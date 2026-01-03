Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες χρειάζονται στήριξη και όχι διαγραφή των κόπων τους

Η κυβέρνηση της ΝΔ προχωρά αυτές τις ημέρες στην υλοποίηση του απαράδεκτου νόμου για τις διαγραφές. Πρόκειται για ένα άδικο και ταξικό μέτρο που αφορά όλους τους φοιτητές, ιδιαίτερα όσους εργάζονται παράλληλα με τις σπουδές τους, ποσοστό που πλέον φτάνει το 50%.

Σε όλη τη χώρα δεκάδες φοιτητικοί σύλλογοι, φοιτητές και φοιτήτριες από κοινού με την Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά και πανεπιστημιακούς καθηγητές, έχουν εκφράσει την εναντίωσή τους κι έχουν οργανώσει τον αγώνα τους όλο αυτό το διάστημα ξεσκεπάζοντας κι αποδομώντας τα επιχειρήματα της κυβέρνησης περί «εκκαθάρισης καταλόγων» και «αιωνίων φοιτητών». Δεν βρέθηκε ούτε ένας Φοιτητικός Σύλλογος, Σύλλογος ΔΕΠ ή εργαζομένων που να τοποθετηθεί υπέρ του νόμου.

Η ίδια η πραγματικότητα διαψεύδει την κυβέρνηση. Οι λίστες με τους διαγραφέντες που δημοσιεύονται αυτές τις μέρες είναι αποκαλυπτικές, αφού περιλαμβάνουν δεκάδες ονόματα νέων ανθρώπων, ενεργών φοιτητών που παλεύουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Τα παραδείγματα είναι εκατοντάδες με χαρακτηριστικότερο ίσως τη φοιτήτρια Μαθηματικού της οποίας απορρίφθηκε μέχρι και η αίτηση παράτασης, ενώ ήταν έγκυος δύο φορές τα τελευταία χρόνια!

Μάλιστα η κυβέρνηση, με την ουσιαστική συμφωνία διαφόρων πρόθυμων, όπως το ΠΑΣΟΚ, που «πίνουν νερό» στο όνομα των κατευθύνσεων της ΕΕ, προχωρά στην υλοποίηση του νόμου χωρίς να έχει πάρει ούτε ένα μέτρο για τη στήριξη που χρειάζονται οι φοιτητές για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. Αντίθετα, αποκαλύπτεται για μια ακόμη φορά η πραγματική στόχευση, δηλαδή η διαμόρφωση πελατείας για τα ιδιωτικά κολλέγια – πανεπιστήμια, η πιο γρήγορη και άμεση τροφοδότηση των επιχειρηματικών ομίλων με φθηνό κι ευέλικτο εργατικό και επιστημονικό δυναμικό.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ομολογεί ότι θα προκύψουν «σημαντικά οφέλη ως προς τους δείκτες αξιολόγησης». Αντί δηλαδή να προσλάβουν καθηγητές για να μειωθεί η αναλογία φοιτητών – καθηγητών, προχωρούν στη διαγραφή χιλιάδων φοιτητών! Στόχος, λοιπόν, της πολιτικής τής κυβέρνησης δεν είναι η στήριξη των φοιτητών για την έγκαιρη ολοκλήρωση των σπουδών τους, αλλά η προώθηση των κριτηρίων της επιχειρηματικής λειτουργίας των Πανεπιστημίων, όπως αυτά περιλαμβάνονται στους δείκτες αξιολόγησης της ΕΕ. Για χάρη των κερδών διαγράφουν τους κόπους χιλιάδων νέων ανθρώπων και των οικογενειών τους.

Ταυτόχρονα, το υπαρκτό φαινόμενο παράτασης των σπουδών δεν οφείλεται, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, σε κάποια «τεμπελιά» και «ασυνέπεια». Η αλήθεια είναι ότι οι φοιτητές αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια στην προσπάθειά τους να σπουδάσουν, με κύρια αιτία ότι η Παιδεία αποτελεί εμπόρευμα, ότι το Πανεπιστήμιο «κοιτά τους φοιτητές στην τσέπη» ως πελάτες. Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους αντιμετωπίζουν το τεράστιο κόστος ζωής και σπουδών, την υποβαθμισμένη και εμπορευματοποιημένη φοιτητική μέριμνα, τις τεράστιες ελλείψεις καθηγητών, υποδομών, εξοπλισμού. Σε αυτή τη βάση, δε λείπουν φαινόμενα με φοιτητές να καταγγέλλουν ότι καθυστερούν τις σπουδές του επειδή «δεν χωράνε» σε εργαστήρια, θέσεις πρακτικών και πτυχιακής εργασίας. Σε όλα αυτά προστίθεται η προσπάθεια να «ταιριάξουν» τις σπουδές με την παράλληλη εργασία, αφού τα λεφτά της οικογένειας δεν φτάνουν ούτε μέχρι τα μέσα του μήνα.

Τα μέλη της ΚΝΕ βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή μπροστά στην οργάνωση της πάλης ενάντια στον άδικο αυτό νόμο. Σε αυτόν τον αγώνα οι φοιτητές και οι φοιτήτριες έχουν καταφέρει πολλά που δεν ήταν καθόλου δεδομένα.

Πολλοί φοιτητές κατάφεραν να πάρουν παράταση σπουδών, χιλιάδες αιτήσεις να γίνουν δεκτές, ακόμα και κόντρα στα απαράδεκτα κριτήρια – «κόφτες», με τη στήριξη από τους διοικητικούς υπαλλήλους των ΑΕΙ και καθηγητές. Συνελεύσεις Τμημάτων πήραν απόφαση να μην αποστείλουν πίνακα φοιτητών προς διαγραφή στο Υπουργείο Παιδείας. Με τους αποκλεισμούς Φοιτητικών Συλλόγων στις Γραμματείες Σχολών και Τμημάτων σε όλη την Ελλάδα μπήκαν εμπόδια στην προσπάθεια υλοποίησης του νόμου, όπως στο Πανεπιστήμιο του Βόλου, όπου κυβέρνηση και διοίκηση κάλεσαν τα ΜΑΤ και εισαγγελέα ενάντια στις κινητοποιήσεις των φοιτητών. Σε πολλά Ιδρύματα, όπως στο ΕΚΠΑ, εξασφαλίστηκε η πραγματοποίηση έκτακτης εμβόλιμης εξεταστικής, κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης να τη βγάλει παράνομη, πραγματοποιήθηκαν δεκάδες μαθήματα αλληλεγγύης από Φοιτητικούς Συλλόγους.

Τώρα αυτός ο μεγάλος αγώνας μπορεί και πρέπει να συνεχιστεί για να ακυρωθεί ο απαράδεκτος νόμος. Να γενικευτεί και να δυναμώσει η οργάνωση της πάλης, για ένα πανεπιστήμιο που θα ανταποκρίνεται πραγματικά στις σύγχρονες ανάγκες των φοιτητών κι όχι στα κέρδη των λίγων και στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων.

*Η Όλγα Μοίραλη είναι φοιτήτρια Νομικής ΕΚΠΑ, μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ

