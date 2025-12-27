search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 07:19

Πέρι Μπαμόντε: Πέθανε o κιθαρίστας των Cure

27.12.2025 07:19
bammonte_perry

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο Πέρι Μπαμόντε, κιθαρίστας και κιμπορντίστας του συγκροτήματος The Cure, όπως ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το αγγλικό συγκρότημα.

«Με ανείπωτη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του σπουδαίου φίλου και συναδέλφου μας, Πέρι Μπαμόντε, ο οποίος απεβίωσε στο σπίτι του, ύστερα από σύντομη ασθένεια», ανήμερα των Χριστουγέννων, αναφέρει η ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνεται πως ο εκλιπών ήταν «βασικό κομμάτι της ιστορίας του συγκροτήματος The Cure».

Ο Μπαμόντε ήταν βασικό μέλος του εναλλακτικού ροκ συγκροτήματος The Cure από το 1990 – παίζοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα – και εμφανίστηκε σε περισσότερες από 400 συναυλίες.

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1960, εντάχθηκε στο προσωπικό που εργαζόταν στις περιοδείες του συγκροτήματος το 1984, συνεργαζόμενος με τον μικρότερο αδερφό του, Ντάριλ, ο οποίος ήταν μάνατζερ των The Cure.

O Μπαμόντε απασχολήθηκε αρχικά ως βοηθός του συνιδρυτή και τραγουδιστή Ρόμπερτ Σμιθ, προτού γίνει βασικό μέλος του συγκροτήματος μετά την αποχώρηση του κιμπορντίστα Ρότζερ Ο’Ντόνελ το 1990.

Το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος The Cure με τον Μπαμόντε στη σύνθεσή του ήταν το «Wish» το 1992 και ακολούθησαν άλλα τρία.

Ο Πέρι Μπαμόντε εμφανίστηκε επίσης σε κινηματογραφικές ταινίες, όπως «Το Κοράκι» (1994), «Ο δικαστής Ντρεντ» (1995) και «Όσα φέρνει ο χρόνος» (2013).

Διαβάστε επίσης:

Σίντνεϊ Σουίνι: «Θέλω να κάνω ταινίες που έχουν αντίκτυπο, ιδανικά που θα σώζουν ζωές»

Ο Τσουβέλας κατέβασε την ανάρτηση για τον Ιησού: «Να σας χαίρεται η μαμά σας»

Τζένιφερ Άνιστον: Οι φωτογραφίες από τα πρώτα Χριστούγεννα με τον Τζιμ Κέρτις

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:11
nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

1 / 3