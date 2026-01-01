ΕΦΚΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την παραγραφή χρεών στη 5ετία – Τι αλλάζει από το 2026



Σε μια κίνηση που στοχεύει στην εναρμόνιση των ασφαλιστικών κανόνων με τους φορολογικούς, ο e-ΕΦΚΑ προετοιμάζεται για μια κομβική αλλαγή: από την 1η Ιανουαρίου 2026, ο χρόνος παραγραφής των νέων οφειλών μειώνεται δραστικά στα 5 έτη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να δώσει «ανάσα» σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις, θέτοντας παράλληλα τη διοίκηση προ των ευθυνών της για ταχύτερη βεβαίωση των χρεών.

Το Νέο Πλαίσιο και οι Μεταβατικές Περίοδοι

Με βάση τη νομοθεσία (ν. 4997/2022), η παραγραφή των αξιώσεων του ΕΦΚΑ για μη καταβληθείσες εισφορές έχει ήδη υποχωρήσει από τα 20 έτη στα 10. Ωστόσο, το επόμενο μεγάλο βήμα θα γίνει το 2026. Συγκεκριμένα:

• Οφειλές έως 31/12/2025: Παραμένουν υπό το καθεστώς της 10ετούς παραγραφής.

• Οφειλές από 1/1/2026 και μετά: Θα υπόκεινται σε 5ετή παραγραφή. Για παράδειγμα, μια οφειλή που θα γεννηθεί εντός του 2026 και δεν θα βεβαιωθεί εγκαίρως από τον Φορέα, θα παραγραφεί την 1η Ιανουαρίου 2032.

Η αλλαγή αυτή αφορά οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Εάν ο ΕΦΚΑ κοινοποιήσει ατομική ειδοποίηση ή προβεί σε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης (π.χ. κατάσχεση), ο χρόνος παραγραφής «παγώνει» ή ξεκινά εκ νέου.

Τα Νούμερα των Οφειλετών: Ποιοι και Πόσα Χρωστούν

Η σημασία του νέου πλαισίου αποτυπώνεται στα εφιαλτικά στοιχεία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση (γ’ τρίμηνο 2025):

• Συνολικό Χρέος: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν εκτοξευθεί στα 50,68 δισ. ευρώ.

• Πλήθος Οφειλετών: Περίπου 2,2 εκατομμύρια ΑΦΜ (μητρώα οφειλετών) εμφανίζονται να χρωστούν στον Φορέα.

• Η «Ακτινογραφία» των Χρεών: * Το 74% των οφειλετών (περίπου 1,6 εκατ. άτομα) έχουν μικρές οφειλές έως 15.000 ευρώ.

• Αντίθετα, μόλις 2.904 μεγάλοι οφειλέτες (με χρέη άνω του 1 εκατ. ευρώ έκαστος) συγκεντρώνουν το 24,2% του συνολικού χρέους.

Απο το 2026 πλέον η μείωση στην 5ετία περιορίζει το διάστημα που ένας πολίτης παραμένει «όμηρος» παλαιών χρεών που η διοίκηση αμέλησε να αναζητήσει. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν: η παραγραφή δεν είναι αυτόματη για όλους. Απαιτείται προσοχή, καθώς για χρέη προ του 2026 ισχύει ακόμα η 10ετία, ενώ η παραγραφή των εισφορών δεν σημαίνει απαραίτητα και «δωρεάν» ασφαλιστικό χρόνο για σύνταξη, εκτός αν ο ασφαλισμένος επιλέξει να τις καταβάλει οικειοθελώς.

