Καλά ξεκίνησε… Ο Μαμντάνι υποσχέθηκε δωρεάν ΜΜΜ, αλλά η τιμή στο μετρό αυξήθηκε

Στον προεκλογικό του αγώνα για την δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο Ζόραν Μαμντάνι υπόσχονταν πως θα δώσει αγώνα για δωρεάν μετακινήσεις στα Μέσα Μεταφοράς, προκαλώντας… ενθουσιασμό στους πολίτες.

Προχθές, 5 Ιανουαρίου, λίγα 24ωρα μετά την ορκωμοσία του, ανακοίνωσε πως η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών της πόλης, προχώρησε σε αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου του μετρό από τα 2,90 δολάρια σε 3 δολάρια…

Πρόκειται για μία αύξηση που είχε αποφασιστεί πριν την εκλογή του, ωστόσο δεν την σταμάτησε και ήδη στο διαδίκτυο ο Μαμντάντι δέχεται έντονη κριτική.

Ο ίδιος προσπαθώντας να επιμείνει στην άποψη για δωρεάν μετακινήσεις, μπήκε στο μοναδικό λεωφορείο που η μετακίνηση γίνεται χωρίς κόμιστρο, μιλώντας στους μητροπολίτες.

Today, New York City subway and bus fares rose from $2.90 to $3.



I spent the evening riding the only free bus in the city, the Q70, to hear what a fare free ride has meant for New Yorkers.



What was clear right away was the relief this one bus line gives working class New… pic.twitter.com/EaNz21fja0 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 5, 2026

