ΥΓΕΙΑ

09.01.2026 16:43

ΕΟΦ: Προσοχή σε μη εγκεκριμένο φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις (photo)

09.01.2026 16:43
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εφιστά την προσοχή των καταναλωτών στην παρουσίαση του σκευάσματος «ARTIZYNT», το οποίο διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο για την ανακούφιση των πόνων και ενοχλήσεων των αρθρώσεων, για την μείωση των φλεγμονών στις αρθρώσεις, αποκατάσταση μετά από τραυματισμούς κλπ.

Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του, τονίζει ο ΕΟΦ.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, το «ΑΡΤΙΖΥΝΤ», διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδας //ygeiaevexia.gr/farma, παρανόμως, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη.

Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους το σκεύασμα «ΑΡΤΙΖΥΝΤ», να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.

