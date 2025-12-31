Ξανανοίγει ο θάνατος των δύο αδελφών στη Ναύπακτο: Οι αντιφάσεις και η οικιακή βοηθός που εμφανίστηκε από το πουθενά

Ξανανοίγει ο φάκελος του θανάτου δύο αδελφών 89 και 84 ετών από φωτιά στο σπίτι τους στη Ναύπακτο.

Η αστυνομία είχε καταλήξει αρχικά στο συμπέρασμα ότι ο 84χρονος απελπισμένος από την κατάσταση της υγείας της αδελφής του έβαλε φωτιά στο σπίτι, ωστόσο, πλέον έχει μπει στο τραπέζι και το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA οι τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν ότι ο 84χρονος είχε λάβει ηρεμιστικά χάπια, τα οποία δεν του είχαν συνταγογραφηθεί. Παράλληλα, αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι δύο ηλικιωμένοι βρέθηκαν νεκροί στο ίδιο δωμάτιο, αν και συνήθιζαν να κοιμούνται σε διαφορετικά δωμάτια.

Οι δύο ηλικιωμένοι είχαν μεγάλη οικονομική επιφάνεια. Κατείχαν μεταξύ άλλων τέσσερα ακίνητα, ένα ιδιόκτητο δάσος και χρήματα σε τραπεζικού λογαριασμούς. Μετά τον θάνατο τους βρέθηκαν πέντε αλληλοαναιρούμενες διαθήκες. Κληρονόμος σε μία από αυτές είναι και μία οικιακή βοηθός, που κανείς δεν γνώριζε την ύπαρξη της.

Δεν είχαν αναφέρει ότι έχουν οικιακή βοηθό

«Εκείνο το πρωί ήμουν σε δουλειά και με κάλεσε στο τηλέφωνο η οικιακή βοηθός τους και μου είπε ότι πήγε στο σπίτι τους το πρωί και τους βρήκε καμένους. Τελευταία φορά πήγα να τους επισκεφθώ 20 ημέρες πριν από τον θάνατό τους. Δεν γνώριζα ότι έχουν οικιακή βοηθό, δεν μου το είχαν πει κι ούτε την είδα στο σπίτι τους όταν πήγα», είπε στενό συγγενικό τους πρόσωπο.

«Εκείνη με κάλεσε από το τηλέφωνο του 84χρονου για να μου πει τι συνέβη. Γενικά, οι άνθρωποι στην υγεία τους ήταν μια χαρά παρότι ήταν μεγάλης ηλικίας. Τα δύο αδέλφια δεν είχαν άλλη οικογένεια εκτός από εμάς. Δεν παντρεύτηκαν ποτέ, γιατί έχασαν ξαφνικά την άλλη τους αδελφή και αυτό τους είχε στοιχίσει. Είναι περίεργο που δεν μου είχαν πει ότι είχαν οικιακή βοηθό. Εγώ την είδα πρώτη φορά στην κηδεία τους και μιλήσαμε μόνο 5 λεπτά. Μου είπε ότι τους βρήκε καμένους μέσα στο δωμάτιο, ενώ το σπίτι δεν κάηκε. Δηλαδή, η φωτιά ήταν τοπική!», πρόσθεσε.

«Το άλλο περίεργο στην υπόθεση είναι ότι τα δύο αδέλφια κοιμούνταν σε δύο διαφορετικά δωμάτια, ο καθένας στο δικό του, αλλά βρέθηκαν καμένοι στο ίδιο δωμάτιο. Ακούσαμε ότι μάλλον βρέθηκε μία διαθήκη που συμπεριλαμβάνει την οικιακή βοηθό ως κληρονόμο και αυτό είναι που ψάχνουμε να διαπιστώσουμε τώρα για να καταλάβουμε τι έχει συμβεί», κατέληξε.

