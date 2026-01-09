search
ΥΓΕΙΑ

09.01.2026 15:50

Θεμιστοκλέους: «Οι νοσηλευτές θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά μέσα στο 2026» (video)

Στα βαρέα και ανθυγιεινά θα ενταχθούν οι νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία μέσα στο επόμενο διάστημα. Μάλιστα ήδη έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες από το υπουργείο Υγείας προκειμένου να ικανοποιηθεί αυτό το χρόνιο αίτημα των επαγγελματιών του κλάδου, όπως δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους

Σημειώνεται ότι οι ελλείψεις σε νοσηλευτές στο ΕΣΥ είναι τεράστιες και οι δυο βασικοί λόγοι είναι οι χαμηλοί μισθοί (836 ευρώ ο ΠΕ και 736 ΔΕ) και οι εξοντωτικοί ρυθμοί εργασίας. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Πανελλήνιας Συνδικαλιστικής Νοσηλευτικής Ομοσπονδία του ΕΣΥ, (ΠΑΣΥΝΟ-ΕΣΥ) στη χώρα μας λείπουν 50.000 εργαζόμενοι του κλάδου, με συνέπεια να αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής ανά 30-40 ασθενείς σε κάθε βάρδια.

Ο υφυπουργός μιλώντας στην εκπομπή «NEWS 2.0» της NAFTEMPORIKI TV έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να ολοκληρώσει τη διαδικασία ένταξης των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά μέσα στους επόμενους μήνες: «Θέλουμε να το ολοκληρώσουμε σύντομα» τόνισε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Αύξηση κρουσμάτων γρίπης αλλά χωρίς λόγο ανησυχίας

Αναφερόμενος στην πορεία της γρίπης, ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι η αύξηση των κρουσμάτων είναι αναμενόμενη για την εποχή και ότι η κορύφωση αναμένεται στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου. Υπογράμμισε ότι το ΕΣΥ είναι προετοιμασμένο και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για τους πολίτες. Παράλληλα, κάλεσε τις ευπαθείς ομάδες και τα άτομα άνω των 60 ετών να εμβολιαστούν, επισημαίνοντας ότι ήδη 2,5–2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν κάνει το εμβόλιο και ότι υπάρχει επάρκεια στα φαρμακεία.

Σημαντικές ανακαινίσεις σε μεγάλα νοσοκομεία

Ο υφυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις αναβαθμίσεις των υποδομών του ΕΣΥ, τονίζοντας ότι πλέον «οι βελτιώσεις δεν μπορούν να κρυφτούν». Ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Ευαγγελισμό, όπου πολλοί όροφοι έχουν ανακαινιστεί πλήρως, φτάνοντας -όπως είπε- σε επίπεδο καλύτερο από ιδιωτικές κλινικές. Παράλληλα, αναφέρθηκε στα έργα που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, όπως ενεργειακές αναβαθμίσεις, καθώς και στα νέα χειρουργεία που προχωρούν στον «Άγιο Σάββα».

Προσωπικό και ελλείψεις φαρμάκων

Ο κ. Θεμιστοκλέους υπογράμμισε ότι το ΕΣΥ διαθέτει σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων στην ιστορία του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε:

-οι γιατροί έχουν αυξηθεί κατά 10%,

-οι νοσηλευτές κατά 7%

-το λοιπό προσωπικό κατά 7–8%.

Όπως είπε, η μείωση του χρόνου αναμονής στα ΤΕΠ από 9 σε 4 ώρες και η αύξηση των ραντεβού από 4 σε 10 εκατομμύρια ετησίως αποτελούν απτά αποτελέσματα της ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού και της καλύτερης οργάνωσης. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι πλέον στην Αττική μπορεί κανείς να βρει ραντεβού σε γαστρεντερολόγο μέσα σε δύο ημέρες, αντί για μήνες.

Ο υφυπουργός ανέφερε ακόμη ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από πολλές ευρωπαϊκές χώρες όσον αφορά τις ελλείψεις φαρμάκων, χάρη σε ένα ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης και στην εγχώρια παραγωγή.

Για τα χειρουργεία, σημείωσε ότι το 2025 πραγματοποιήθηκαν 50.000 περισσότερα σε σχέση με το 2024, ενώ στόχος είναι ο χρόνος αναμονής να περιοριστεί στους τέσσερις μήνες. Ενδεικτικά για τον «Άγιο Σάββα» τόνισε ότι, παρά τις ανακαινίσεις, δεν αυξήθηκαν οι λίστες.

