεις ήπατος κάθε προηγούμενο μας ρεκόρ. Προχωράμε δυνατά για το 2026 pic.twitter.com/CjFXU5lyA2 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 31, 2025

Δώρα ζωής από 44χρονο ανήμερα της Πρωτοχρονιά στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας -σε άλλη ανάρτηση του στο Χ- κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο μεγαλείο ψυχής των συνανθρώπων μας που έχασαν έναν δικό τους άνθρωπο 44 ετών. Ο ασθενής που νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου, είναι κλινικά νεκρός και οι συγγενείς του έλαβαν την γενναία απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων δίνοντας ζωή σε άλλους ασθενείς ανήμερα την Πρωτοχρονιά.

Επίσης, ο κ. Γεωργιάδης συγχαίρει το ιατρικό προσωπικό του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη που θα πραγματοποιήσει τα ξημερώματα τη μεταμόσχευση οργάνων από τον 44χρονο.

«Καλημέρα και Χρόνια πολλά. Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 04:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του Ιπποκρατείου στην Θεσσαλονίκη, θα πραγματοποιηθεί αφαίρεση οργάνων από 44 χρονών άνδρα ο οποίος νοσηλεύεται στην ΜΕΘ του Αγίου Δημητρίου ο οποίος είναι δυστυχώς εγκεφαλικά νεκρός! Την πρωτοχρονιά λοιπόν κάποιοι συνάνθρωποι μας θα λάβουν το δώρο της ζωής. Συγχαρητήρια στο προσωπικό των νοσοκομείων μας που εργάζονται χωρίς ωράρια, χωρίς αργίες, χωρίς τις οικογένειες του αλλά εντέλει μέσα από τις πράξεις τους χαρίζουν ζωή!!!».

Καλημέρα και Χρόνια πολλά.

Αξίζει να το αναφέρω μέρα που είναι σήμερα πως κάποιοι άνθρωποι αποδεικνύουν το μεγαλείο της ψυχής χαρίζοντας μέσα από την απώλεια του ανθρώπου τους ζωή σε άλλους. Αλλαγή του χρόνου λοιπόν, στις 04:00 τα ξημερώματα από τους μεταμοσχευτές του… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) December 31, 2025

Διαβάστε επίσης:

Χειμώνας και δέρμα: Τι να προσέξετε – Χρήσιμες συμβουλές για καλή ενυδάτωση και ομορφιά

ΠΟΕΔΗΝ: «Ελλείψεις πνευμονολόγων, αντιικών φαρμάκων καιασφυξία στα νοσοκομεία από τις ιογενείς λοιμώξεις»

Συμβουλές για την υγεία της καρδιάς για τις γιορτές