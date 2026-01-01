search
ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 15:26
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

01.01.2026 12:21

Τρόμος στη Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός χτύπησε 5 παρκαρισμένα Ι.Χ. και έφυγε

01.01.2026 12:21
odigisi-alkool

Ήταν λίγο μετά τις 10:00′ το βράδυ της Τετάρτης (31/12) όταν το Κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) ενημερώθηκε ότι ο οδηγός ενός μαύρου BMW οδηγεί επικίνδυνα στο κέντρο της Λαμίας και αμέσως υπήρξε άμεση κινητοποίηση για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο οδηγός του BMW, ο οποίος ήταν εμφανώς μεθυσμένος, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., έπεσε πάνω σε τουλάχιστον πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα, σε διαφορετικά σημεία.

Τα πέντε αυτοκίνητα, που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής, στα οποία προκάλεσε υλικές ζημιές και τα εγκατέλειψε ήταν στις οδούς Μακροπούλου, Πατρόκλου και Βενιζέλου, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν κι άλλα χτυπημένα οχήματα που ακόμη δεν έχουν καταγραφεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες διερχομένων στο LamiaReport το μαύρο BMW ακινητοποιήθηκε στη συμβολή των οδών Βενιζέλου και Κωνσταντινουπόλεως, αφού και αυτό είχε υποστεί υλικές ζημιές από τις προσκρούσεις στα άλλα αυτοκίνητα (.

Ο οδηγός το εγκατέλειψε και έφυγε πεζός, όμως λίγα λεπτά αργότερα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.

Σε αλκοτέστ που έγινε στον 58χρονο οδηγό του BMW, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, επιβεβαιώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό, γι’ αυτό και ο οδηγός συνελήφθη με αποτέλεσμα να κάνει Πρωτοχρονιά στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και σήμερα θα οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Υπηρεσίας στα Δικαστήρια Λαμίας.

Διαβάστε επίσης:

Ακριβότερα από σήμερα τα διόδια σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους – Δείτε τις νέες χρεώσεις

Ευλογιά των προβάτων: Παρατείνονται έως 7 Γενάρη τα μέτρα πρόληψης στην Κρήτη

Από την Πρωτοχρονιά του 1993 σε αυτή του 2026 – Η τελευταία αναλογική ευχή πριν όλα γίνουν ψηφιακά

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

nikos romanos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

kafsonas_2307_1920-1080_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Καιρική ανασκόπηση 2025: 9 στους 12 μήνες με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό – Τα αξιοσημείωτα στοιχεία του έτους

ekrixi_elvetia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Από «πυροτεχνήματα σφηνωμένα σε σαμπάνιες» η πυρκαγιά – Δεκάδες νεκροί, περισσότεροι από 100 τραυματίες (Videos/ Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Papageorgiou
ΕΛΛΑΔΑ

Στρατιώτης αποπέμφθηκε από τις Ειδικές Δυνάμεις επειδή μίλησε σε συγκέντρωση

prince-william-new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος «μισθός» του πρίγκιπα Ουίλιαμ για το 2025

lazaridis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Προκαλεί ο Λαζαρίδης: «Δεν χρωστάμε απολύτως τίποτα στους αγρότες»

minima-kinito-new
ΥΓΕΙΑ

Ποιες λέξεις στα μηνύματα «μαρτυρούν» ψυχοπάθεια

agrotes-mploka-2
ΕΛΛΑΔΑ

Τα ρίχνει στο... ΚΚΕ αγροτοσυνδικαλιστής που θέλει διάλογο με την κυβέρνηση - Σαν κομήτες εμφανίζονται και εξυπηρετούν κυβερνητικά συμφέροντα, απαντά η Επιτροπή Μπλόκων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 01.01.2026 15:18
tileorasi
MEDIA

Tηλεόραση: Τι φέρνει η νέα χρονιά στην prime time – Οι …παλιοί γνώριμοι και τα νέα formats

nikos romanos (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκος Ρωμανός: Αλληλέγγυοι άλλαξαν χρονιά έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού

polemos (1)
MEDIA

Συγκλονίζει βραβευμένος πολεμικός ανταποκριτής του BBC: «Έχω καλύψει 40 πολέμους, δεν έχω ξαναζήσει χρονιά σαν το 2025»

1 / 3