Ο Δούκας κερδίζει την αποδοχή των πολιτών στον Δήμο Αθηναίων – Τι δείχνει δημοσκόπηση της Interview

Θετική εικόνα, η οποία με την πάροδο του χρόνου, κερδίζει επιπλέον έδαφος, φαίνεται πως αποκτούν οι πολίτες του Δήμου Αθηναίων για την δημοτική αρχή.

Ο Χάρης Δούκας σταδιακά δείχνει πως κερδίζει την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των κατοίκων της πρωτεύουσας, όπως τουλάχιστον αναδεικνύει η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Politic.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αξιολόγηση του έργου της δημοτικής αρχής, όπου το ποσοστό των θετικών γνωμών ανέρχεται στο 37,2%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 που ήταν στο 29%.

Στο ερώτημα ποια προβλήματα θεωρούν πως χρειάζονται περαιτέρω δουλειά για να λυθούν, το 20% εστιάζει στα πεζοδρόμια που το έχουν ως το Νο1 πρόβλημα, ενώ ακολουθεί με 19,4% η καθαριότητα και με 19,2% η στάθμευση, ενώ με 15% ακολουθεί το κυκλοφοριακό. Στο τελευταίο ωστόσο δηλώνουν πως είναι το πρώτο ζήτημα που θέλουν να λυθεί.

Σε επιμέρους ζητήματα πολιτικής, οι πολίτες εμφανίζονται γενικά θετικοί. Για παράδειγμα, η ανανέωση του στόλου των οχημάτων καθαριότητας και δημοτικών υπηρεσιών συγκεντρώνει μεγάλη αποδοχή, με το 87,7% να δηλώνει σύμφωνο με την παραλαβή των νέων οχημάτων.

Παράλληλα, η δημιουργία νέων υποδομών στάθμευσης, όπως το γκαράζ στην Κοτζιά, θεωρείται θετική από το 73,1% των πολιτών.

Θετική είναι και η εικόνα σε πιο «ήπιες» παρεμβάσεις, όπως ο φετινός εορταστικός στολισμός.

Ένα από τα συν της δημοτικής αρχής είναι και η επικοινωνία με τους δημότες.

Επίσης, το 60,1% των πολιτών δηλώνει ότι θα επιθυμούσε πιο ενεργή συμμετοχή σε δράσεις και διαβουλεύσεις του Δήμου Αθηναίων, δείχνοντας πως θέλει να είναι πιο ενεργός στα ζητήματα της πόλης.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

Κωνσταντέλλος: «Δεν επιτρέπεται σε μια Eυρωπαϊκή χώρα να “σβήνει” o εναέριος χώρος της» (Video)