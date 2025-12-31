Δήμος Αθηναίων: Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι για το 2026

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2026 ορίστηκαν από τον δήμαρχο Χάρη Δούκα. Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, στόχος είναι η αξιοποίηση όλων των αιρετών στελεχών της για την ενίσχυση της δυναμικής και της αποτελεσματικότητας του δήμου.
«Κανένας δεν είναι μόνιμος στη θέση του, όλοι αξιοποιούνται, αλλά και κρίνονται για την απόδοση του έργου που αναλαμβάνουν», ανέφερε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι, με νέα ορμή, να φέρουμε σε πέρας την εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες για τη διοίκηση του δήμου και να εφαρμόσουμε στο σύνολό τους τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική».
Η νέα σύνθεση των αντιδημάρχων έχει ως εξής:
Όπως ανακοινώθηκε, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του σώματος και θα υπάρξει εισήγηση του δημάρχου για τη σύνθεση των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών και των Εταιρειών του δήμου.
Διαβάστε επίσης
Ρήγμα στο μπλόκο των Πράσινων Φαναριών – Κατήγγειλαν παρασκηνιακές επαφές με την κυβέρνηση
Κρήτη: Βρήκε τον αδερφό του απαγχονισμένο στο χωράφι – Δεύτερη αυτοκτονία μέσα σε λίγες ώρες
Σέρρες: Σταματούν οι εθελοντές την έρευνα για τον 45χρονο πυροσβέστη – «Ψάχνουμε στα τυφλά»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.