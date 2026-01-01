Φορολογικές ελαφρύνσεις το 2026 με διαφορετικές ταχύτητες ανά εισόδημα και οικογενειακή κατάσταση

Από το 2026 τίθεται σε εφαρμογή η νέα ενιαία φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία, η οποία οδηγεί σε αυξήσεις καθαρών αποδοχών για μέρος των εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Η επίδραση των αλλαγών δεν είναι οριζόντια, καθώς το όφελος διαφοροποιείται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία και την ύπαρξη εξαρτώμενων τέκνων.

Με την καταβολή του μισθού Ιανουαρίου, αυξημένα καθαρά ποσά θα δουν όσοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα άνω των 10.000 ευρώ, δηλαδή εργαζόμενοι με καθαρές μηνιαίες αποδοχές περίπου 700–800 ευρώ και πάνω. Η αύξηση προκύπτει από τη μείωση της παρακράτησης φόρου εισοδήματος, η οποία ενσωματώνεται απευθείας στη μισθοδοσία.

Αντίθετα, φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδημα κάτω από 10.000 ευρώ δεν αναμένεται να δουν διαφοροποίηση στα καθαρά τους έσοδα, καθώς η φορολογική τους επιβάρυνση ήταν ήδη μηδενική ή ιδιαίτερα χαμηλή και δεν επηρεάζεται από τις νέες κλίμακες.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι όσο αυξάνεται το εισόδημα και όσο περισσότερα είναι τα εξαρτώμενα τέκνα, τόσο μεγαλύτερη είναι και η φορολογική ελάφρυνση. Ενδεικτικά, εργαζόμενος 25 ετών στον κλάδο της εστίασης με καθαρές αποδοχές 1.250 ευρώ τον μήνα εμφανίζει μηνιαία αύξηση 177 ευρώ και ετήσιο όφελος περίπου 2.480 ευρώ. Μισθωτός με δύο παιδιά και καθαρό μισθό 1.776 ευρώ θα δει αύξηση 86 ευρώ τον μήνα, ενώ τρίτεκνος εργαζόμενος με 1.291 ευρώ καθαρά ωφελείται κατά 93 ευρώ μηνιαίως.

Στις υψηλότερες κλίμακες, τα ποσά γίνονται αισθητά μεγαλύτερα. Πολύτεκνος εργαζόμενος με καθαρές αποδοχές 1.800 ευρώ εμφανίζει συνολικό ετήσιο όφελος 4.100 ευρώ, ενώ στέλεχος επιχείρησης χωρίς παιδιά με 2.580 ευρώ καθαρά θα δει αύξηση περίπου 1.100 ευρώ τον χρόνο. Αντίθετα, εργαζόμενος χωρίς παιδιά με καθαρές αποδοχές 980 ευρώ τον μήνα θα έχει αύξηση μόλις 7 ευρώ, ενώ με 1.000 ευρώ καθαρά η μηνιαία αύξηση διαμορφώνεται σε περίπου 12 ευρώ.

Ιδιαίτερη διαφοροποίηση καταγράφεται και ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων. Για παράδειγμα, εργαζόμενος με δύο παιδιά και μισθό 1.500 ευρώ εμφανίζει αύξηση άνω των 70 ευρώ τον μήνα, ενώ με τέσσερα παιδιά και αποδοχές 2.000 ευρώ η μηνιαία ενίσχυση ξεπερνά τα 200 ευρώ. Σε ετήσια βάση, εργαζόμενος με τέσσερα παιδιά και εισόδημα 30.000 ευρώ εμφανίζει συνολικό όφελος άνω των 4.000 ευρώ.

Η νέα φορολογική κλίμακα προβλέπει μειώσεις συντελεστών σε όλα τα βασικά εισοδηματικά κλιμάκια, με πρόσθετες μειώσεις για φορολογούμενους με εξαρτώμενα τέκνα. Παράλληλα, ειδικές ρυθμίσεις ισχύουν για νέους έως 25 ετών, για τους οποίους μηδενίζεται η φορολόγηση στα πρώτα εισοδηματικά κλιμάκια, καθώς και για την ηλικιακή ομάδα 26–30 ετών, όπου προβλέπεται σημαντική μείωση του βασικού συντελεστή.

Συνολικά, η εφαρμογή της νέας κλίμακας οδηγεί σε διαφοροποιημένο αποτέλεσμα στα καθαρά εισοδήματα. Οι αυξήσεις είναι αισθητές σε μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα και σε οικογένειες με παιδιά, ενώ για χαμηλόμισθους κάτω από το όριο των 10.000 ευρώ δεν προκύπτει μεταβολή. Η πλήρης εικόνα των αλλαγών θα αποτυπωθεί στα εκκαθαριστικά και στις μισθοδοσίες του 2026, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη διαφορετική κατανομή των φοροελαφρύνσεων.

Διαβάστε επίσης:

Μπάλωμα με επιστροφή ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς της περιφέρειας

Αυξήσεις στο νερό με την αρχή της χρονιάς – Τι ισχύει με τα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ από 1η Ιανουαρίου 2026

Βουνό οι φορολογικές υποχρεώσεις στο τέλος του έτους: Τι πρέπει να πληρωθεί και να δηλωθεί έως αύριο