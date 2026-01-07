search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

07.01.2026 11:35

Καλά ξεκίνησε… Ο Μαμντάνι υποσχέθηκε δωρεάν ΜΜΜ, αλλά η τιμή στο μετρό αυξήθηκε

metro nea yorki

Στον προεκλογικό του αγώνα για την δημαρχία της Νέας Υόρκης, ο Ζόραν Μαμντάνι υπόσχονταν πως θα δώσει αγώνα για δωρεάν μετακινήσεις στα Μέσα Μεταφοράς, προκαλώντας… ενθουσιασμό στους πολίτες. 

Προχθές, 5 Ιανουαρίου, λίγα 24ωρα μετά την ορκωμοσία του, ανακοίνωσε πως η Μητροπολιτική Αρχή Μεταφορών της πόλης, προχώρησε σε αύξηση στην τιμή του εισιτηρίου του μετρό από τα 2,90 δολάρια σε 3 δολάρια…

Πρόκειται για μία αύξηση που είχε αποφασιστεί πριν την εκλογή του, ωστόσο δεν την σταμάτησε και ήδη στο διαδίκτυο ο Μαμντάντι δέχεται έντονη κριτική. 

Ο ίδιος προσπαθώντας να επιμείνει στην άποψη για δωρεάν μετακινήσεις, μπήκε στο μοναδικό λεωφορείο που η μετακίνηση γίνεται χωρίς κόμιστρο, μιλώντας στους μητροπολίτες.

vroxi_0701_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο – Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας

NOVASTARS_ANAKOINOTIKI_2026_DT_1147x604 1
ADVERTORIAL

Novastars: Κινηματογραφικό υπερθέαμα με 85 ταινίες στο κανάλι των Βραβείων!

ekav_nyxta (2)
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς στον Έβρο – Στη ΜΕΘ 25χρονος μετανάστης

tsimtsili-new
LIFESTYLE

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Έριξε το ρόδι πάνω στη βασιλόπιτα (Video)

Bardot-Photo 1
LIFESTYLE

Μπριζίτ Μπαρντό: Καρκίνος η αιτία του θανάτου της – Σε εξέλιξη η κηδεία της (video)

agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό - Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

liagkas-new
MEDIA

Γιώργος Λιάγκας: «Αν δεν με θέλουν, ας με διώξουν - Δεν θα λέω τη γνώμη μου;» (Video)

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

