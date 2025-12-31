Το Ωδείο Αθηνών για τον Γιάννη Χρήστου

Η 8η Ιανουαρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ημερομηνία, είναι η ημέρα που ο συνθέτης Γιάννης Χρήστου έρχεται στη ζωή, στην Ηλιούπολη του Καΐρου, αλλά και η ημέρα που -44 χρόνια μετά- φεύγει τραγικά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Αθήνα.

Στις 8 Ιανουαρίου του ’26 συμπληρώνεται ακριβώς ένας αιώνας ύπαρξης του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη και στοχαστή της Τέχνης – ύπαρξη που ασφαλώς ξεπερνά τα όρια του βίου του, εκτείνεται στο έργο του και τη δημιουργική του παρακαταθήκη σε πεδία πέρα και από αυτό της Τέχνης· στη συνομιλία του με την αιωνιότητα.

Το Ωδείο Αθηνών -όπου πλέον φυλάσσεται το Αρχείο Γιάννη Χρήστου- τιμώντας την επέτειο των 100 χρόνων από τη γέννησή του, ετοιμάζει μια σειρά εκδηλώσεων για ολόκληρο το επετειακό έτος.

Ιn memoriam

H πρώτη από τις εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου και θα αποτελέσει μια εκδήλωση μνήμης αλλά και στοχασμού πάνω στη ζωή και το έργο του Γιάννη Χρήστου.

Φίλοι και συνεργάτες του Χρήστου, όπως η πιανίστα Νέλλη Σεμιτέκολο και ο βαρύτονος Σπύρος Σακκάς, οι οποίοι συνδέθηκαν με ιστορικές εκτελέσεις έργων του, αλλά και η λογοτέχνης και επιστήθια φίλη του Τούλα Τόλια, θα μοιραστούν μαζί μας αναμνήσεις και μαρτυρίες από την καλλιτεχνική αλλά και προσωπική συνύπαρξη με τον μεγάλο Έλληνα δημιουργό.

Ο συνθέτης και μουσικός παιδαγωγός Φίλιππος Τσαλαχούρης που μελέτησε ενδελεχώς και δίδαξε τη θεατρική μουσική του Χρήστου θα παρουσιάσει την δική του εμπειρία, ενώ ο πρόεδρος του Ωδείου Αθηνών Νίκος Τσούχλος και η καλλιτεχνική διεθύντρια του ΕΜΣΤ Κατερίνα Γρέγου θα μιλήσουν για τον Γιάννη Χρήστου και τη σημασία του στη σύγχρονη Ελλάδα.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Κωστής Ζουλιάτης, μουσικός, ερευνητής και επιμελητής του Αρχείου Γιάννη Χρήστου ο οποίος και θα πραγματοποιήσει μια σύντομη παρουσίαση του ψηφιοποιημένου υλικού από το Αρχείο Γιάννη Χρήστου.

Στο τέλος της εκδήλωσης θα ακουστούν τα φημισμένα Έξι τραγούδια σε ποίηση T. S. Eliot, για μεσόφωνο και πιάνο του Γιάννη Χρήστου με την Αγγελική Καθαρίου (μεσόφωνος) και την Νέλλη Σεμιτέκολο (πιάνο).

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Bodossaki Lectures on Demand-BLOD, την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διαλέξεων (www.blod.gr) του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

