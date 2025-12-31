search
ΕΛΛΑΔΑ

31.12.2025 16:54

Διακοπή ρεύματος σε Σεπόλια και Πεντέλη

31.12.2025 16:54
Χωρίς ρεύμα είναι οι κάτοικοι στα Σεπόλια την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με τον ΔΕΔΔΗΕ να μιλά για αποκατάσταση μέχρι τις 5 το απόγευμα.

Παράλληλα εκτός από τα Σεπόλια προβλήματα με διακοπές στο ρεύμα έχουν και συνοικίες στην Πεντέλη, με τους κατοίκους να τον αποδίδουν στην κακοκαιρία που πλήττει την Αττική.

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026 – Εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο – live

ΕΛΛΑΔΑ

Στο Παίδων 13χρονη μετά από χρήση χασίς – Την εντόπισε η μητέρα της λιπόθυμη, εξετάζεται αν έπεσε θύμα κακοποίησης

ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοχρονιάτικο «ρεβεγιόν» στα μπλόκα ενόψει κλιμάκωσης

ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Συγγενείς αποκαλύπτουν το προφίλ του φερόμενου ως μητροκτόνου – «Ήταν ακραίος, εκείνη τον λάτρευε»

ΚΟΣΜΟΣ

Τέταρτη μέρα διαδηλώσεων στο Ιράν κατά της ακρίβειας – Στόχος επίθεσης έγινε κυβερνητικό κτίριο (videos)

ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος στην «ανάσα» μεταξύ των δόσεων: Πώς ο ΕΝΦΙΑ του 2026 γίνεται μόνιμο μηνιαίο έξοδο

