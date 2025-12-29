search
ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:26
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

29.12.2025 06:10

Βασιλόπιτα φουντούκι – πορτοκάλι με γλάσο royalicing

29.12.2025 06:10
vasilopita

Η ελληνική πίτα της πρωτοχρονιάς, το γλυκό και αφράτο κέικ που αγαπούν μικροί και μεγάλοι, όπου στη συγκεκριμένη συνταγή εμπλουτίζεται με τριμμένο φουντούκι και αρωματίζεται με πορτοκάλι, βανίλια και κονιάκ και στολίζεται με ένα απλό πρωτεϊνικό γλάσο.

Το royal icing, γνωστό και ως αυγόγλασο ή γλάσο ζαχαροπλαστείου, είναι ένα εύκολο γλάσο με ασπράδι αυγού και ζάχαρη άχνη, που στεγνώνει γρήγορα και είναι ιδανικό για τη διακόσμηση μπισκότων, κέικ, ντόνατς και χριστουγεννιάτικων κατασκευών όπως το σπιτάκι gingerbread.

Υλικά για τη Συνταγή

350 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ. + λίγο επιπλέον για τη φόρμα

100 γραμμάρια φουντούκια, αλεσμένα σε λεπτή σκόνη

220 γραμμάρια βούτυρο + λίγο επιπλέον για τη φόρμα, λιωμένο και σε θερμοκρασία δωματίου

200 γραμμάρια καστανή ζάχαρη

4 μεγάλα αυγά

230 ml φρεσκοστιμμένο χυμό πορτοκαλιού

2 κουταλιές της σούπας κονιάκ

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

1 βανιλίνη

2 κουταλιές της σούπας μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Φλουρί (νόμισμα τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο)

Για το γλάσο royalicing

1 ασπράδι αυγού (30 γραμμάρια περίπου) ή παστεριωμένο ασπράδι σε συσκευασία

200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη με 1 βανίλια, κοσκινισμένα

Λίγες σταγόνες λεμόνι (1/2 κουταλάκι του γλυκού)

Εκτέλεση

1.Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 170ο C και βουτυροαλευρώστε μια φόρμα 26 εκατοστών με αποσπώμενα τοιχώματα.

2.Αλέστε τα φουντούκια σε έναν επεξεργαστή τροφίμων (μούλτι) μέχρι να γίνουν σκόνη και ανακατέψτε τα με το αλεύρι.

3.Ανακατέψτε τη ζάχαρη με το ξύσμα.

4.Σε ένα μπολ χτυπήστε τα αυγά με το μίξερ χειρός μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν, προσθέτοντας σταδιακά τη ζάχαρη με ξύσμα. Μόλις το μίγμα γίνει πηκτό και αφράτο, προσθέστε το λιωμένο και κρυωμένο βούτυρο, το κονιάκ και τον χυμό πορτοκαλιού.

5.Ανακατέψτε τα στέρεα υλικά δηλαδή το αλεύρι, τη βανιλίνη, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι και ενσωματώστε τα με το μίξερ μέσα στο υγρό μίγμα, μέχρι να έχετε μια ομοιόμορφη ζύμη.

6.Αδειάστε τη ζύμη στην προετοιμασμένη φόρμα, πιέστε το φλουρί μέσα στο μίγμα, ισιώστε την επιφάνεια και ψήστε την βασιλόπιτα για περίπου 50 λεπτά. Δοκιμάστε το ψήσιμο μπήγοντας στο κέντρο της ένα ξύλινο σουβλάκι που θα πρέπει να βγαίνει καθαρό. Αφήστε την να κρυώσει και αναποδογυρίστε την σε πιατέλα σερβιρίσματος.

7.Ετοιμάστε το γλάσο royal icing. Χτυπήστε το ασπράδι αυγού με το μίξερ μέχρι να αφρατέψει, ρίχνοντας σταδιακά τη μισή ποσότητα αχνοζάχαρης. Προσθέστε τις σταγόνες λεμονιού και την υπόλοιπη άχνη, καλύψτε την πίτα με το γλάσο και αφήστε το γλάσο να στεγνώσει και να σφίξει.

Διαβάστε επίσης:

Λεμονόπιτα σιροπιαστή, με φύλλο κρούστας, σε φόρμα

Χριστουγεννιάτικοι λαχανοντολμάδες

Χριστουγεννιάτικο λευκό μοχίτο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

bardot
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Η κρυμμένη Μπριζίτ Μπαρντό

b_56393_2
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

«Το Τεστ» του Τζόρντι Βαγιέχο Ντουάρι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

ronaldodjokovic1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Ρονάλντο βράβευσε τον Τζόκοβιτς: «Είναι παράδειγμα για μένα, έχουμε παρόμοια ιστορία»

liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

gripi
ΥΓΕΙΑ

Γρίπη Α: Συναγερμός από την αύξηση των κρουσμάτων - Ποιες είναι οι επικίνδυνες επιπλοκές

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 29.12.2025 07:19
pyrosbestiki new
ΕΛΛΑΔΑ

Γαλάτσι: Φωτιά έξω από κτίριο στην οδό Δροσοπούλου: Κάηκαν δύο ΙΧ και τρεις μηχανές (video)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Τι αφήνει πίσω της η χρονιά και τι μας περιμένει το 2026

police-turkey-new
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επτά αστυνομικοί τραυματίες σε συμπλοκή με μαχητές του ISIS

1 / 3