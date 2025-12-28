search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Αντριάνα Βασιλά ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΒΑΣΙΛΑ

28.12.2025 07:00

Τουρισμός δύο ταχυτήτων – Το ρεκόρ εσόδων και ο φόβος των γιορτών

28.12.2025 07:00
acropoli touristes 43- new

Γράφει η Αντριάνα Βασιλά

Ο ελληνικός τουρισμός το 2025 θυμίζει ένα νόμισμα με δύο εντελώς διαφορετικές όψεις. Από τη μία πλευρά, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η χρονιά κλείνει με ιστορικό ρεκόρ εσόδων, ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο ορόσημο και επιβεβαιώνοντας τη θέση της Ελλάδας ως παγκόσμιου ηγέτη στον κλάδο.

Από την άλλη πλευρά, η «βαριά βιομηχανία» της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο φρένο: την απειλή των αγροτικών κινητοποιήσεων, που κινδυνεύουν να τινάξουν στον αέρα τη χριστουγεννιάτικη περίοδο.

Η χρυσή χρονιά των ρεκόρ

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και των τουριστικών φορέων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο που ξεπερνά τις προσδοκίες, τροφοδοτούμενες από την επιμήκυνση της περιόδου και την αύξηση της μέσης δαπάνης ανά επισκέπτη.

Η Ελλάδα κατάφερε να προσελκύσει εκατομμύρια τουρίστες, ενισχύοντας τα κρατικά ταμεία και δίνοντας μια σημαντική «ανάσα» στην εθνική οικονομία. Ωστόσο, αυτή η επιτυχία μοιάζει να απέχει πολύ από την πραγματικότητα που βιώνουν οι ξενοδόχοι και οι επαγγελματίες των ορεινών προορισμών τις τελευταίες ημέρες.

Το φάσμα των ακυρώσεων λόγω μπλόκων

Ενώ τα καταλύματα σε προορισμούς όπως το Πήλιο, η Ήπειρος και η ορεινή Αρκαδία εμφάνιζαν πληρότητες που άγγιζαν το 90% για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, το κλίμα άλλαξε απότομα.

Η ανακοίνωση των αγροτών για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και το στήσιμο μπλόκων στις εθνικές οδούς αμέσως μετά τις γιορτές – ή ακόμα και κατά τη διάρκειά τους – προκάλεσε ένα πρώτο κύμα ανησυχίας.

Οι τουριστικοί πράκτορες κάνουν λόγο για «κραυγή αγωνίας» από τους ιδιοκτήτες μικρών ξενώνων, οι οποίοι βλέπουν το τηλέφωνο να χτυπά πλέον μόνο για ακυρώσεις.

Οι ταξιδιώτες, φοβούμενοι ότι θα εγκλωβιστούν στους οδικούς άξονες ή ότι δεν θα μπορέσουν να προσεγγίσουν τους προορισμούς τους, επιλέγουν την ασφάλεια του σπιτιού τους ή στρέφονται σε λύσεις του εξωτερικού.

«Είναι τραγικό να έχουμε το προϊόν και τη ζήτηση, αλλά να χάνουμε το εισόδημα λόγω της κοινωνικής αναταραχής», αναφέρει χαρακτηριστικά εκπρόσωπος του κλάδου.

Η σύγκρουση δύο κρίσεων

Η κατάσταση αυτή αναδεικνύει μια βαθιά εσωτερική σύγκρουση. Οι αγρότες, πνιγμένοι από το κόστος παραγωγής και την ακρίβεια, θεωρούν τον δρόμο ως το μόνο μέσο πίεσης προς την κυβέρνηση. Από την άλλη, οι επαγγελματίες του τουρισμού, που περιμένουν τις 15 ημέρες των γιορτών για να καλύψουν τις υποχρεώσεις ολόκληρου του χειμώνα, βρίσκονται «όμηροι» μιας κατάστασης που δεν μπορούν να ελέγξουν.

Η κυβέρνηση καλείται να παρέμβει άμεσα ώστε να βρεθεί μια χρυσή τομή, προτού η χριστουγεννιάτικη περίοδος καταγραφεί ως μια μεγάλη οικονομική απώλεια.

Το ρεκόρ των εσόδων του καλοκαιριού δεν αρκεί για να στηρίξει την τοπική οικονομία της υπαίθρου, αν ο χειμερινός τουρισμός δεχθεί αυτό το καίριο πλήγμα. Η αγωνία κορυφώνεται, καθώς οι επόμενες ώρες θα κρίνουν αν το «θαύμα» του τουρισμού θα έχει μια πικρή επίγευση στο κλείσιμο του έτους.

