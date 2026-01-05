search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:37
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.01.2026 10:58

Ο Δούκας κερδίζει την αποδοχή των πολιτών στον Δήμο Αθηναίων – Τι δείχνει δημοσκόπηση της Interview

05.01.2026 10:58
doukas-3435

Θετική εικόνα, η οποία με την πάροδο του χρόνου, κερδίζει επιπλέον έδαφος, φαίνεται πως αποκτούν οι πολίτες του Δήμου Αθηναίων για την δημοτική αρχή.

Ο Χάρης Δούκας σταδιακά δείχνει πως κερδίζει την εμπιστοσύνη και την αποδοχή των κατοίκων της πρωτεύουσας, όπως τουλάχιστον αναδεικνύει η δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό του Politic.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η αξιολόγηση του έργου της δημοτικής αρχής, όπου το ποσοστό των θετικών γνωμών ανέρχεται στο 37,2%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο σε σχέση με τον Απρίλιο του 2025 που ήταν στο 29%.

Στο ερώτημα ποια προβλήματα θεωρούν πως χρειάζονται περαιτέρω δουλειά για να λυθούν, το 20% εστιάζει στα πεζοδρόμια που το έχουν ως το Νο1 πρόβλημα, ενώ ακολουθεί με 19,4% η καθαριότητα και με 19,2% η στάθμευση, ενώ με 15% ακολουθεί το κυκλοφοριακό. Στο τελευταίο ωστόσο δηλώνουν πως είναι το πρώτο ζήτημα που θέλουν να λυθεί.

Σε επιμέρους ζητήματα πολιτικής, οι πολίτες εμφανίζονται γενικά θετικοί. Για παράδειγμα, η ανανέωση του στόλου των οχημάτων καθαριότητας και δημοτικών υπηρεσιών συγκεντρώνει μεγάλη αποδοχή, με το 87,7% να δηλώνει σύμφωνο με την παραλαβή των νέων οχημάτων.

Παράλληλα, η δημιουργία νέων υποδομών στάθμευσης, όπως το γκαράζ στην Κοτζιά, θεωρείται θετική από το 73,1% των πολιτών.

Θετική είναι και η εικόνα σε πιο «ήπιες» παρεμβάσεις, όπως ο φετινός εορταστικός στολισμός.

Ένα από τα συν της δημοτικής αρχής είναι και η επικοινωνία με τους δημότες.

Επίσης, το 60,1% των πολιτών δηλώνει ότι θα επιθυμούσε πιο ενεργή συμμετοχή σε δράσεις και διαβουλεύσεις του Δήμου Αθηναίων, δείχνοντας πως θέλει να είναι πιο ενεργός στα ζητήματα της πόλης.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 67χρονου που οδηγούσε με σκύλο δεμένο έξω από το αυτοκίνητο, κρατώντας τον από το λουρί!

Ηράκλειο: Έβαλε φωτιά στο σπίτι της και προκάλεσε φθορές σε δύο οχήματα

Κωνσταντέλλος: «Δεν επιτρέπεται σε μια Eυρωπαϊκή χώρα να “σβήνει” o εναέριος χώρος της» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Brigitte-Macron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Δέκα άτομα κρίθηκαν ένοχα για διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας – Τα fake news ότι γεννήθηκε άντρας και ήταν παιδόφιλη

ruben_amorim_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το «Χ» με τη Λιντς

paris_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τα φαβορί μετά την Ινταλγκό – Η fan του Μαμντάνι, η σύμβουλος του Μελανσόν και ένα «φυτοφάγο ψάρι σε ενυδρείο με καρχαρίες»

tracter-mercosur
ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι η συμφωνία Mercosur που υπογράφει η ΕΕ και γιατί αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν σηκωθεί στο πόδι

tsiaras new
ΕΛΛΑΔΑ

Τσιάρας: Απάντηση στα αιτήματα των αγροτών ένα προς ένα – «Υπάρχουν όρια ανοχής, δεν θα μείνουμε απαθείς θεατές» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

bulgaria-euro-234
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βουλγαρία στο ευρώ: Ας ετοιμαστούμε να ξεχάσουμε τη (φθηνή) χώρα που ξέραμε 

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

xristos pinakas
ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε η γυναίκα που προσπάθησε να αποκαταστήσει έργο τέχνης και... έγινε viral

eleftherios_venizelos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τι σημαίνει πραγματικά η μαζική παρεμβολή στο FIR Αθηνών

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 12:36
Brigitte-Macron-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μπριζίτ Μακρόν: Δέκα άτομα κρίθηκαν ένοχα για διαδικτυακή παρενόχληση της πρώτης κυρίας της Γαλλίας – Τα fake news ότι γεννήθηκε άντρας και ήταν παιδόφιλη

ruben_amorim_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τέλος ο Ρούμπεν Αμορίμ από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά το «Χ» με τη Λιντς

paris_elections_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παρίσι: Τα φαβορί μετά την Ινταλγκό – Η fan του Μαμντάνι, η σύμβουλος του Μελανσόν και ένα «φυτοφάγο ψάρι σε ενυδρείο με καρχαρίες»

1 / 3