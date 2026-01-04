Χατζηνικολαου για Παπαδάκη: «Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

Με μια συγκινητική ανάρτηση και μια φωτογραφία μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Νίκος Χατζηνικολάου είπε το δικό του «αντίο» στον γνωστό δημοσιογράφο που πέθανε το απόγευμα της Κυριακής.

«Αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση,με μεγάλη στενοχώρια.Εφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες,μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας,αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!», αναφέρει ο Νίκος Χατζηνικολάου.

