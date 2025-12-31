search
ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025
ΕΛΛΑΔΑ

31.12.2025 17:17

Δήμος Αθηναίων: Ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι για το 2026

31.12.2025 17:17
doukas

Οι νέοι αντιδήμαρχοι και εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Αθηναίων για το έτος 2026 ορίστηκαν από τον δήμαρχο Χάρη Δούκα. Σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, στόχος είναι η αξιοποίηση όλων των αιρετών στελεχών της για την ενίσχυση της δυναμικής και της αποτελεσματικότητας του δήμου.

«Κανένας δεν είναι μόνιμος στη θέση του, όλοι αξιοποιούνται, αλλά και κρίνονται για την απόδοση του έργου που αναλαμβάνουν», ανέφερε ο κ. Δούκας και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι, με νέα ορμή, να φέρουμε σε πέρας την εντολή που μας έδωσαν οι πολίτες για τη διοίκηση του δήμου και να εφαρμόσουμε στο σύνολό τους τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, παρά τις δυσκολίες που δημιουργεί η κυβερνητική πολιτική».

Η νέα σύνθεση των αντιδημάρχων έχει ως εξής:

  • Όλγα Δούρου, αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
  • Γεώργιος Αποστολόπουλος, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Πρασίνου
  • Ελένη Ζωντήρου, αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων
  • Γεώργιος-Κωνσταντίνος Γιάνναρος, αντιδήμαρχος Οικονομικού Προγραμματισμού
  • Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης
  • Μαρία Ευαγγελίδου, αντιδήμαρχος Αστικής Αναζωογόνησης και Ανθεκτικότητας
  • Μαρία Στρατηγάκη, αντιδήμαρχος Ισότητας, Δημοτικών Ιατρείων και Παιδικής Προστασίας (‘Αμισθη)
  • Θωμάς Γεωργιάδης, αντιδήμαρχος Παιδείας & Διαγενεακής Αλληλεγγύης
  • Ασήμω Φούντζουλα, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αστικής Πανίδας & Ζωοφιλίας
  • Ζαχαρία Αγρογιάννη-Μουκριώτου, αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών & Επιχειρηματικότητας (‘Αμισθη)
  • Ανδρέας Γραμματικογιάννης, αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας (‘Αμισθος).

Οι νέοι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται ως εξής:

  • Χριστίνα Βασιλείου, Προσχολικής Ηλικίας και Παιδικών Εξοχών
  • Ευάγγελος Γιαννόπουλος, Νέας Γενιάς
  • Τρύφωνας Καββαθάς, Διαχείρισης Λόφων
  • Βασιλική Μπάρκα, Συντονισμού Δράσεων και Διασύνδεσης Γειτονιών
  • ‘Αρτεμις Σκουμπουρδή, Ιστορικής Ανάδειξης της πόλης των Αθηνών
  • Θανάσης Χειμωνάς, Κοινωνικής Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων
  • Νίκος Χρυσόγελος, Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας
  • Έλενα Μαντζαβίνου, Προσβασιμότητας.

Όπως ανακοινώθηκε, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος του σώματος και θα υπάρξει εισήγηση του δημάρχου για τη σύνθεση των νέων Διοικητικών Συμβουλίων των Οργανισμών και των Εταιρειών του δήμου.

