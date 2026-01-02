search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 10:59
search
MENU CLOSE
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

02.01.2026 09:00

Στεγαστικό: Κοινοτικά λεφτά υπάρχουν αλλά κινδυνεύουν να μείνουν στα συρτάρια – Γιατί δεν λειτουργούν τα προγράμματα «Σπίτι μου»

02.01.2026 09:00
akinita-new

Την ώρα που η στέγη μετατρέπεται σε πολυτέλεια για ολοένα και περισσότερα νοικοκυριά, το ελληνικό κράτος φαίνεται να παίζει ένα παράδοξο –και επικίνδυνο– παιχνίδι: διαθέτει ευρωπαϊκούς πόρους δισεκατομμυρίων, αλλά αδυνατεί να τους διοχετεύσει εκεί όπου πραγματικά χρειάζονται. Το αποτέλεσμα είναι μια στεγαστική κρίση που βαθαίνει και, ταυτόχρονα, κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης που απειλούνται με… αχρηστία.

Τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ και με ορίζοντα ολοκλήρωσης το καλοκαίρι του 2026, υποτίθεται ότι θα λειτουργούσαν ως ανάχωμα στην εκρηκτική άνοδο του κόστους στέγασης. Στην πράξη, όμως, κινδυνεύουν να εξελιχθούν σε χαρακτηριστικό παράδειγμα κακού σχεδιασμού, με τραπεζικές εκτιμήσεις να μιλούν ήδη για έως και 800 εκατ. ευρώ που μπορεί να μείνουν αδιάθετα.

Στο «Σπίτι μου ΙΙ» το πρόβλημα δεν είναι η ζήτηση – είναι η πραγματικότητα της αγοράς. Χιλιάδες εγκρίσεις στεγαστικών δανείων δίνονται σε νέους έως 50 ετών, όμως σκοντάφτουν σε μια αγορά όπου τα κατάλληλα ακίνητα είναι λίγα και ακριβά. Το κράτος επιδοτεί το επιτόκιο, αλλά δεν μπορεί να επιδοτήσει τη… διαθεσιμότητα. Έτσι, η απορρόφηση μένει καθηλωμένη κάτω από το 65%, ενώ κάθε «βελτίωση» των όρων απλώς αυξάνει τον αριθμό των εγκρίσεων που δεν οδηγούν ποτέ σε αγορά.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι τράπεζες ζητούν πιο γενναίες αλλαγές, όπως χαλάρωση των κριτηρίων παλαιότητας των ακινήτων. Με απλά λόγια: αν δεν προσαρμοστεί το πρόγραμμα στην πραγματική εικόνα της αγοράς, τα χρήματα θα μείνουν στα χαρτιά και οι δικαιούχοι στα ενοίκια.

Ακόμη πιο αποκαλυπτική είναι η εικόνα στο «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου». Ένα πρόγραμμα με άτοκα δάνεια έως 25.000 ευρώ, χωρίς αυστηρά ενεργειακά φίλτρα και χωρίς τραπεζικά έξοδα, θα περίμενε κανείς να γνωρίσει απογείωση. Αντί γι’ αυτό, από τα 400 εκατ. ευρώ έχει κινηθεί μόνο ένα μικρό κλάσμα. Εδώ το πρόβλημα αντιστρέφεται: η προσφορά υπάρχει, αλλά η ζήτηση όχι.

Οι λόγοι είναι πολιτικά και κοινωνικά αποκαλυπτικοί. Οι ιδιοκτήτες εξακολουθούν να προτιμούν «ζεστό» χρήμα και επιδοτήσεις, αποφεύγοντας ακόμη και άτοκο δανεισμό. Την ίδια στιγμή, η προβολή του προγράμματος παραμένει υποτονική, σαν να πρόκειται για μια δευτερεύουσα δράση και όχι για κρίσιμο εργαλείο στεγαστικής πολιτικής.

Το τελικό ταμείο προδιαγράφεται απογοητευτικό: 1,5–1,6 δισ. ευρώ στο «Σπίτι μου ΙΙ» και μετά βίας 100 εκατ. ευρώ στο «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου». Με άλλα λόγια, εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κινδυνεύουν να χαθούν, όχι επειδή δεν υπάρχει ανάγκη, αλλά επειδή το κράτος δεν κατάφερε να σχεδιάσει πολιτικές που να «κουμπώνουν» στην κοινωνία.

Και επειδή το Ταμείο Ανάκαμψης δεν συγχωρεί καθυστερήσεις, το δίλημμα είναι ωμό: άμεσος ανασχεδιασμός και ουσιαστικές αλλαγές ή ανακατεύθυνση των πόρων αλλού. Διαφορετικά, η αδυναμία αξιοποίησης των κονδυλίων για τη στέγη θα μείνει ως μνημείο πολιτικής αναποτελεσματικότητας – την ώρα που η στεγαστική ανάγκη φωνάζει.

Διαβάστε επίσης:

ΕΦΚΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την παραγραφή χρεών στη 5ετία – Τι αλλάζει από το 2026

Πιερρακάκης: «Το 2026 θα είναι χρονιά ευκαιριών για την Ελλάδα με ανάπτυξη, επενδύσεις και τους πολίτες στο επίκεντρο»

Φορολογικές ελαφρύνσεις το 2026 με διαφορετικές ταχύτητες ανά εισόδημα και οικογενειακή κατάσταση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
crans-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ο 17χρονος γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι μεταξύ των νεκρών – Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

will-smith-new
LIFESTYLE

Γουίλ Σμιθ: Μήνυση από βιολιστή για σεξουαλική παρενόχληση

EFIMERIDA_typografeio
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (Video)

remos-aliagas-new
LIFESTYLE

Νίκος Αλιάγας: Πρωτοχρονιά στην Αθήνα και ντουέτο επί σκηνής με τον Αντώνη Ρέμο (Videos)

trump
ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ θα επέμβουν αν το Ιράν καταστείλει βίαια τις διαμαρτυρίες, προειδοποιεί ο Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

pitsilis-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στην ΑΑΔΕ από αύριο ο ΟΠΕΚΕΠΕ - «Κάθε ευρώ να πηγαίνει μόνο σε όσους πράγματι το δικαιούνται»

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 10:59
crans-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ο 17χρονος γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι μεταξύ των νεκρών – Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων

will-smith-new
LIFESTYLE

Γουίλ Σμιθ: Μήνυση από βιολιστή για σεξουαλική παρενόχληση

EFIMERIDA_typografeio
MEDIA

Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Παρασκευής (Video)

1 / 3
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων Αποσύνδεση