Παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Αθήνα: Όλες οι εκδηλώσεις που παίζουν στην πόλη

Το 2025 ρίχνει αυλαία και η Αθήνα είναι γεμάτη εκδηλώσεις, ώστε κανείς να μην μείνει μόνος την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πρωτοχρονιά στην Πλατεία Συντάγματος

Στην εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων στην Πλατεία Συντάγματος θα τραγουδήσουν ο Κωστής Μαραβέγιας και η Ρένα Μόρφη.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

Στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Έπειτα η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές.

Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς θα αναλάβουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Παράλληλα, τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη.

Λίγο πριν τις 12.00 ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί και μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook (@cityofathensofficial) και το επίσημο κανάλι του στο YouTube (@cityofathens.youtube). Ακόμη, θα υπάρχει παράλληλη απόδοση όλης της εκδήλωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη, ώστε κανείς να μην χάσει τη μαγεία της βραδιάς.

Πρωτοχρονιά σε Πάρκο Τρίτση και Πεδίον του Άρεως

Ένα εκτενές πρόγραμμα εορταστικών εκδηλώσεων με δωρεάν πρόσβαση στο κοινό έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Αττικής σε δύο κεντρικά χριστουγεννιάτικα σημεία: το Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως και το ΔΕΗ Xmas West Park στο Μητροπολιτικό Πάρκο Τρίτση.

Πάρκο Τρίτση

Το ΔΕΗ Xmas West Park θα μας χαρίσει ένα ρεβεγιόν με την Κλαυδία και τους DJ Playmen.

Μια ώρα πριν υποδεχτούμε το 2026 το βράδυ της παραμονής (Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου στις 23:00) η Κλαυδία θα παρουσιάσει τις πιο δημοφιλείς επιτυχίες της, πλαισιωμένη από τους DJ Playmen, οι οποίοι με τους δυναμικούς ρυθμούς τους θα απογειώσουν τη γιορτινή ατμόσφαιρα, σε ένα χορευτικό πάρτι που θα διαρκέσει έως τις πρώτες πρωινές ώρες.

Την εκκίνηση της αντίστροφης μέτρησης θα δώσει ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς που θα βρίσκεται και σε απευθείας σύνδεση με το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως. Παράλληλα, ένα φαντασμαγορικό drone show θα φωτίσει τον αττικό ουρανό με χριστουγεννιάτικα σύμβολα και μηνύματα.

Περιφέρεια Αττικής

Πεδίον του Άρεως με Ελένη Φουρέιρα και ZAF

Την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς, από τις 23:00 έως τις πρώτες πρωινές ώρες, η Ελένη Φουρέιρα θα εμφανιστεί στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πεδίον του Άρεως με ένα εκρηκτικό σόου γεμάτο χορευτικές επιτυχίες. Μαζί της θα βρίσκεται ο ZAF παρουσιάζοντας τα δικά του γνωστά τραγούδια, ενώ ο DJ Bobito θα δημιουργήσει μια clubbing ατμόσφαιρα πριν και μετά την αντίστροφη μέτρηση, σε μια λαμπερή βραδιά με φώτα, πυροτεχνήματα και δυνατή μουσική, σε ένα άκρως γιορτινό κλίμα.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, από τις 5 το απόγευμα, μουσικοί του δρόμου θα γεμίσουν το Χριστουγεννιάτικο Χωριό με ήχους και μελωδίες, καθώς θα εμφανίζονται σε διαφορετικά σημεία του πάρκου και θα δημιουργούν μικρές, ζωντανές μουσικές σκηνές.

Πρωτοχρονιά στο ΚΠΙΣΝ

Όπως κάθε χρόνο, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φοράει τα γιορτινά του και υποδέχεται το κοινό για την αλλαγή του χρόνου. Φέτος, οικοδεσπότης της λαμπερής βραδιάς είναι ο ηθοποιός και τραγουδιστής Ζερόμ Καλούτα, ενώ το πρόγραμμα ανοίγει στις 22.30 η Alexandra Sieti, μια νέα ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός που έχει ξεχωρίσει για τη χαρισματική jazzy φωνή και τη σκηνική της παρουσία.

Από το πρόγραμμα της Παραμονής δεν θα έλειπαν οι εντυπωσιακές χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι, ενώ η αλλαγή του χρόνου θα συνοδευτεί από ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων που θα γεμίσει τον ουρανό φως και χρώμα.

Αμέσως μετά, στα πρώτα λεπτά του νέου έτους, δίνεται η εκκίνηση για τον πρώτο αγώνα δρόμου της χρονιάς, τον πλέον καθιερωμένο SNF RUN: 2026 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η βραδιά συνεχίζεται με ένα μεγάλο πάρτι στην Αγορά, όπου ο DJ Sunshine Pedro θα αναλάβει να διατηρήσει τη γιορτινή διάθεση μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Παράλληλα, το Παγοδρόμιο και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος παραμένουν ανοιχτά, μόνο για αυτήν τη βραδιά, μέχρι τις 02.00 το πρωί, για όσους θέλουν να καλωσορίσουν τη νέα χρονιά κάνοντας φιγούρες στον πάγο ή βγάζοντας φωτογραφίες στις εντυπωσιακές Φωτιστικές Εγκαταστάσεις. Κεράσματα και πολλές ακόμη εκπλήξεις ολοκληρώνουν το σκηνικό της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ.

Το εορταστικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, τον ιστότοπο snfcc.org καθώς και τα social media του οργανισμού.

Το πρόγραμμα της Παραμονής Πρωτοχρονιάς στο ΚΠΙΣΝ αναλυτικά έχει ως εξής

Συναυλία με την Alexandra Sieti

22.30

Αγορά

Η Alexandra Sieti, μαζί με την επταμελή μπάντα της, παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει soul, funk και disco αναφορές. Από τις Sisters Sledge και τους Blues Brothers έως την Alicia Keys και τον Weeknd, η Sieti γεμίζει την Αγορά του ΚΠΙΣΝ με ρυθμό και ενέργεια.

Η Alexandra Sieti είναι ερμηνεύτρια και τραγουδοποιός με έντονη παρουσία στη soul, funk και jazz σκηνή. Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς Έλληνες δημιουργούς όπως ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Έλλη Πασπαλά, ενώ το 2022 άνοιξε τη συναυλία της Beth Hart στην Αθήνα. Μετά το πρώτο της άλμπουμ Sunny Side Up με τους Souled Out, ετοιμάζει τη νέα της δουλειά σε συνεργασία με τη βραβευμένη παραγωγό Hill Kourkoutis. Οι εμφανίσεις της ξεχωρίζουν για τη δυναμική σκηνική παρουσία και τον αυθεντικό, συναισθηματικό ήχο της.

Πάρτι με τον DJ Sunshine Pedro

00.04

Αγορά

Με ένα εκρηκτικό μείγμα ρυθμών από house, disco και afro beat μουσική, ο Sunshine Pedro θα ξεσηκώσει το κοινό, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής για το καλωσόρισμα της νέας χρονιάς.

O Sunshine Pedro είναι ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς εκπροσώπους της αθηναϊκής house και disco σκηνής, με πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες και εμφανίσεις σε σημαντικά φεστιβάλ και χώρους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ιδρυτικό μέλος και resident DJ του Cariocas Beach Bar, συνιδρυτής του Odyssia Festival και εμπνευστής του Burger Disco Club, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση του ήχου και της κουλτούρας της σύγχρονης ελληνικής club σκηνής.

SNF RUN: 2026 FIRST RUN

Ώρα Εκκίνησης: 00.04

Εσπλανάδα

Ο πρώτος αγώνας δρόμου της χρονιάς SNF RUN: 2026 FIRST RUN του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), που πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό «Αναγέννηση & Πρόοδος», έρχεται και πάλι στο στολισμένο ΚΠΙΣΝ.

Ο αγώνας SNF RUN: 2026 FIRST RUN είναι ένας αγώνας δρόμου 3 χλμ., ανοιχτός σε όλες και όλους, και δεν έχει αγωνιστικό χαρακτήρα. Παρ’ όλα αυτά, θα υπάρξει επίσημη χρονομέτρηση, ώστε οι συμμετέχοντες/συμμετέχουσες να γνωρίζουν την επίδοσή τους στην κατάκτηση του πρώτου στόχου του έτους.

Στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του SNF RUN: 2026 FIRST RUN, οι δρομείς καλούνται να συνεισφέρουν με ελάχιστη συμμετοχή €5 για την ενίσχυση του έργου του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Σπιτικό της Αγάπης».

Την οργανωτική επίβλεψη του αγώνα έχει η «Αναγέννηση & Πρόοδος» και το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – Sports Excellence της Α’ Ορθοπαιδικής Χειρουργικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο αγώνας πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ).

Το Φως και το Νερό χορεύουν!

Όπως κάθε Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ φτάνει στο απόγειο της λάμψης του με ένα φαντασμαγορικό show πυροτεχνημάτων, αλλά και με τις χορογραφίες των Σιντριβανιών στο Κανάλι! Τα Σιντριβάνια υποδέχονται και αυτά το νέο έτος με φωτεινές χορογραφίες και, σε συνδυασμό με αγαπημένες μελωδίες, δημιουργούν ένα αξέχαστο θέαμα.

