Βασιλόπιτα φουντούκι – πορτοκάλι με γλάσο royalicing

Η ελληνική πίτα της πρωτοχρονιάς, το γλυκό και αφράτο κέικ που αγαπούν μικροί και μεγάλοι, όπου στη συγκεκριμένη συνταγή εμπλουτίζεται με τριμμένο φουντούκι και αρωματίζεται με πορτοκάλι, βανίλια και κονιάκ και στολίζεται με ένα απλό πρωτεϊνικό γλάσο.

Το royal icing, γνωστό και ως αυγόγλασο ή γλάσο ζαχαροπλαστείου, είναι ένα εύκολο γλάσο με ασπράδι αυγού και ζάχαρη άχνη, που στεγνώνει γρήγορα και είναι ιδανικό για τη διακόσμηση μπισκότων, κέικ, ντόνατς και χριστουγεννιάτικων κατασκευών όπως το σπιτάκι gingerbread.

Υλικά για τη Συνταγή

350 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ. + λίγο επιπλέον για τη φόρμα

100 γραμμάρια φουντούκια, αλεσμένα σε λεπτή σκόνη

220 γραμμάρια βούτυρο + λίγο επιπλέον για τη φόρμα, λιωμένο και σε θερμοκρασία δωματίου

200 γραμμάρια καστανή ζάχαρη

4 μεγάλα αυγά

230 ml φρεσκοστιμμένο χυμό πορτοκαλιού

2 κουταλιές της σούπας κονιάκ

Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

1 βανιλίνη

2 κουταλιές της σούπας μπέικιν πάουντερ

½ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

Φλουρί (νόμισμα τυλιγμένο με αλουμινόχαρτο)

Για το γλάσο royalicing

1 ασπράδι αυγού (30 γραμμάρια περίπου) ή παστεριωμένο ασπράδι σε συσκευασία

200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη με 1 βανίλια, κοσκινισμένα

Λίγες σταγόνες λεμόνι (1/2 κουταλάκι του γλυκού)

Εκτέλεση

1.Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 170ο C και βουτυροαλευρώστε μια φόρμα 26 εκατοστών με αποσπώμενα τοιχώματα.

2.Αλέστε τα φουντούκια σε έναν επεξεργαστή τροφίμων (μούλτι) μέχρι να γίνουν σκόνη και ανακατέψτε τα με το αλεύρι.

3.Ανακατέψτε τη ζάχαρη με το ξύσμα.

4.Σε ένα μπολ χτυπήστε τα αυγά με το μίξερ χειρός μέχρι να ασπρίσουν και να αφρατέψουν, προσθέτοντας σταδιακά τη ζάχαρη με ξύσμα. Μόλις το μίγμα γίνει πηκτό και αφράτο, προσθέστε το λιωμένο και κρυωμένο βούτυρο, το κονιάκ και τον χυμό πορτοκαλιού.

5.Ανακατέψτε τα στέρεα υλικά δηλαδή το αλεύρι, τη βανιλίνη, το μπέικιν πάουντερ και το αλάτι και ενσωματώστε τα με το μίξερ μέσα στο υγρό μίγμα, μέχρι να έχετε μια ομοιόμορφη ζύμη.

6.Αδειάστε τη ζύμη στην προετοιμασμένη φόρμα, πιέστε το φλουρί μέσα στο μίγμα, ισιώστε την επιφάνεια και ψήστε την βασιλόπιτα για περίπου 50 λεπτά. Δοκιμάστε το ψήσιμο μπήγοντας στο κέντρο της ένα ξύλινο σουβλάκι που θα πρέπει να βγαίνει καθαρό. Αφήστε την να κρυώσει και αναποδογυρίστε την σε πιατέλα σερβιρίσματος.

7.Ετοιμάστε το γλάσο royal icing. Χτυπήστε το ασπράδι αυγού με το μίξερ μέχρι να αφρατέψει, ρίχνοντας σταδιακά τη μισή ποσότητα αχνοζάχαρης. Προσθέστε τις σταγόνες λεμονιού και την υπόλοιπη άχνη, καλύψτε την πίτα με το γλάσο και αφήστε το γλάσο να στεγνώσει και να σφίξει.

Διαβάστε επίσης:

Λεμονόπιτα σιροπιαστή, με φύλλο κρούστας, σε φόρμα

Χριστουγεννιάτικοι λαχανοντολμάδες

Χριστουγεννιάτικο λευκό μοχίτο