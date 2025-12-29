search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

29.12.2025 11:14

Η Μελίνα Κανά την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Κύτταρο με τον Αλέξανδρο Δάικο και τους Otra Rota

29.12.2025 11:14
MELINA KANA

Η Μελίνα Κανά, πιο ανανεωμένη από ποτέ, μετά από έναν κύκλο συνεχόμενων sold out εμφανίσεων στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, παρέα με τον Αλέξανδρο Δάικο, έρχεται να μας διασκεδάσει την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 στο Κύτταρο.

Με τραγούδια – σταθμούς από τις συνεργασίες της με τον Θανάση Παπακωνσταντίνου, τον Σωκράτη Μάλαμα, τον Θέμη Καραμουρατίδη και τα πολυτιμότερα δείγματα της συνολικής δισκογραφίας της, παρέα με κλασικά κομμάτια του ελληνικού πενταγράμμου τραγουδά, ξεσηκώνει, συγκινεί.

Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί η νέα δισκογραφική της δουλειά «Να μου μιλάς να τραγουδάς» σε στίχους και μουσική του Σωκράτη Μάλαμα, του Θανάση Παπακωνσταντίνου και του πολλά υποσχόμενου Ορέστη Ντάντου και ερμηνεύει 8 εξαιρετικές δημιουργίες τους, που την καλλιτεχνική επιμέλεια ολόκληρου του album υπογράφει η Χάρις Αλεξίου.

Μαζί της ο Αλέξανδρος Δάικος, ένας τραγουδοποιός της νέας γενιάς, ο οποίος έχει κάνει ήδη αίσθηση κι έχει αγαπηθεί από το κοινό και πέντε εξαιρετικοί μουσικοί.

Τη μουσική συντροφιά συμπληρώνουν οι Otra Rota η μπάντα που με τη δυναμική τους ενέργεια συνοδεία οργάνων κιθάρες, λαούτα, βιολιά, κρουστά και πνευστά, δημιουργούν μια εκρηκτική γιορταστική ατμόσφαιρα με έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια.

Το έντεχνο και παραδοσιακό ρεπερτόριο των Otra Rota τους ενώνει σε μια τεράστια αγκαλιά με το κοινό που είναι πλέον χαρακτηριστικό για τον παλμό και την ενέργειά του, στήνοντας πάντοτε μοναδικά γλέντια από τις σκηνές μέχρι τους δρόμους!

INFO

ΠΕΜΠΤΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2026

Ώρα προσέλευσης | 20.00

Ώρα έναρξης | 21.00

ΚΥΤΤΑΡΟ

Ηπείρου 48 & Αχαρνών 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 8224134

Προπώληση: https://cometogether.live/event/4235/melina-kana-aleksandros-daikos-otra-rota



«Πέρυσι ακόμα»: Η Μερόπη Κοσσυβάκη υπογράφει μια νέα ελληνική εκδοχή του «Last Christmas»

Last Days: Στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου το έργο για τον Κερτ Κομπέιν

Πέρι Μπαμόντε: Πέθανε o κιθαρίστας των Cure

ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: 21χρονος έκανε αλκοτέστ και όταν έδειξε πάνω από το όριο, την … κοπάνησε – Πώς έπεσε τελικά στα χέρια της ΕΛΑΣ

DimotikiAgoraKypselis_GiorgosSpanos
ADVERTORIAL

Ιανουάριος στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης – Ένα πρόγραμμα για όλους! Μια Αγορά για όλους!

mougkopetros1
ΕΛΛΑΔΑ

Αθώος ο Άρης Μουγκοπέτρος για την κατηγορίας της ενδοοικογενειακής απειλής (Video)

1
ADVERTORIAL

Τζόλης, Τετέι, Ρότα και Χατζηδιάκος έκαναν έκπληξη σε τρία παιδιά από το Make-A-Wish Ελλάδος (vid.) – Ο ΟΠΑΠ, Χρυσός Χορηγός της Εθνικής, προσέφερε μία αξέχαστη εμπειρία στα παιδιά

kina taiwan askiseis – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊβάν: Πολεμικά παιχνίδια του Πεκίνου για την… «επανένωση» – Θα αντιδράσουμε σε συνθήκες απειλής, λέει η Ταϊπέι

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

thessaloniki-kyma
ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στη Θεσσαλονίκη: Φουρτούνιασε ο Θερμαϊκός, έφτασαν τα 10 μποφόρ οι άνεμοι (video)

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

