Η «Τετραλογία» του Δημήτρη Μαραμή στο Μέγαρο Μουσικής

Ο Δημήτρης Μαραμής συνθέτει μία μεγάλη συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής, υπό τον τίτλο «Τετραλογία», επιλέγοντας τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές από τα τέσσερα μουσικοθεατρικά του έργα, Ερωτόκριτος, Στοιχειωμένοι, Καπετάν Μιχάλης και Ελευθέριος Βενιζέλος, μία παραγωγή του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής.

Μία πολυπληθής παραγωγή 300 χορωδών, μουσικών και τραγουδιστών στην οποία συμμετέχουν η Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, σε μουσική διεύθυνση Νίκου Μαλιάρα, οι καταξιωμένοι τραγουδιστές Σταύριος Σιόλας, Αργυρώ Καπαρού, Αγγελική Τουμπανάκη, Σταύρος Σαλαμπασόπουλος, Δήμητρα Σελεμίδου, Νίκος Παπουτσής, Ελένη Δημοπούλου, Μέλα Γεροφώτη, Βιολέττα Γαλανού και οι λυρικοί μονωδοί Χάρης Ανδριανός, Μαρία Κόκκα, Άγγελος Χονδρογιάννης, Νίκος Ζιάζιαρης, Σταμάτης Πακάκης. Συμμετέχουν οι χορωδίες Musica Χορωδία των Φίλων της Μουσικής σε διδασκαλία Δημήτρη Μπουζάνη, Νεανική Χορωδία Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης σε διδασκαλία Κατερίνας Βασιλικού. Επίσης οι χορωδίες «Θάμυρις» (διδασκαλία: Ι. Χατζής), «Καλλιτεχνικό Εργαστήρι» (διδασκαλία: Ε. Αρβανίτης), «Ορφέας» Ιτέας (διδασκαλία: Αλ. Κομνάς), Φωνητικό Σύνολο «Ηχώ» Άμφισσας (διδασκαλία: Ελ. Ιντέρνου) και Δημοτική Χορωδία Θήβας (διδασκαλία: Αλ. Κομνάς) με το συνθέτη στο πιάνο επί σκηνής.

Ο Δημήτρης Μαραμής με το σύγχρονο ελληνικό μιούζικαλ Ερωτόκριτος το 2017, εγκαινίασε την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπογράφοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της. Ο Ερωτόκριτος με τα συνεχή sold out και τις διθυραμβικές κριτικές, παρουσιάστηκε επίσης στο Ηρώδειο, στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου. Το 2019 το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρήγγειλε και παρουσίασε με μεγάλη επιτυχία την μουσικοθεατρική του τριλογία Στοιχειωμένοι (που περιελάμβανε Το Γιοφύρι της Άρτας, Το Τραγούδι Του Νεκρού Αδελφού και Το Στοιχειό της Χάρμαινας), ενώ το 2021 η όπερά του Καπετάν Μιχάλης περιόδευσε σε όλους τους νομούς της Κρήτης, ως ανάθεση της Περιφέρειας και του ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης. Τέλος η ιστορική όπερά του Ελευθέριος Βενιζέλος έκανε πρεμιέρα το 2023, ως ανάθεση/παραγωγή του Πολιτιστικού Συνεδριακού Κέντρου Ηρακλείου, λαμβάνοντας θερμότατη υποδοχή στις sold out παραστάσεις του στο Ηράκλειο.

Ο Ερωτόκριτος βασίζεται σε ποίηση του Βιτσέντζου Κορνάρου, Οι Στοιχειωμένοι (Το Γιοφύρι της Άρτας και Του Νεκρού Αδελφού) στο Δημοτικό Τραγούδι, το Στοιχειό της Χάρμαινας, τα χορικά του Καπετάν Μιχάλη και ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε ποίηση Σωτήρη Τριβιζά, ενώ το λιμπρέτο του Καπετάν Μιχάλη βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη.

Ο συνθέτης, μέσα από την εικοσάχρονη, παραγωγική του πορεία, καταφέρνει με τη μουσική του να αναδείξει με βάθος και ταυτόχρονα με σύγχρονη ματιά την ελληνική γραμματεία, παράδοση και ιστορία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μυημένων και αμύητων στην κλασική και έντεχνη μουσική.

Με την ευγενική υποστήριξη του ιστορικού συλλόγου Ρεθυμνίων Αττικής Το Αρκάδι, του Δικτύου Δελφών και του Δήμου Θηβαίων.

Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση των Υποτροφιών του Συλλόγου των Φίλων της Μουσικής.

Αποκλειστικός Χορηγός Ίδρυμα Λίλιαν Βουδούρη.

