search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 21:12
search
MENU CLOSE
MEDIA

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.01.2026 20:53

Χατζηνικολαου για Παπαδάκη: «Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

04.01.2026 20:53
xatzinikolaouPapadakis

Με μια συγκινητική ανάρτηση και μια φωτογραφία μαζί με τον Γιώργο Παπαδάκη, ο Νίκος Χατζηνικολάου είπε το δικό του «αντίο» στον γνωστό δημοσιογράφο που πέθανε το απόγευμα της Κυριακής.

«Αγαπημένε φίλε σε αποχαιρετώ με μεγάλη συγκίνηση,με μεγάλη στενοχώρια.Εφυγες τώρα που επιτέλους θα ζούσες,μετά από τόσες δεκαετίες σκληρής δουλειάς… Αφήνεις πίσω σου μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας,αλλά και ανθρωπιάς! Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ!», αναφέρει ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: Το «αντίο» του καναλιού στον Γιώργο Παπαδάκη

Σεμίνα Διγενή για Γιώργο Παπαδάκη: Οι «ζωντανές συνδέσεις» μας δεν θα τελειώσουν ποτέ

Γιώργος Παπαδάκης: Η μακρά διαδρομή στη δημοσιογραφία μέχρι την καταξίωση και τη σφραγίδα στην τηλεόραση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rubio-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ… πετάει στον Ρούμπιο την «καυτή πατάτα» της «προσωρινής διαχείρισης» της Βενεζουέλας

xatzinikolaouPapadakis
MEDIA

Χατζηνικολαου για Παπαδάκη: «Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

papadakis-giorgos-new
MEDIA

ΑΝΤ1: Το «αντίο» του καναλιού στον Γιώργο Παπαδάκη

kerakia-kallergi-montana
ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Τραγικό φινάλε, ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη

zoi konstantopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τη σύγκλιση της Βουλής ζητά η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Αναφορά και στο μπλακ άουτ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

dimarxoi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο διαμαρτυρίας 5 μεγάλων δήμων για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

papacharalampous-new
LIFESTYLE

Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Ας μη μου φέρει τίποτα το 2026, αλλά να μη μου πάρει κιόλας»

kapodistrias 44- new (1)
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Θα μπορούσε να σταθεί σε διεθνή κινηματογραφικά φόρουμ; Η τύχη του σε Όσκαρ, Κάννες, Βερολίνο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026 21:09
rubio-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ… πετάει στον Ρούμπιο την «καυτή πατάτα» της «προσωρινής διαχείρισης» της Βενεζουέλας

xatzinikolaouPapadakis
MEDIA

Χατζηνικολαου για Παπαδάκη: «Όσοι σε γνωρίσαμε και εργαστήκαμε μαζί σου δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ»

papadakis-giorgos-new
MEDIA

ΑΝΤ1: Το «αντίο» του καναλιού στον Γιώργο Παπαδάκη

1 / 3