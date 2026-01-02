Το «χρυσό» και… άγνωστο πακέτο αμοιβών που εισέπραξε η Λαγκάρντ

Περισσότερο από 50% υψηλότερες από τον δηλωμένο μισθό της, είναι οι συνολικές αποδοχές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύμφωνα με ανάλυση των Financial Times, η επικεφαλής της νομισματικής αρχής της Ευρώπης έλαβε συνολικά περίπου 726.000 ευρώ το 2024, ποσό κατά περίπου 56% υψηλότερο από τον «βασικό» μισθό των 466.000 ευρώ που γνωστοποιείται στην ετήσια έκθεση της ΕΚΤ.

Αυτό σημαίνει ότιπαίρνει σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Federal Reserve), Τζέι Πάουελ, του οποίου ο μισθός καθορίζεται από την ομοσπονδιακή νομοθεσία των ΗΠΑ και επί του παρόντος ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στα 203.000 δολάρια (172.720 ευρώ).

Αν και οι συνολικές αποδοχές της είναι «συγκρατημένες» σε σύγκριση με εκείνες των διευθυνόντων συμβούλων μεγάλων εταιρειών της ΕΕ, η ανάλυση αποκαλύπτει πόσο περιορισμένη παραμένει η δημοσιοποίηση των αμοιβών στην ΕΚΤ.

Η ΕΚΤ δεν υπόκειται στους ίδιους αυστηρούς κανόνες με τις εισηγμένες εταιρείες στο μπλοκ, οι οποίοι επιβάλλουν την παροχή μιας «πλήρους και αξιόπιστης εικόνας της αμοιβής» κάθε μέλους της διοίκησής τους.

Ο Φάμπιο ντε Μάσι, ευρωβουλευτής και πρόεδρος του γερμανικού λαϊκιστικού αριστερού κόμματος BSW, δήλωσε ότι είναι «σκανδαλώδες» το γεγονός ότι ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Κρίστιαν Ζέβινγκ, «παρέχει στο κοινό πιο αναλυτικές πληροφορίες για τις αποδοχές του απ’ ό,τι η κυρία Λαγκάρντ». Ο Ζέβινγκ έλαβε 9,8 εκατ. ευρώ το 2024.

Ο ντε Μάσι κάλεσε την ΕΚΤ να υιοθετήσει αντίστοιχα πρότυπα με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη δημοσιοποίηση των αμοιβών στις εισηγμένες εταιρείες. «Η πρόεδρος της ΕΚΤ και η πιο ακριβοπληρωμένη αξιωματούχος της ΕΕ θα πρέπει να αποτελεί το χρυσό πρότυπο λογοδοσίας», δήλωσε.

Ο βασικός μισθός της Λαγκάρντ και μόνο την καθιστά την πιο ακριβοπληρωμένη αξιωματούχο στην ΕΕ. Οι ετήσιες βασικές αποδοχές της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, είναι κατά 21% χαμηλότερες.

Πέραν του βασικού μισθού της, η Λαγκάρντ λαμβάνει, εκτιμώμενες πρόσθετες παροχές ύψους 135.000 ευρώ για στέγαση και άλλες δαπάνες. Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν παρέχει ατομική δημοσιοποίηση των πρόσθετων παροχών των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Η Λαγκάρντ κερδίζει επίσης κατ’ εκτίμηση 125.000 ευρώ για τη θέση της ως ενός από τα 18 μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (Bank for International Settlements – BIS), γνωστής ως «η τράπεζα των κεντρικών τραπεζών».

Η ετήσια έκθεση της ΕΚΤ δεν αναφέρεται στις αποδοχές της Λαγκάρντ από την BIS. Η ίδια η BIS δημοσιοποιεί μόνο συγκεντρωτικά στοιχεία αμοιβών για όλα τα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου. Ο Πάουελ δεν αμείφθηκε για τον ρόλο του στο διοικητικό συμβούλιο της BIS λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας που απαγορεύει σε αξιωματούχους να λαμβάνουν αμοιβές από μη αμερικανικούς οργανισμούς, ανέφερε η Fed στους FT.

Λόγω έλλειψης αναλυτικών και ενοποιημένων στοιχείων, οι υπολογισμοί των FT βασίζονται στις ετήσιες εκθέσεις τόσο της ΕΚΤ όσο και της BIS, καθώς και σε τεχνικό έγγραφο που καθορίζει τους «όρους και προϋποθέσεις» των αποδοχών των ανώτατων αξιωματούχων της ΕΚΤ. Η εκτίμηση δεν περιλαμβάνει τις εισφορές της ΕΚΤ στη σύνταξη της Λαγκάρντ, ούτε το κόστος του προγράμματος υγείας και των ασφαλίσεών της, λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων.

Οι FT κοινοποίησαν λεπτομερώς στην ΕΚΤ τη μεθοδολογία, τις παραδοχές και τα αποτελέσματα των υπολογισμών τους. Η ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει την ανάλυση, αλλά ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο μισθός της προέδρου καθορίστηκε από επιτροπή αμοιβών και το Διοικητικό Συμβούλιο «κατά την ίδρυση της ΕΚΤ», το 1998. «Η μόνη αλλαγή στον μισθό έκτοτε, για όλους τους προέδρους, ήταν η ετήσια μισθολογική αναπροσαρμογή που εφαρμόζεται σε όλο το προσωπικό της ΕΚΤ», ανέφερε.

Η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων της «είναι ευθυγραμμισμένη με εκείνη πολλών άλλων διεθνών δημόσιων θεσμών», προσθέτοντας ότι «έχει αυξήσει το επίπεδο διαφάνειας με την πάροδο του χρόνου». Η BIS αρνήθηκε να σχολιάσει.

Εξαιτίας των πρόσθετων εφάπαξ πληρωμών και πιθανών μεταβατικών αποζημιώσεων για τα δύο έτη μετά τη λήξη της θητείας της —οι οποίες θα εξαρτηθούν από τον επόμενο ρόλο της— η Λαγκάρντ μπορεί να αναμένει συνολικές απολαβές έως και 6,5 εκατ. ευρώ για τα οκτώ έτη της ως πρόεδρος της ΕΚΤ, που αντιστοιχούν σε περίπου 810.000 ευρώ ανά έτος.

Από το 2030, μπορεί να αναμένει ετήσια σύνταξη ύψους περίπου 178.000 ευρώ από την ΕΚΤ, σύμφωνα με την ανάλυση των Financial Times.

Διαβάστε επίσης:

Ανεργία: Υποχώρησε στο 8,2% στην Ελλάδα τον Νοέμβριο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου

Στεγαστικό: Κοινοτικά λεφτά υπάρχουν αλλά κινδυνεύουν να μείνουν στα συρτάρια – Γιατί δεν λειτουργούν τα προγράμματα «Σπίτι μου»