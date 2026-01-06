search
ΒΙΒΛΙΟ

Μηνάς Βιντιάδης ΜΗΝΑΣ ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ

06.01.2026 18:05

«Τα Αδημοσίευτα» ενός ανήσυχου ρεπόρτερ

06.01.2026 18:05
vivlio-new

Με τον Νίκο Χασαπόπουλο πάντα μας χώριζαν μερικοί… όροφοι. Εκείνος στο «Βήμα», εγώ στα «ΝΕΑ» συναντιόμασταν μόνο στο ασανσέρ, ανταλλάσσαμε μερικές καθημερινές κουβέντες κι ο καθένας στη δουλειά του.

Διάβαζα όμως τα ρεπορτάζ του, πάντα ανήσυχος και μεθοδικός στο κυνήγι της είδησης αλλά και ριψοκίνδυνος όπως αποδεικνύεται, αφού, κατά τις μαρτυρίες του, κινδύνεψε πολλές φορές και σε κάποιες περιπτώσεις απειλήθηκε η ζωή του για χάρη της είδησης.

Tο νέο βιβλίο του Νίκου Χασαπόπουλου «Τα Αδημοσίευτα» κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα από τις Εκδόσεις MEMENTO. Πρόκειται για μια καταγραφή γεγονότων, συναντήσεων και συνομιλιών που δεν μεταδόθηκαν όταν συνέβησαν και δεν καταγράφηκαν στη δημόσια σφαίρα, παρότι διαμόρφωσαν την πολιτική και διπλωματική πραγματικότητα της χώρας.

Και ποιος δεν θα ήθελε να βρίσκεται εκεί που βρέθηκε ο δημοσιογράφος. Πίσω από τις κλειστές πόρτες της εξουσίας, μέσα στο Πολυτεχνείο στα δραματικά γεγονότα του Νοέμβρη, στις κρίσιμες στιγμές για το μέλλον της Κύπρου, σε σπουδαίες δημοσιογραφικές αποστολές σε όλο τον κόσμο. Και πλάι σε «ιερά τέρατα» της πολιτικής, από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Την έκδοση προλογίζουν ο Γιάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, και ο Παύλος Μαρινάκης, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Το βιβλίο. « Έλεγαν οι παλαιοί ότι κανένας δημοσιογράφος δεν απολύεται για είδηση που δεν έγραψε. Ήταν μια φράση που άκουσα πρώτη φορά όταν άρχισα να εργάζομαι στο Βήμα και μου έμεινε καρφωμένη στο μυαλό», υπογραμμίζει σ’ ένα σημείο του βιβλίου.

Η αφήγηση διατρέχει πεδία εξουσίας, διπλωματίας και δημόσιας πολιτικής, φωτίζοντας όσα δεν καταγράφηκαν στο προσκήνιο: απόρρητες συνομιλίες, διαπραγματεύσεις, κρίσιμες ισορροπίες και στιγμές όπου η δημόσια ενημέρωση δεν ταυτίστηκε με τον χρόνο του γεγονότος. Σε αντίθεση με την αναμετάδοση ειδήσεων, «Τα Αδημοσίευτα» δεν επιδιώκουν κρίση εκ των υστέρων, αλλά προσφέρουν την πρώτη στιγμή της πληροφορίας, πριν αποκτήσει την επίσημη μορφή της, διευκρινίζει ο Χασαπόπουλος.

Ο συγγραφέας συγκεντρώνει όσα δεν μπορούσαν να προβληθούν ή να δημοσιοποιηθούν τη στιγμή που διαδραματίζονταν, συνθέτοντας ένα ενιαίο αφήγημα για τους μη ορατούς μηχανισμούς της ενημέρωσης, τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν αποφάσεις και τις παράλληλες διαδρομές των γεγονότων στην Ελλάδα και το διεθνές περιβάλλον. Πολιτικοί, εκδότες, διπλωμάτες, όλα τα μεγάλα γεγονότα μέσα από τα μάτια του.

Ο συγγραφέας. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο «Βήμα» και στην κρατική τηλεόραση. Ο Νίκος Χασαπόπουλος είδε από πολύ νωρίς κείμενό του να δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Ελευθερία» και να αναδημοσιεύεται στην εφημερίδα «The Times» του Λονδίνου, γεγονός που καθόρισε την πορεία του στη δημοσιογραφία. Έκτοτε, παραμένει σταθερά στο πεδίο της πολιτικής ενημέρωσης, καταγράφοντας γεγονότα και συνομιλίες που διαμορφώνουν το δημόσιο πεδίο πριν λάβουν επίσημη μορφή.

syriza_karystianou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τυφώνας Καρυστιανού» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης καλεί τον Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη θέση του

serres 17xronos 098- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στον εισαγγελέα την Τετάρτη ο 16χρονος για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 17χρονου – Πώς έγινε το τραγικό συμβάν

tsaves panathinaikos 99- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μεταγραφών συνέχεια για τον Παναθηναϊκό: Στα «πράσινα» ο Λούκας Τσάβες

polakis_3004_1460-820_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Γιατί ο Πολάκης σκέφτεται να… πάρει τα βουνά

simmaxia prothimon parisi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμμαχία των Προθύμων: Τι προβλέπει το σχέδιο ανακοινωθέντος – Δεσμευτικές ρήτρες στις εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

