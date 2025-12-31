Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Συγγενείς αποκαλύπτουν το προφίλ του φερόμενου ως μητροκτόνου – «Ήταν ακραίος, εκείνη τον λάτρευε»

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο «φως» για τον φερόμενο ως μητροκτόνο, γιο της Ελένης Παπαδοπούλου, και τη συμπεριφορά του μετά τη μοιραία μέρα της 29ης Ιανουαρίου 2022.

Ο 60χρονος πήρε την Τρίτη, 30/12, τον δρόμο για τη φυλακή, για τη δολοφονία της μητέρας του τον Ιανουάριο του 2022 μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι.

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου και του πρώην υπουργού και βουλευτή ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, φέρεται να χορήγησε ηρεμιστικά χάπια στη μητέρα του, να τη σκότωσε προκαλώντας της ασφυξία και στη συνέχεια να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα του Κολωνακίου.

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι η μητέρα του πέθανε από ατύχημα.

Συγγενείς της Ελένης Παπαδοπούλου, αλλά και φίλοι της οικογένειας, μίλησαν στο «Φως στο Τούνελ» περιγράφοντας με λεπτομέρειες την αλλόκοτη συμπεριφορά του γιου της, αλλά και τις υποψίες που διατηρούσαν για τον θάνατό της.

«Ήταν ακραίος άνθρωπος»

«Μου ”μύρισε” κατευθείαν ότι κάτι δεν πάει καλά. Στεναχωρημένος ήτανε. Είπα εντάξει, αλλά όχι και να καεί… Κάπως έτσι το είχα πει εγώ, και μου λέει ”μην ανησυχείς είχε πεθάνει πιο πριν”. Πως κάηκε νεκρή», ανέφερε συγγενής της 87χρονης στο Mega.

Στην εκπομπή μίλησε και πρώην συνάδελφος της συντρόφου του γιου της Ελένης Παπαδοπούλου λέγοντας: «Δεν πήρε κανένα μπιτόνι. Δεν παίρνει ποτέ αυτή ποτέ μπιτόνι μαζί από το βενζινάδικο. Ποτέ δεν πήρε γιατί κάθε μέρα αυτή όταν φεύγει από τη δουλειά βάζει 10-15 ευρώ στο αυτοκίνητο. Μπροστά μου δεν πήρε ποτέ βενζίνη, ποτέ».

«Εμείς, έχουμε βενζινάδικο εδώ γιατί να παίρνει μπιτόνι μαζί; Πάντα βάζει βενζίνη εδώ. Δεν μου είπε ποτέ αυτή ότι έχει γεννήτρια στο σπίτι της. Τον άντρα της εγώ, δουλέψαμε εμείς 3-4 χρόνια μαζί, τον έχω δει μόνο 2 φορές. Ήρθε και τις 2 φορές με μια μεγάλη μηχανή. Είναι καλή γυναίκα. Μια φορά δούλεψα εγώ πρωί και ήρθε αυτή και είχε ένα μάτι μαύρο. Λέω … ”Πού τσακώθηκες;”. Δεν μου έλεγε. Μου έλεγε: ”Έπεσα από σκάλα”. Λέω: ”Δεν είναι από σκάλα, κάπου τσακώθηκες”. Δεν μου είπε αυτή τίποτα. Αυτό έχω δει μια φορά. Δεν έχω ακούσει ποτέ τίποτα από τον άντρα της», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Για «ακραίο άνθρωπο» έκανε λόγο άλλος συγγενής: «Μου είχε αναφέρει για το βιοντίζελ και θυμάμαι αυτό το πόσο οικονομικό είναι δηλαδή, για να το χρησιμοποιήσει κάποιος για θέρμανση αντί του πετρελαίου. Δεν θυμάμαι την αλχημεία, δηλαδή πώς το έκανε. Μπορώ να το φανταστώ ότι θα ήταν ο δολοφόνος, παράλληλα θα μπορούσε ο (κατηγορούμενος) να ήταν και διασώστης σε κάτι, γιατί ήταν ακραίος άνθρωπος. Δεν είναι ο άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Ο (κατηγορούμενος) είναι ένας άνθρωπος από τα ΟΥΚ, έχει περάσει 6 μήνες “σχολείο”, με εκπαίδευση τέρμα ακραία δηλαδή, ξεκινάνε 300 και τελειώνουν 10. Πιο πολύ μου το ανέφερε ότι ”εμείς οι ΟΥΚ είμαστε επίμονοι και καταφέρνουμε αυτό που θέλουμε”. Σε τέτοιο στυλ. Για την φυλακή μου είχε πει έτσι, στο άσχετο ότι είχε κάνει και σε υψίστης ασφαλείας».

«Τον λάτρευε και έκρυβε την κακοποίησή της»

Μία άλλη συγγενής της Ελένης Παπαδοπούλου είπε ότι η 87χρονη λάτρευε τον γιο της, και τον στήριζε, χωρίς να αποκαλύπτει σε κανέναν την κακοποίηση που βίωνε από τον ίδιο: «Δεν ήμασταν και συνέχεια μαζί… Κανένα τηλέφωνο μια – δυο φορές τον χρόνο, δεν μιλούσαμε παραπάνω με τον ξάδερφό μου. Όχι με την θεία μου. Με τη θεία μου μιλούσαμε συχνά. Εκτός του ότι ήταν αξιοπρεπής, τον λάτρευε. Και τα έκρυβε. Αυτό λέμε. Τουλάχιστον ας μας έλεγε κάτι, ότι ξέρεις κακοποιούμαι, κάτι. Εκείνος ήταν με τα rave party που έκανε σε ένα κτήμα που είχε στα Οινόφυτα. Και λέει ότι εκεί πρέπει να πέθανε και κάποια κοπέλα από τα ναρκωτικά. Αν συνέβαιναν αυτά, η θεία μου τα έκρυβε».

«Ξέρω ότι ήταν 40 στρέμματα, είχε ξεκινήσει, είχε φέρει θερμοκήπιο να κάνει τουλίπες, χάλασε, μετά πήρε κότες, αυγά και τέτοια, γενικά με τη φύση. Τώρα με τα rave party πώς μπλέχτηκε, τι έκανε… Τώρα μού έλεγε ότι πουλάει βιολογικά αυγά. Αυτό. Όσες φορές τον ρώτησα αυτό μου έλεγε. Τώρα πού τις είχε τις κότες, πού πουλούσε αυγά δεν ξέρω. Ακούω τώρα ότι 400.000 έχει χρέη. Από πού τα είχε τα χρέη δεν το ξέρω καθόλου. Η μητέρα του γιατί να έχει χρέη; Έπαιρνε την βουλευτική αποζημίωση, την υπουργική, ήταν και γιατρός ο μπαμπάς», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Την κλείδωνε στο σπίτι και διαχειριζόταν τα χρήματά της, δεν ήρθε ούτε στην κηδεία της»

Συγκλονιστική ήταν και η μαρτυρία ενός ακόμη συγγενή της Ελένης Παπαδοπούλου στην εκπομπή Live News, ο οποίος είπε πως γνώριζε ότι ο 60χρονος κλείδωνε τη μητέρα του και διαχειριζόταν τα χρήματά της.

«Επισκεπτόμουν συχνά τη θεία μου. Λίγους μήνες πριν από το θάνατό της, μου ζήτησε να της επιστρέψω τα κλειδιά του σπιτιού της που μου είχε δώσει, μετά από απαίτηση του γιου της. Μάλιστα η θεία μου, μου είχε εκφράσει στενοχώρια για το γεγονός ότι ο γιος της την κλείδωνε στο σπίτι. Μου είχε εκμυστηρευθεί ότι ο γιος της είχε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό που έμπαινε η σύνταξή της και δεν την άφηνε να διαχειρίζεται τα χρήματά της», είπε.

«Την ημέρα του συμβάντος, με πήρε τηλέφωνο ο ξάδερφός μου για να μου πει ότι η μητέρα του πέθανε από ασφυξία. Συγκεκριμένα μού είπε ότι ενώ ήταν στο σπίτι του, οι γείτονες της μητέρας του τον πήραν τηλέφωνο για να του πουν ότι ξέσπασε φωτιά στο σπίτι της. Μάλιστα, ο ίδιος δεν ήρθε ούτε στην κηδεία της ίδιας του της μητέρας», πρόσθεσε.

