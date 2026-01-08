search
ΝΔ: Στη Θεσσαλονίκη το πρώτο προσυνέδριο

08.01.2026 08:52
NEA_DIMOKRATIA_GRAFEIA

Υπό το… άγχος των αγροτικών μπλόκων πραγματοποιείται στις 17 Ιανουαρίου στο Βελλίδειο στη Θεσσαλονίκη το πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ με αντικείμενο την εξωτερική πολιτική και την άμυνα.

Οι πληροφορίες λένε ότι οι αρχικές σκέψεις ήταν η εκδήλωση να γίνει στην Πάτρα – για να συνδυαστεί με την ολοκλήρωση του έργου Πάτρα – Πύργος – ωστόσο λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων επικράτησε η συμπρωτεύουσα, όπου και θα γίνει το πρώτο από τα τέσσερα ή πέντε προσυνέδρια της ΝΔ.

Η ελπίδα είναι μέχρι τις 17 του μήνα να έχουν τελειώσει τα μπλόκα και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να μαζευτούν τρακτέρ έξω από το Βελλίδειο. Πάντως, στην Πειραιώς λένε ότι τα προσυνέδρια θα αποτελέσουν και ένα είδος… σφυγμομέτρησης για την κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία και ειδικά στην περιφέρεια.

