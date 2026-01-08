ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη μετακίνηση της Παρασκευής Τυχεροπούλου μετά τις αιχμές του δικηγόρου της

Διευκρινίσεις σχετικά με την υπηρεσιακή κατάσταση της υπαλλήλου Παρασκευής Τυχεροπούλου παρέχει η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με αφορμή ανακοίνωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Αντώνη Βαγιάνου. Η ΑΑΔΕ υποστηρίζει ότι η τοποθέτησή της έγινε σύμφωνα με τον νόμο και δεν επηρεάζει την επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Το νομικό πλαίσιο της μετάβασης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, βάσει απόφασης του Διοικητή της και σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 5264/2025, κατά τη μαζική μετάβαση των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, σχεδόν το σύνολο των εργαζομένων τοποθετήθηκε σε αντίστοιχες θέσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ελέγχων και Πληρωμών (ΓΔΕΛΕΠ) — διάδοχης Γενικής Διεύθυνσης — ή σε συναφείς Γενικές Διευθύνσεις, με καθήκοντα όμοια με εκείνα που ασκούσαν πριν τη μετάβασή τους.

Στην περίπτωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οργανική της θέση κατά τον χρόνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ήταν στη Διεύθυνση Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΔΟΔΥ), στο Τμήμα Προμηθειών, με αρμοδιότητα στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, και οι τρεις υπάλληλοι που υπηρετούσαν στο Κεντρικό Πρωτόκολλο μεταφέρθηκαν στο ειδικό γραφείο θεμάτων ΓΔΕΛΕΠ του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης της ΑΑΔΕ, όπου τους ανατέθηκαν όμοια καθήκοντα με αυτά που είχαν πριν από τη διοικητική μετάβαση.

Η ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι το εν λόγω γραφείο εξακολουθεί να στεγάζεται στο κεντρικό κτήριο του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, μαζί με τις υπηρεσίες της ΓΔΕΛΕΠ. Κατά συνέπεια, όπως υπογραμμίζεται, η συγκεκριμένη υπάλληλος τοποθετήθηκε σε θέση με όμοια καθήκοντα με εκείνα που ασκούσε κατά τον χρόνο μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσης, η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού τονίζει ότι η τοποθέτηση της υπαλλήλου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, δεν επιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αναφορά στους κανόνες υπηρεσιακής δεοντολογίας

Τέλος, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι οι υπάλληλοί της, ως δημόσιοι λειτουργοί, διαθέτουν θεσμοθετημένες δυνατότητες υπηρεσιακής αναφοράς για ζητήματα της υπηρεσιακής τους κατάστασης, ενώ ταυτόχρονα υπόκεινται στους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

Η ανακοίνωση της Αρχής έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης δημόσιας συζήτησης γύρω από τις μετακινήσεις προσωπικού και τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου.

