ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 07:16
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

30.12.2025 06:16

Χοιρινό φιλέτο στον φούρνο, με σάλτσα βερμούτ

30.12.2025 06:16
xirinofileto

Μια εύκολη και οικονομική συνταγή με τρυφερό χοιρινό φιλέτο ψαρονέφρι για να παρουσιάσετε στο δείπνο της Πρωτοχρονιάς, λίγο παλιομοδίτικη αλλά ιδανική για να αποχαιρετήσετε γευστικά το 2025.

Το χοιρινό ψαρονέφρι ψήνεται στον φούρνο ξεχωριστά και συνδυάζεται με μια πλούσια σάλτσα με βερμούτ μετατρέποντας το απλό αυτό κομμάτι κρέατος σε μια πανδαισία για τον ουρανίσκο.

Υλικά για τη Συνταγή

2 χοιρινά φιλέτα (ψαρονέφρι)

15 φέτες μπέικον

Αλατοπίπερο κατά βούληση

1 ξερό κρεμμύδι, κομμένο σε ροδέλες

30 ml ελαιόλαδο

50 ml λευκό ξηρό κρασί

50 ml νερό ζεστό ή ζωμό

Για τη σάλτσα

400 ml κρασί βερμούτ

2-3 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1 ½ κουταλάκι του γλυκού συμπυκνωμένο ζωμό βοδινού

300 ml κρέμα γάλακτος

Εκτέλεση

1. Αρχικά αλατοπιπερώστε το κρέας και τυλίξτε το σε λωρίδες μπέικον, έτσι ώστε να επικαλύπτει λίγο η μία την άλλη. Ασφαλίστε την πρώτη και την τελευταία φέτα με οδοντογλυφίδες, για να μην ξεκολλήσουν και ξετυλιχτούν τα ρολάκια. 

2. Τοποθετήστε τις ροδέλες κρεμμυδιού σε ένα ταψί και απλώστε από πάνω τα τυλιγμένα φιλέτα. Ραντίστε με ελαιόλαδο και ψήστε σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 180ο C για 20 λεπτά. Μετά από 20 λεπτά, ανοίξτε τον φούρνο, προσθέστε το λευκό κρασί και το νερό ή τον ζωμό και ψήστε για άλλα 10 με 20 λεπτά το πολύ. Αφήστε το φαγητό στην άκρη.

3. Ενώ ψήνεται το κρέας, ετοιμάστε τη σάλτσα. Σε ένα γουδί, ή με το ειδικό εργαλείο πολτοποίησης λιώστε τις σκελίδες σκόρδου. Σοτάρετέ τις σε μια κατσαρόλα με λίγο ελαιόλαδο για τρία ή τέσσερα λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς, προσέχοντας να μην καούν. Προσθέστε το βερμούτ και τον συμπυκνωμένο ζωμό και σιγοβράστε σε χαμηλή φωτιά για 20 λεπτά περίπου, ανακατεύοντας περιστασιακά.

4. Ύστερα, προσθέστε την κρέμα γάλακτος, ανακατέψτε και σιγοβράστε για άλλα πέντε λεπτά. Διατηρήστε τη σάλτσα ζεστή, μέχρι να είστε έτοιμοι να σερβίρετε το κρέας.

5. Συνοδέψτε το φαγητό με πατάτες φούρνου ή πουρέ, αλλά και πιο γιορτινά με δαμάσκηνα χωρίς κουκούτσι που θα ψήσετε στο φούρνο δίπλα στα χοιρινά φιλέτα.

