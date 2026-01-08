Ο Κυριάκος πάει… Μάιντς

Στο ιστορικό Μάιντς της Γερμανίας μεταβαίνει αύριο – συνοδεία του γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ, Τάσου Χατζηβασιλείου – ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συμμετάσχει στη συνάντηση του Εκτελεστικού Συμβουλίου του κυβερνώντος χριστιανοδημοκρατικού κόμματος CDU.

Ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, προσκάλεσε προσωπικά τον Έλληνα πρωθυπουργό να μιλήσει στο Klausurtagung des CDU Bundesvorstandes (στο οποίο συμμετέχουν και πρωθυπουργοί των κρατιδίων της χώρας), προκειμένου να μιλήσει για τη μεταρρυθμιστική ατζέντα της ελληνικής κυβέρνησης.

Οι πληροφορίες λένε ότι στο περιθώριο των εργασιών της συνάντησης Μητσοτάκης και Μερτς θα μιλήσουν για την «καυτή» ατζέντα της ΕΕ (Ουκρανία, Γροιλανδία, Τραμπ, εξοπλιστικά, κ.λπ.), ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και συζήτηση για την επιμονή της Γερμανίας να συμμετάσχει και η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE. Για να δούμε…

Διαβάστε επίσης

ΝΔ: Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο προσυνέδριο

Φαραντούρης: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναφυλαξία στα κινήματα των πολιτών

Επίθεση Μαρινάκη σε Καρυστιανού: «Ο συλλογικός πόνος δεν μπορεί να μετατρέπεται σε βατήρα για πολιτική ανέλιξη»