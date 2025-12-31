Διακοπή ρεύματος σε Σεπόλια και Πεντέλη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Χωρίς ρεύμα είναι οι κάτοικοι στα Σεπόλια την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου λόγω βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με τον ΔΕΔΔΗΕ να μιλά για αποκατάσταση μέχρι τις 5 το απόγευμα.
Παράλληλα εκτός από τα Σεπόλια προβλήματα με διακοπές στο ρεύμα έχουν και συνοικίες στην Πεντέλη, με τους κατοίκους να τον αποδίδουν στην κακοκαιρία που πλήττει την Αττική.
