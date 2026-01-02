Γρήγορη και «έξυπνη» εκδοχή της ρώσικης σαλάτας

Η «έξυπνη» εκδοχή της ρωσικής σαλάτας μειώνει τον χρόνο προετοιμασίας στο μισό, επιτρέποντάς σας να την παρασκευάσετε γρήγορα.

Η κλασική συνταγή για ρωσική σαλάτα είναι λίγο διαφορετική και αρκετά επίπονη και χρονοβόρα στην προετοιμασία. Η χρήση προμαγειρεμένων λαχανικών, ωστόσο, σας επιτρέπει να την ετοιμάσετε σε λίγα μόνο λεπτά, για ένα ορεκτικό της τελευταίας στιγμής που θα σερβίρετε στους καλεσμένους σας.

Υλικά για τη Συνταγή

500 γραμμάρια κατεψυγμένο μίγμα καρότου, πατάτας και αρακά ή περισσεύματα βρασμένων λαχανικών

2 – 3 αγγουράκια τουρσί

100 γραμμάρια μαγιονέζα

1 κλαδάκι φρέσκο μαϊντανό

1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα

1 κουταλιά της σούπας μηλόξιδο ή λευκό ξίδι κρασιού

Ελαιόλαδο κατά βούληση

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1.Αρχικά, μαγειρέψτε τα κατεψυγμένα λαχανικά. Μαγειρέψτε τα απευθείας σε μια μεγάλη κατσαρόλα με λίγο λάδι και λίγο βραστό νερό. Σκεπάστε με ένα καπάκι και σιγοβράστε για περίπου 5 λεπτά, ή μέχρι τα λαχανικά να μαγειρευτούν αλλά να παραμείνουν τραγανά. Στραγγίστε τυχόν περίσσεια νερού και αφήστε τα λαχανικά να κρυώσουν καλά.

2.Στο μεταξύ, κόψτε τα αγγουράκια τουρσί σε κύβους ή σε λεπτές φέτες. Ψιλοκόψτε και τον μαϊντανό και αφήστε στην άκρη .

3.Σε ένα μπολάκι βάλτε τη μαγιονέζα, προσθέστε το 1 κουταλάκι του γλυκού μουστάρδα και ανακατέψτε τα καλά.

4.Μόλις κρυώσουν τα λαχανικά, τοποθετήστε τα σε ένα μεγάλο μπολ, ραντίστε τα με λίγο ελαιόλαδο, αλατοπιπερώστε και προσθέστε μια κουταλιά της σούπας ξίδι από κρασί ή μηλίτη. Στη συνέχεια, προσθέστε τα αγγουράκια τουρσί και ανακατέψτε απαλά.

5.Τέλος βάλτε τη σάλτσα μαγιονέζας – μουστάρδας και ανακατέψτε τα πάντα μαζί. Προσθέστε λίγο φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο. Αφήστε τη σαλάτα να ξεκουραστεί στο ψυγείο για τουλάχιστον μισή ώρα πριν τη σερβίρετε.

Άλλες παραλλαγές ρωσικής σαλάτας

Η ρωσική σαλάτα είναι μια από εκείνες τις συνταγές όπου οι παραλλαγές είναι ατελείωτες, και κάθε οικογένεια έχει τη δική της συνταγή. Είτε είναι σκέτη ή άλλοτε με την προσθήκη τόνου, ζαμπόν, βραστών αυγών, κοτόπουλου, μερικές φορές λουκάνικων, ή γαύρου και κάπαρης, στο χέρι σας είναι να ανακαλύψτε ποια συνταγή σας εμπνέει περισσότερο.

